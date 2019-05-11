Сорвали кусь: 6 опасных сочетаний продуктов, о которых вы не подозревали (например, чай с мясом)
А еще губительно заедать шампанское мандаринами (лапша по-флотски тоже в списке лузеров)
Надо сказать, что поесть — это одно из самых дешевых удовольствий и далеко не самое опасное, если знать меру и несколько загадочных нюансов. Например, есть несочетаемые продукты, и если употреблять их вместе, то пользу для организма принесет только один из тандема (и смысл тогда переедать?). Врач — терапевт-кардиолог, диетолог Галина Бикбулатова рассказала, почему лучше не есть лапшу с мясом и картошечку с маслом (но если очень хочется, то немного можно).
Первое, о чем предупреждает эксперт, — нельзя запивать мясо чаем.
«Также железо плохо усваивается, если в организм вместе с ним поступают какие-то молочные продукты. Не стоит запивать мясо молоком, потому что кальций тоже на себя берет функцию, и они вместе не всасываются: только кто-то один, кому повезет», — считает диетолог.
Улучшают всасывание железа витамин С, витамин В, витамины группы В12 и кислоты.
По словам эксперта, многие вегетарианцы получают железо из бобовых и орехов. Но нужно учитывать, что их плоды покрывает хитиновая кислота, и эта оболочка нарушает всасывание полезных веществ, которые содержатся в орехах.
«Нельзя сочетать углеводы и белки, потому что у углеводов функция немного другая, чем у белков. Она энергетическая. И когда углеводы с белками мешаются, у нас нарушается функция ЖКТ. Нельзя есть мясо с лапшой, потому что это ведет к откладыванию жирка. А лучшее сочетание для любых мясных продуктов — это овощи», — считает эксперт.
Галина предупреждает, что углеводы и жиры тоже лучше не сочетать. Это сильно увеличивает калорийность блюда.
Эксперт рассказывает, что алкоголь лучше не заедать цитрусовыми. Например, шампанское и так наносит «удар по печени», а мандарины увеличивают эту нагрузку в разы.
А вот запрет на сочетание в салате помидоров и огурцов, по мнению диетолога, оказался мифом.
«У помидоров и огурцов разная кислотность и активность, поэтому из салата вы действительно получите только пользу огурцов или только пользу помидоров», — рассказывает Галина.
По словам эксперта, если придираться к каждому продукту, то много чего с чем есть нежелательно. Но диетолог всё же ничего не имеет против салата из помидоров и огурцов.
А вы следите за сочетанием продуктов? Какие исключили из повседневной жизни, а какие оставили, несмотря ни на что? Делитесь мнениями в комментариях под статьей.
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