«Кофейная порнография»: дерзкая сеть из Омска открыла в центре большое кафе, в котором нечего есть

Кто и откуда







Skuratov coffee пришла из Омска, это проект кофейного энтузиаста Владимира Скуратова и омского же предпринимателя Виктора Шкуренко (его основной бизнес связан с розничной торговлей продуктами питания). Сеть Шкуренко «Низкоцен», кстати, уже несколько лет работает в Новосибирской области, правда, всё её 12 больших магазинов расположены в районах.











Сеть кофеен быстро развивается, причем делает это самостоятельно, без использования франчайзинга. Сейчас у нее уже больше 20 точек, включая пять кофеен в Москве. Первая точка сети в Новосибирске открылась в ТЦ «МЕГА», что уже стало необычным ходом (крафтовые кофейни больших ТРЦ пока опасаются). Но «Скуратов» пошёл ещё дальше, выбрав для второго заведения большое помещение на Советской.







«Зал ожидания» капучино







За помещением на Советской уже тянется нехороший шлейф закрытий — здесь провалились друг за другом два проекта. Последний — бар «Семь Лис» — принадлежал бывшему топ-менеджеру сети «Тревелерс кофе» (сеть переживает, мягко скажем, не лучшие времена). Главный вопрос применительно к «Скуратову»: зачем «крафтовой кофейне», где почти нет еды и главное достоинство — это кофе и атмосфера, такое большое помещение.







В новой кофейне на Советской интерьер вызывающе демократичен





Кофейня начала работать 8 мая в 12:00 (что симптоматично, обычно заведения такого типа открываются с утра). К этому времени у дверей уже собралось несколько десятков любителей угощений с промокодами наперевес. Несмотря на значительные размеры, внутри образовалась порядочная очередь, без которой сегодня в Новосибирске не обходится ни одно открытие. Можно считать это нашей местной традицией — без шариков можно обойтись, но очередь организуй.







На открытие собралась приличная толпа





В окне кофейни была вывешена кокетливая неоновая вывеска Coffee Porn. По всей видимости, это и есть концепция заведения, потому что внутри «Скуратов» на Советской выглядит как… курилка в аэропорту. Ну то есть предельно простая мебель, расставленная с большими промежутками, минималистическая отделка, минимум уюта, максимум функциональности. Наверное, если здесь каждый день будет такое же столпотворение, как в первые минуты работы, это оправданно, но приходить сюда, чтобы «посидеть», провести время, откровенно не хочется. Хочется взять свой кофе и пойти дальше. Через пару часов, когда народ схлынул, это ощущение зала ожидания только усилилось.







В общем, если оценивать интерьер «Скуратова» с точки зрения «Хотелось бы там находиться?», то новая кофейня точно оказывается в конце списка. Лидером же, по моему мнению, здесь можно считать Coffee Collective (здесь точно самый проработанный дизайн). За ним идут «Академия кофе» и Blackwood Coffee.







Кофе







Новосибирского любителя кофе в «Скуратове» ждет привычный уже набор: помимо классики есть авторские латте и рафы, нетрадиционные способы заваривания. Здесь, правда, выделена в отдельную опцию возможность выбора зерна (и сотрудник готов объяснить, чем один вариант отличается от другого), но это доступно и в перечисленных новосибирских кофейнях, достаточно просто поговорить с бариста.











Лично для меня каким-никаким завоеванием была бы попытка ввести в местный оборот «итальянский» способ потребления, когда кофе можно заказать прямо у стойки и здесь же его выпить. В Европе это, кстати, и обойдется дешевле раза в два-три. Но нет — никакой отдельной системы здесь нет, несмотря на то что в новом заведении предусмотрена длинная стойка. За ней делают кофе «альтернативными» способами. Долго и с очень серьезным выражением лица. Эспрессо, впрочем, в «Скуратове» хорош, тут спорить не приходится.







Вывеску в окне каждый может трактовать в меру своей фантазии





Здесь каких-то лидеров определить очень сложно. У всех достаточно высокий уровень, и если кому-то какие-то конкретные напитки нравятся больше, то это вопрос, скорее, субъективной привязанности. Но если уж обязательно нужно назвать лидера, то в своём личном рейтинге я бы на ползернышка выше поставил Blackwood.







Фишки







Главным отличием «Скуратова» можно считать кофейные напитки под азотом. Газ дает более плотную пену (так же как с «Гиннессом»). Штука интересная: сладкий холодный кофе ощущается как очень легкое мороженое. Но в принципе в Новосибирске это уже есть — нитрокофе наливают, например, в «Кузине». Выбор у «Скуратова» больше, кофе тоже, возможно, получше, но и цены выше.







Эр латте мокко за 210 рублей и бискотти (60 рублей)





Ещё здесь есть бутилированный кофе холодной фильтрации. Это совершенно отдельный продукт — холодная вода медленно проходит через молотый кофе, забирая оттуда куда больше вкусов. В некоторых случаях получается прямо какой-то кофейный сок. Для города, впрочем, тут ничего принципиально нового нет. Сам по себе такой кофе делали в том же «Блеквуде» ещё с момента начала их работы. А «Академия кофе» этой весной начала разливать этот кофе в алюминиевые баночки, которые можно как охлаждать, так и нагревать — в зависимости от погоды.







Еда







Здесь «Скуратову» вообще нечем удивить. Здесь его обходит даже «Академия», где на это тратят меньше всего времени. Даже с круассанами (которые сегодня кто только не печет) здесь провал — вместе слоеного теста обычная сдоба. Сэндвичи — только готовые, упакованные. Это, конечно, быстрее, но это сразу смещает заведение в другую категорию.







Сэндвич с моцареллой и вялеными томатами за 200 рублей и кофе «флет уайт» (160 рублей)





В смысле закусок и десертов среди кофеен третьей волны, по моему убеждению, лидирует Coffee Collective. Такого интересного, проработанного меню нет в Новосибирске, пожалуй, ни у кого (если брать кофейни). При этом всё это делается в условиях довольно маленькой кухни просто сочетанием продуктов. Следом идут Blackwood и «Академия».







Цены





Минималистический дизайн может создать впечатление у случайно зашедшего посетителя, что здесь какой-то дискаунтер, но не тут-то было. За эспрессо в «Скуратове» просят 110 рублей, капучино и латте обойдется от 170, а авторские сложные напитки стоят 230 и больше. За готовый упакованный сэндвич придется заплатить 200 рублей. В общем, это уровень новосибирской кофейни с обслуживанием. Только здесь делать заказ и забирать кофе нужно самому. В общем, и тут удивить местную публику особенно нечем.





Атмосфера







Одна из самых известных книжек про «Старбакс» называется It's Not About the Coffee, что можно перевести «Дело не в кофе». Вот и в кофейнях секрет успеха, в конечном итоге, не в качестве зерна и опыте бариста, а в умении создать вокруг себя эту вот атмосферу обожания. Тут в Новосибирске пока конкурентов нет у «Академии кофе» — люди готовы ждать в очереди по 20 минут, чтобы получить свой цитрусовый раф.







В центре большого зала установлена пирамида с сувенирами





Здесь у «Скуратова» явно есть шансы если не потеснить, то встать рядом — компания уже доказала, что может мобилизовать поклонников (по крайней мере на открытие). В сети есть наработанная очень симпатичная манера общения, которая заставляет даже критически настроенного гостя расплыться в улыбке.







Отзывы





В Новосибирске «Скуратов» совсем недавно, так что на «Флампе» здесь отзывов о нем немного. В основном они восторженные (особенно людей радуют подарки). Но есть уже и претензии. Самая осмысленная — падение уровня после открытия, потому что место хорошо подготовленных сотрудников заняли новички («Заметил изменения не в лучшую сторону. И мне стало очень обидно!»).





В Омске отзывов, понятное дело, больше, но и там они в основном восторженные. Правда, и там есть недовольные. Так, школьница по имени Александра жалуется на то, что якобы их компанию выдворили из заведения, позвонив завучу. Дескать, долго сидят, занимают место. Есть жалобы на сам кофе (был кисловат) и даже на ноготь в какао. Но такого можно найти в отзывах любой сколько-нибудь популярной сети.





Резюме











Skuratov coffee — сильный игрок с отработанным предложением, и у него, конечно, будут поклонники. Но никакой революцией с его приходом не пахнет. Ничего принципиально нового в Новосибирске с его открытием не появилось, а какие-то мелкие фишки заинтересуют реально очень небольшую долю посетителей. Но вот общее оживление в кофейном сегменте, безусловно, гарантировано. Но если вы не хотите в центре стоять в очереди в «Академию» или «Блеквуд», теперь вам есть куда пойти.