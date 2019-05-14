Ожидание & реальность: 9 вещей с AliExpress, которые заставили модниц рыдать (иногда от смеха)

Космическая стоимость платья в брендовом магазине иногда сбивает с толку — зачем столько платить, если можно схитрить и поискать аналог у китайцев. Ну и что, что ждать месяц, а ожидание может себя не оправдать, зато как интересно в предвкушении проверять статус заказа и тихо радоваться, увидев «Посылка доставлена в пункт назначения». Корреспондент НГС.АФИША собрала самые нелепые покупки с китайских сайтов из серии ожидание/реальность — счастливые обладательницы того самого платья, хваленых блогерами теней для век и не только показали свои горе-покупки.

Все отвязные модницы давно прознали фишку: сначала пройтись по магазинам и просканировать новинки рентген-взглядом, а потом хорошенько пролистать сайты и найти аналоги в два раза дешевле. Иногда везет, иногда не очень.





Особенно осторожными нужно быть, если заказываете через интернет вещь на важное мероприятие, например свадьбу. Разочарование может довести невесту до нервного срыва





Например, это свадебное платье обошлось невесте в 84 доллара. Девушка пишет: «Оно шло ко мне месяц. Предназначалось для свадебного путешествия и представлялось мне длинным, как на картинке. Распаковав его, я очень удивилась... Хм-м-м, где же всё остальное? Не отвалилось ли по дороге? На картинке продавца платье девушке до пят, но, может, она сама гном или ребенок? Кто поймёт этих китайцев?».









Обладательница платья цвета «баклажан» осталась недовольна несовпадением таблицы размеров с реальными значениями: «Таблица у продавца странная. Она верна только по талии. По бюсту, можно сказать, что тоже, и продавец рассчитывал, что если больше, то растянется. То есть он снял мерки в нерастянутом виде. Платье тянется везде, кроме горловины. Так происходит из-за швов. И общий объем горловины — 44 см. И может быть, у меня шея накачана больше, чем обычно, однако если застегнуть до конца молнию — давит в шею. Если не застегивать до конца — нормально». Стоило платье 11 долларов 54 цента.





Иногда цена на косметические наборы в магазине больше напоминает номер телефона. Но если сильно хочется вон ту палитру с тенями, можно попробовать схитрить. В этот раз мечта визажиста даже за 8 долларов не оправдала себя сразу после снятия упаковки.





«Они не набираются на кисть, без базы вообще не видно, с базой видны только темные цвета, очень плохо переносятся», — пишет Ольга.











Заказывать драгоценности через интернет — изначально плохая идея. Простое стекло вместо самоцветов из малахитовой шкатулки — вполне ожидаемое разочарование. А переписки могут быть забавными, Елена вступила в диалог с продавцом и получила оригинальный ответ: «Ваш прибор лжёт, однако я готов принять их обратно».









Продолжим тему о размерах — джинсовка за 2500 рублей, которая рассчитана на нулевой размер груди. «По плечам, длине самого изделия и длине рукава соответствует полностью, я специально перемерила. А вот с объемом груди странное дело. Куртка мне как раз, в плечах даже чуть свободна. И однако спереди полочки не сходятся, и застегнуть курточку не выйдет», — пишет отзыв хозяйка неудачной покупки.









А иногда продавцы путают не только размер, но и цвет. И попробуй докажи обратное — разговор с продавцом зайдет в тупик с первого предложения, и никакой Google-переводчик не поможет.





Получить шубу вместо платья — хорошо или плохо? Мнения могут разделиться. Если бы это была красивая и теплая шуба, вопросов бы не было, но в случае с Ириной вышло иначе: «Тяжелый плюш, платье весит почти столько же, сколько шуба. Носить тяжело. Увы, платье для меня скорее провал, чем восторг. Выйду я в нем куда — вряд ли», — пишет обладательница томного «бордо для особых случаев».





Стоимость платья — 870 рублей





Еще один провальный вечерний образ получился у девушки, которая зовет себя королевой AliExpress. Заказанное ею за 1300 рублей платье пришло почти в отличном виде, кроме подола — он оказался пришит наизнанку: «Нижний слой, пошитый из атласа, "скользкой" верхней стороной обращен к ногам, выходя наружу той частью, что должна быть с изнанки. И это плохо! Потому что верхняя юбка из шифона, и два слоя между собой не дружат, слипаясь. И атлас дополнительно липнет к ногам. Ка-та-стро-фа!».









Детские игрушки — это вообще отдельная тема. Такой пупс может испортить психику не только ребенка, но и самого стойкого взрослого.









С обувью с «алишки» нужно быть максимально осторожной — ваш 38-й размер из Китая может прийти сильно притянутый за уши. Особый запах прилагается: «Вонь от них первые пару дней стояла просто неимоверная. Размер конкретно впритык. У меня длинный большой палец, и колодка не совсем моя. Конструкция колодки откровенно дурацкая. И еще очень хочется положить супинатор, чтобы стелька была более ортопедической (надеюсь, понятно выразилась), иначе под серединой пятки просто пустота», — пишет хозяйка новой обуви.





Тем не менее внешний вид ботинок не вызвал у женщины нареканий.

Стоимость — 13 долларов 74 цента





А у вас случались разочарования от покупок через интернет? Делитесь своими историями в комментариях под статьей.