Если вы регулярно завтракаете вне дома, значит у вас всё хорошо или совсем уж так себе. В любом случае радует, что у вас есть на это деньги. Специально для вас обозреватель НГС.Афиша, который даже в путешествиях норовит снять квартиру и завтракать там, на неделю отказался от привычного распорядка, чтобы разобраться, где можно в Новосибирске поесть ранним утром и чем там кормят.

Быстро и просто







Если вы ограничены в средствах и местность вам незнакома, то оптимальным вариантом в любой стране может быть фастфуд. Как бы там снобы ни крутили своими носами. В Новосибирске выбирать можно между сетями большой тройки («Макдоналдс», «Бургер Кинг», KFC) и сетями столовых («Вилка-Ложка», «Подсолнухи»). У всех много точек а разных частях города, так что кто-то да окажется по пути. У меня оказались «Вилка-Ложка» и KFC.







Американский завтрак в «Вилке-Ложке» за 99 рублей, сосиска и булочка стоили ещё 80 рублей





«Вилки» работают (в большинстве своём) с 8:00, цена на завтраки тут начинается с 49 рублей (каша, блинчик и чай). Еды там, правда, совсем мало, так что я решил шикануть и взять завтрак «американский» — с омлетом, капучино и пончиком (99 рублей). Да ещё коварная девушка на раздаче соблазнила меня сосиской, а взяв сосиску, я и вовсе пошел вразнос, дополнив заказ маленькой булочкой. Получилось уже не так низкобюджетно — 182 рубля.







Пухлый омлет был тонок, но сделан в столовском стиле, который достигается не столько тренировкой, сколько большими объемами. В сосиске чувствовались следы мяса (это бывает не всегда), пончик был свежим, явно приготовленным недавно. Вариант не для гурманов, конечно, но чисто, светло и даже довольно уютно (в сети как могут камуфлируют раздачу, чтобы создать у посетителя ощущение, что он пришёл в обычное кафе).







Сэндвич с яйцом «Райзер» (99 рублей), донат с джемом (79 рублей) и кофе американо (54 рубля) в KFC





В KFC есть отдельное меню завтраков, но каких-то комплексов здесь не заготовили. Выбор не слишком большой, но все основные варианты есть: каши, блинчики, сырники, бургеры и просто жареное яйцо с курицей. Ну и разумеется, можно заказать всё, что в принципе есть в меню. Я остановился на сэндвиче «Райзер» (99 рублей), маленькой порции американо (54 рубля) и сладком пончике (79 рублей). Получилось не то чтобы много. Скромно, по-европейски. «Райзер» в реальности был меньше и ниже, чем казался на фото. Но формальности были соблюдены — яйцо (пожаренное в форме), сыр и соус — всё имелось. 232 рубля за этот набор, честно говоря, дороговато, зато точка на площади Ленина, например, работает круглосуточно. Так что на завтрак можно приехать хоть в 6 утра.







К слову сказать, завтрак в KFC мне готовили раз в десять примерно дольше, чем я потратил в «Вилке-Ложке» на проход с подносом вдоль раздачи. Так что непонятно, кто ещё здесь предприятие быстрого обслуживания.







Сначала кофе







Хороший вариант для недорогих, но приличных завтраков — сеть PRIMETIME (18 точек по всему городу). Вся еда здесь уже готова и выложена на холодную витрину, так что поесть можно в машине и или в офисе. Из специфически утренних позиций можно взять блинчики, кашу или сырники (169 рублей). Вот на них и остановимся. Взяв у меня картонную коробочку, девушка на кассе передала ее куда-то на кухню. Это было немного странно, поскольку именно готовность еды (взял и съел) тут главный козырь. Сырники пришли чуть подогретыми — к счастью, из коробочки выложили емкости со сметаной и джемом — они остались прохладными. А сами сырники стали просто чуть нежнее. То есть с соблюдением стандартов (и самими стандартами) все хорошо. Внутри и на вид они были на твердую четверку (а это высокая оценка) — аккуратные, не сладкие, а лишь смягчённые сахаром, с ярким творожным вкусом.







Сырники (169 рублей) и эспрессо (99 рублей) в кофейне PRIMETIME





Если вы более требовательны к кофе, то лучше отправиться в одну из сетей кофеен «третьей волны»: «Академия кофе», Blackwood coffee или открывшийся недавно Skuratov. В последнем, правда, на месте ничего (кроме кофе) не готовят — вся еда лежит упакованной в холодильнике. В «Академии» кашу можно взять за 60 рублей (столько же стоит круассан), эспрессо — ещё 70. Немного, но будет красиво и вкусно.







Пицца (99 рублей) и американо (70 рублей) в кафе Morricone coffee&pizza





На левом берегу интересный вариант предлагают в Morricone coffee&pizza — здесь можно взять на завтрак комплект из кофе и сделанного на базе здешней пиццы сэндвича. Кусок пиццы отдельно стоит от 99 рублей и, в общем, он не сильно далеко ушёл от своих римских аналогов (там тоже повсеместно торгуют готовой пиццей на вес). Хрустящая, легкая, доведенная до готовности при вас в печи. Есть такую пиццу, кстати, лучше так же, как это делают итальянцы: просто сложив пополам и превратив в сэндвич.





Высшая лига







Тем, кому уже с утра в еде нужны тонкие нюансы, неожиданные сочетания и вообще чтобы было по-настоящему вкусно, — дорога в Coffee Collective. Формально просто кофейня, но здесь заморачиваются даже со своим простым меню, делают ресторанную подачу. Даже каши тут могут сварить не просто так, а на кедровом молоке и с семенами чиа (это, правда, дороже обычной почти на 200 рублей). В общем, это уже такая переходная стадия к настоящему ресторану. Мой личный фаворит здесь — яичница с ростбифом, томатами и сыром (289 рублей) и скрэмбл с томатами и песто (169 рублей).







Скрэмбл с томатами и песто (169 рублей) в Coffee Collective





Тем, кто любит яйца в разных видах, нельзя обойти кофейню «Утровечера». Помимо обычных каш, сэндвичей и блинчиков, здесь целый раздел «Блюда из яиц», в котором аж десять позиций, включая два яйца «Бенедикт» и пять скрэмблов (известных также как просто яичница-болтунья). Здесь же есть отдельное меню с комплексными завтраками по национальному признаку (шакшука с питой в израильском, куриный суп с пирогом в русском и так далее).





Том ям (350 рублей) в кофейне «Утровечера»





Среди прочего тут можно прямо с утреца можно заказать тарелку том яма. Недешево, конечно (350 рублей), но, возможно, вы будете вознаграждены уважительным взглядом официанта. Дескать, интересной жизнью живут люди, что им прямо в 8 утра нужен том ям. Сам суп здесь могут сделать разным по остроте, в нем немыслимое количество листьев кафирского лайма, порядком резанных шампиньонов и три здоровенные креветки. То есть собственно еды тут не так много — один сплошной восстановительный бальзам.







Овсяная каша (110 рублей) в Park Cafe





Если жизнь удалась (или вы хотите посмотреть на людей, у которых это так), то можно зайти в Park Cafe. Уже сам по себе зал с высоченными потолками и зелень парка за окном внушают смутную уверенность в завтрашнем дне. Меню завтраков здесь сначала кажется просто огромным. А потом видишь, что четверть его — это вино бокалами. Ну, сами понимаете, для того, чтобы начать день с калифорнийского совиньона (540 рублей за бокал 150 мл), нужно хоть немного состояться в жизни, чего-то достичь.







Впрочем, здесь можно обойтись и простой овсяной кашей (110 рублей) — размер порции таков, что ничего к ней лучше уже не брать. Каша хороша, но, на мой вкус, слишком сладка. Тем, кто хочет себя почувствовать немного парижанином, тут заготовили пристойные круассаны с маслом (140 рублей штука).