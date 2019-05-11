Первое, о чем предупреждает эксперт, — нельзя запивать мясо чаем. 


Галина рассказывает, что в чае содержатся танины, которые нарушают всасывание железа
Галина рассказывает, что в чае содержатся танины, которые нарушают всасывание железа


«Также железо плохо усваивается, если в организм вместе с ним поступают какие-то молочные продукты. Не стоит запивать мясо молоком, потому что кальций тоже на себя берет функцию, и они вместе не всасываются: только кто-то один, кому повезет», — считает диетолог.


Сорвали кусь: 6 опасных сочетаний продуктов, о которых вы не подозревали (например, чай с мясом)


Улучшают всасывание железа витамин С, витамин В, витамины группы В12 и кислоты.


Поэтому мясо с лимонным соком или морсом — это удачное сочетание
Поэтому мясо с лимонным соком или морсом — это удачное сочетание


По словам эксперта, многие вегетарианцы получают железо из бобовых и орехов. Но нужно учитывать, что их плоды покрывает хитиновая кислота, и эта оболочка нарушает всасывание полезных веществ, которые содержатся в орехах. 


Галина советует замачивать орехи на 8–10 часов перед тем, как их есть. То же самое касается и бобовых
Галина советует замачивать орехи на 8–10 часов перед тем, как их есть. То же самое касается и бобовых


«Нельзя сочетать углеводы и белки, потому что у углеводов функция немного другая, чем у белков. Она энергетическая. И когда углеводы с белками мешаются, у нас нарушается функция ЖКТ. Нельзя есть мясо с лапшой, потому что это ведет к откладыванию жирка. А лучшее сочетание для любых мясных продуктов — это овощи», — считает эксперт.


Сорвали кусь: 6 опасных сочетаний продуктов, о которых вы не подозревали (например, чай с мясом)


Самое правильное сочетание для мяса — это овощи
Самое правильное сочетание для мяса — это овощи


Галина предупреждает, что углеводы и жиры тоже лучше не сочетать. Это сильно увеличивает калорийность блюда.


Сорвали кусь: 6 опасных сочетаний продуктов, о которых вы не подозревали (например, чай с мясом)


Эксперт рассказывает, что алкоголь лучше не заедать цитрусовыми. Например, шампанское и так наносит «удар по печени», а мандарины увеличивают эту нагрузку в разы.


Сорвали кусь: 6 опасных сочетаний продуктов, о которых вы не подозревали (например, чай с мясом)


А вот запрет на сочетание в салате помидоров и огурцов, по мнению диетолога, оказался мифом.


Сорвали кусь: 6 опасных сочетаний продуктов, о которых вы не подозревали (например, чай с мясом)


«У помидоров и огурцов разная кислотность и активность, поэтому из салата вы действительно получите только пользу огурцов или только пользу помидоров», — рассказывает Галина.


По словам эксперта, если придираться к каждому продукту, то много чего с чем есть нежелательно. Но диетолог всё же ничего не имеет против салата из помидоров и огурцов.


А вы следите за сочетанием продуктов? Какие исключили из повседневной жизни, а какие оставили, несмотря ни на что? Делитесь мнениями в комментариях под статьей.