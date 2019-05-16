В этом году акция «Ночь в музее» пройдет с 18 на 19 мая. По предварительным подсчётам организаторов, в музеи придут около 70 тысяч человек. Большинство площадок ждут гостей максимум до 2 часов ночи. В этом году к акции присоединились ещё несколько участников, в том числе областная больница, кофейня и даже обычный жилой дом в Тихом центре. У каждого музея есть свой неожиданный гвоздь программы. Мероприятий сотни, поэтому побывать на всех физически невозможно. Корреспондент изучила программу Музейной ночи в Новосибирске и нашла самые интересные мероприятия. Подробности — в материале НГС.Афиша.

Музеи будут работать в разное время — можно начать бродить с 16:00 и закончить только к утру 19 мая.







Елена Щукина, Анна Терешкова и Анатолий Локоть на Музейной ночи в 2016 году





Новички







На этот раз в «Ночи музеев» примет участие Новосибирская областная клиническая больница. Программа запланирована на день раньше — 17 мая с 16:00 до 17:00. Посетители смогут увидеть ртутный манометр, который до сих пор считается одним из самых точных аппаратов для измерения артериального давления, хирургические инструменты, которыми оперировали несколько десятилетий назад. Посетителей приглашают на 3-й этаж, в зал истории (кабинет 340), в 4 корпусе. Вход свободный.







Ещё один необычный участник Музейной ночи этого года — «Уголок истории» на ул. Урицкого, 17.







Жильцы этого дома устроят чаепитие во дворе, проведут экскурсию, посвящённую истории дома. Также в программе живая музыка, уроки латиноамериканских танцев. Вход свободный.







Репродукции мировых шедевров напечатает на своих стаканчиках кофейня Capital of Siberia на Большевистской. Всем, кто придёт с любым билетом из любого музея, сотрудники обещают в подарок второй напиток.







Карта площадок акции «Ночь музеев — 2019»





За новыми ощущениями







Музейно-туристический комплекс «Сузун-завод. Монетный двор» будет работать до 23:00. Сотрудники музея приглашают посетителей на встречу с потомками управляющих Сузунского медеплавильного завода.







В этом году «Ночь музеев» пройдёт и на крыше отеля Gorskiy City Hotel. Директор Музея Новосибирска Елена Щукина и краевед Константин Голодяев покажут круговой вид на город с открытой террасы президентского люкса на 21-м этаже. Чтобы попасть на экскурсию, нужна предварительная запись.







Самые ранние







С 16:00 до 00:00 будут открыты двери Музея природы. Сотрудники музея превратятся в «медиумов» и помогут посетителям поговорить с музейными экспонатами. В это же время посетителей ждёт Музей Связи Сибири, в котором заговорит советский робот, выпущенный ещё в 1971 году. С 17:00 до 00:00 исторический парк «Россия — моя история» приглашает посмотреть на ретроавтомобили и дефиле «Мода начала XX века». С 19:00 до 23:00 в филиале Музея Новосибирска «Городское начало» будет работать ретрофотоателье, посетителям предложат станцевать русские, еврейские, греческие, армянские, латиноамериканские танцы.







Одна из главных площадок — парк «Городское начало». Программа с 19:00 до 00:00. До 21:00 будут проходить пешеходные экскурсии (сбор у памятника Александру III). МВД представит выставку ретротехники и покажет, как выглядели советские милиционеры. В парке найдется место и для блошиного рынка, куда придут новосибирские коллекционеры. С 22:30 начнётся историческое шоу «Театр неба» — в пролёте моста появится панорамный экран площадью 100 квадратных метров, который создаст эффект присутствия в кабине лётчика. Вход свободный.





Несколько музеев по традиции объявили конкурс селфи





Районные музеи будут работать в основном с 18:00 до 00:00. В музее Дзержинского района предлагают вспомнить героев советских мультиков и сыграть в «Угадай мелодию». В музей «Заельцовка» приедет спортсмен Михаил Алоян, а Сева Мокин пригласит сыграть в Мафию. Музей Калининского района приглашает на мастер-класс по изготовлению театральных масок, в «Закаменке» напомнят, как прыгать в «Резиночку».





Музей Советского района ждёт посетителей до 23:00, здесь будет выставка советских игрушек «Бабушка моей Барби». Гости смогут сыграть в старинную игру «Лиса и волк» 1924 года. В Музее документального кино на Романова желающие смогут озвучить фрагмент комедии Гайдая «Не может быть!».







Музей СССР предлагает испытать острые ощущения — почувствовать себя участником допроса НКВД в программе «Штирлиц, а вас я попрошу остаться!».







Новосибирский планетарий решил посвятить Музейную ночь Марсу. В программе «Марс, давай, до свидания!» расскажут про красную планету, которая сейчас находится на близком расстоянии от Земли. Программа продлится с 20:00 до 00:00.





С 17:00 до 20:00 будут проходить экскурсии на Факультете летательных аппаратов НГТУ. Посетителям покажут настоящий боевой истребитель Су-27. Вход свободный.







Некоторые музеи будут работать до утра, но большая часть закроется до 02:00





Для полуночников







Новосибирский краеведческий музей будет работать до 02:00. В музее откроются новые выставки фотографов и театральных художников. В колонном зале музея появится центральная улица города. Посетители удивятся ожившим статуям, а актёры новосибирских театров прочитают антисоветские рассказы барона Тизенгаузена.







До 02:00 можно зайти в Музей Олимпийской славы, где будет квест по экспозиции кубков и наград известных новосибирских спортсменов. В «Городской усадьбе Ново-Николаевска» (также будет работать до 02:00) покажут, какой была бытовая обстановка жителей молодого Ново-Николаевска.







Новосибирский художественный музей будет работать до 01:00. Свою программу Музейной ночи сотрудники назвали «MUSEUM&ТЕАТР». Кроме постоянных экспозиций, в программе мастер-классы, музыкальные отрывки из спектаклей. В арт-цоколе на Свердлова, 10 пройдёт выставка «Пин-ап. Девушки с обложки», в рамках которой состоится дефиле и фотосессия от модельного агентства Global Russian Models. А с 22:30 до 23:45 гостям сыграют известные новосибирские скрипачки из группы SILENZIUM.







До 02:00 посетителей ждёт музей «Сибирская береста». В программе лекции о свойствах дёгтя, мастер-классы по плетению из бересты, русские фольклорные песни в живом исполнении.







До 03:00 можно прийти в Музей техники советской эпохи Ретро 54 «Гараж». Сотрудники музея расскажут о первых советских автомобилях и мотоциклах, и проведут интерактив с участием реконструкторов.







Музейная ночь в Музее мировой погребальной культуры





Музей мировой погребальной культуры приглашает самых неспящих посетителей. Двери музея будут открыты до 04:00. В «Ночь музеев» здесь откроется третий зал и появится новая экспозиция «Музей Мумий» по мотивам катакомб Капуцинов в Палермо и Парижских катакомб. Кроме того, в программе театральные постановки, в том числе короткая версия спектакля «Пыль» в исполнении актёров театра «Старый дом». На территории музея создадут инсталляцию с траншеями, которая позволит посетителям почувствовать атмосферу войн XX-го века.







До 6 утра будет работать хобби-центр «Зодиак» на Ватутина, 17, сотрудники которого проведут экспресс-уроки испанского языка, устроят кулинарную битву и покажут экспозицию, посвящённую истории Мексики. Также в программе викторины и просмотр мультфильма «Тайна Коко». Вход свободный.







В этом году в «Ночи музеев» принимают участие новосибирские театры





Театральная ночь







2019 год объявлен Годом театра, поэтому Музейную ночь в этом году можно смело называть и Театральной.







В кинотеатре «Победа» покажут фильмы, посвящённые искусству, в том числе ленту «Оскар», о судьбе знаменитого художника Оскара Рабина и «Строители будущего» про голландского архитектора Ханна ван Логхема. После просмотра фильмов, зрители обсудят ленты с ведущими новосибирскими архитекторами.







В Арт-пространстве TRAVA на Фрунзе,19 оживут картины «Девочка с персиками», «Иван Грозный убивает сына», «Грачи прилетели».







С 21:00 до 23:00 Новосибирская филармония предлагает посетителям попасть в закулисье.





«Первый театр» покажет перфоманс «Путешествие на край ночи» — сотрудники театра собрали свой музей современного искусства: от Рене Магритта до Фриды Кало в живых картинах. Кроме того, в программе театра последний в этом сезоне показ спектакля «Время ожидания истекло».







Необычную программу подготовил Новосибирский музыкальный театр. Она посвящена спектаклю «Римские каникулы» — в этот вечер театр превратится в съемочную площадку, где зрители примут участие в кинопробах и получат свой «Оскар».







С братьями меньшими







В этом году к «Ночи музеев» присоединится Новосибирский зоопарк. С 21:00 до 22:30 сотрудники проведут экскурсию по зоопарку с показательным кормлением животных. Чтобы попасть в группу, нужно предварительно записаться.







Контактный зоопарк «Лесное посольство» представит программу «Укротители жаб»: посетителям покажут самую маленькую лягушку и познакомят с крупной жабой Ага.





Это одиннадцатая «Ночь музеев» в Новосибирске. Вход в большинство музеев платный, цена билета — от 50 до 1500 рублей, есть скидки для детей, пенсионеров и льготников. В этом году, по словам организаторов, будет около 60 площадок. В прошлом году желающие попасть в музеи выстраивались в длинные очереди.

