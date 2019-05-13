Место под солнцем: обзор новых летних веранд, на которых можно сидеть уже сейчас (но в пледе)

Новосибирские заведения уже обросли первыми летниками, пусть даже погода ещё местами вызывает желание согреться, а не освежиться. Обозреватель НГС.Афиша обошёл уже работающие новосибирские летние веранды, чтобы найти новые и отметить самые интересные старые. А также посмотреть, где появления летников стоит ждать уже через неделю-другую.

Новые места







Летняя веранда кофейни PRIMETIME и ресторана «Маргарита пьёт вино»





Район метро «Октябрьская» на глазах превращается в место, откуда уже не хочется побыстрей сбежать. В стильной высотке на Кирова, 23 в начале этого года начал работать ресторан «Маргарита пьет вино», а сейчас здесь уже образовался перспективный летник с лучшим видом на перспективы новосибирского рынка недвижимости, так сказать. Обустроено все просто, без тяжеловесных конструкций — только складная деревянная мебель, зонтики да кадки с растениями. Но сделано со вкусом, а кухня в самом заведении заслуживает и вовсе специальной поездки. И даже если вы настроены только на чашку кофе, то можно ограничиться только ею — на первом этаже работает одна из точек сети PRIMETIME, а летняя веранда заведений общая.







Выставлять в погожие дни лёгкую мебель начали ещё в давно работающем кафе «Молоко», но в этом году к нему присоединился бар Del Mar





Улица Чаплыгина в районе жилого комплекса Milk House постепенно превращается в место негромких уличных посиделок. Здесь тоже всё по-европейски — в хорошую погоду заведения просто выносят легкую мебель, ставят какие-то нехитрые украшения. Но вместе с ухоженным экстерьером дома этого оказывается достаточно, чтобы захотеть здесь остаться. Тем более что теперь здесь (в «Милк хаусе») работают уже три заведения, летние зоны которых, каждая понемногу, вместе создают ощущение обжитого пространства.







Основное достоинство веранды «Тесту место» — расположение самого заведения





У большинства летников есть один недостаток — вы слишком на виду. Тем, кому этого хочется избежать, можно посоветовать добраться до уютной траттории «Тесту место» во дворах в районе метро «Маршала Покрышкина». Здесь почти нет машин, а единственными зрителями вашего ужина будут разве что бабушки на скамейке поодаль. После заведений на шумных улицах в центре здесь возникает ощущение чуть ли не деревни, несмотря даже на стоящие напротив девятиэтажки.







Благодаря летнику кафе Aziatish посидеть на улице можно теперь и у парадного входа в гостиницу «Азимут»





Столы появились уже и у ресторанчика Aziatish, что в гостинице «Азимут» (бывшая «Сибирь»). Выглядит всё пока, может быть, слишком утилитарно, но это тот случай, когда уют создают люди и еда. Тем более что вечерами витрины от пола до потолка как бы выпускают внутреннюю атмосферу стилизованного азиатского рынка наружу. Жалко, что тут не открываются настежь окна (как, например, в «Чашке кофе» на Ленина), потому что лучшей летней площадкой для «Азиатиша» могла бы служить просто та часть зала, которая расположена у окон.







Вечные ценности







Веранда ресторана #СИБИРЬСИБИРЬ меньше всего похожа на летник. Она смотрится просто как отдельное заведение со своим дизайном





Из известных и уже работающих летников в центре прежде всего хочется остаться на веранде ресторана #СИБИРЬСИБИРЬ. Строго говоря, это даже не просто открытая площадка, а целый отдельный летний ресторан. Проработанный недешевый интерьер не мешает, однако, чувствовать это дыхание наступающего лета. Здесь можно выбрать место и в глубине, где кроме людей за соседними столиками вас никто не увидит, и сесть ближе к улице, где на зеленой уже траве лежат белые светящиеся шары.







Тротуары на улице Ленина можно воспринимать как одну непрекращающуюся летнюю веранду





Улица Ленина — от одноименной площади до самого театра «Красный факел» — одна почти сплошная летняя веранда. Самая высокая концентрация летников — на Ленина, 6, где они не только стоят друг за другом, но создают уже коридор. Выбор конкретного заведения — вопрос вкусов и бюджета. С точки зрения уюта и вкуса мне больше нравится веранда Morricone. Но если уж вы пришли на главную ресторанную улицу города, то стоит выбрать столик с краю, чтобы оказаться в гуще уличного потока.







Веранда «Чашки кофе» позволяет возвыситься даже над самой верандой





Тем, кто хочет немного приподняться над действительностью (и новосибирской пылью в частности), лучше дойти до «Чашки кофе». Здесь вы видите всех, но вас заметят только внимательные. Можно вытянуться на шезлонге, можно сесть за маленький столик на двоих в углу, можно занять большой стол шумной компанией. А можно и вовсе пройти в зал и попытаться найти место поближе к раздвигающимся витринам. Если вы не идете к лету, пусть лето идёт к вам.







Красные бочки бара FRY стали постоянным фоном для селфи в новосибирском «Инстаграме»





Как стильный ржавый болт среди сверкающей бижутерии выделяется среди новосибирских летников двор вокруг бара FRY. В принципе, здесь неплохо и днем, но идеальное время для похода сюда — поздний вечер. Когда играет музыка, проектор превращает стену трансформаторной будки в экран кинотеатра, окружающие стены с обшарпанными воздуховодами начинают казаться декорацией фильма в стиле киберпанк.







В летнике Sasha Longe сделали полностью открытую часть





Трансформировалась, став интересней и ярче, веранда бара Sasha Lounge. Теперь выходящая к Октябрьской магистрали часть полностью открыта. Сидящим там посетителям я бы на месте заведения давал какую-то скидку, потому что лучшей рекламы, чем эти люди за столиками, придумать сложно. Сразу понятно, что это вообще за чёрный шар.







Веранда Beerman&Pizza позволит остаться незамеченным для прохожих





На площади Маркса вариантов немного. Можно сесть на небольшой веранде ресторана Drovamuka в гостинице Mirotel или отправиться сразу в Beerman&Pizza, что в «Сан Сити». Последний явно поуютней, да и от дороги подальше. Пиццу в дровяной печи пекут в обоих заведениях.







Бар «Кружали» постарался превратить недостаток своего положения в глубине двора в достоинство





Из неожиданных мест в центре на ум приходит едва видный с Красного проспекта барчик «Кружали». Место не пафосное, но симпатичное. Нечастый для Новосибирска с его широкой застройкой пример того, как, свернув под арку прямо с основной городской магистрали, можно попасть в маленький уютный мирок.







На подходе











Помимо известных веранд, которые просто ещё не открылись, нас ждут в принципе новые летники — те, что строятся прямо сейчас. Здесь, прежде всего, интересно, что придумают в «Сыроварне», которая отгородила под веранду весь проход вдоль ресторана. Летник появится и у «Сандуновских бань», в которые теперь можно будет сходить просто поесть. Но самое внушительное сооружение ждет нас на Ядринцевской, где сейчас достраивается аж трехэтажная конструкция, которую будут делить три заведения.







В общем, посидеть этим летом на свежем воздухе в Новосибирске будет где. Было бы только само лето. Ну и деньги тоже не помешают.

