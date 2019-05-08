И снова пятница: 13 самых ярких и необычных событий праздничных выходных

О том, куда сходить, чтобы не было грустно в понедельник, — в материале НГС

Впереди длинные выходные и отличная погода — что может быть приятнее. Для тех, кто не собирается уезжать из города на шашлыки, НГС сделал подборку мероприятий, на которых можно интересно провести время, — обратите внимание, большинство из них бесплатные. В честь празднования 74-й годовщины Победы пройдет очень много всего в разных уголках города — выставки, концерты, песнопения. А на следующий день все станет обыденно — все те же хип-хоп концерты, одна бесплатная фотосессия в винтаже, капризный мопс и много кино про войну.

9 мая целый день весь город будет праздновать 74-ю годовщину Великой Победы. Официальную программу мероприятия НГС публиковал ещё на прошлой неделе. Основное празднование пройдет в Первомайском сквере, а вечером прогремит целых пять салютов — начало в 22:00.











Фотовыставка фотографа Евгения Иванова «Память» о ветеранах Великой Отечественной войны пройдет 8 и 10 мая в Областной научной библиотеке. И это не просто фото, а полноценные панорамы. Автору удалось запечатлеть на 360 градусов интерьеры квартир и быт каждого ветерана — кадры получились очень эмоциональные.











Где: театральный зал НГОНБ, Советская, 6

Когда: 8 и 10 мая

Во сколько: с 10:00 до 16:00

Сколько стоит: вход свободный







Акция «Свеча Памяти» пройдёт на мемориальном ансамбле Монумент Славы. Каждый сможет возложить горящую свечу к Вечному Огню в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В рамках церемонии проводится световое и музыкальное сопровождение — в этом году центральная тема для световой проекции — «Женщины на войне».











Где: Монумент Славы

Когда: 8 мая

Во сколько: 22:00

Сколько стоит: вход свободный







В городском парке Бердска пройдет читка фрагментов из повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие» — исполнять любимые отрывки будут не актеры, а сами горожане. Каждый может стать участником и выступить перед зрителями.









Где: ГПКиО, Бердск (аллея возле памятного камня морякам-бердчанам).

Когда: 9 мая

Во сколько: 14:00

Сколько стоит: вход свободный







«Молодежный социальный театр» в воскресенье проведет показ спектакля «Не здесь» — Шесть волнующих историй о том, как важно верить в сказки и доверять реальному миру. Сбежать от реальности с её ужасами, предательствами, несправедливостями в сон, в сказки, где мир любит и заботится о тебе.









Где: молодежный центр «Респект»

Когда: 12 мая

Во сколько: 19:00

Сколько стоит: вход свободный







Главные герои молодёжи — концерт группы «Пошлая Молли». У музыкантов есть уже целых три альбома и каждый из них популярный. В Новосибирск группа привезла новый сборник «Очень страшная Молли 3» — уникальный шанс послушать хитовые песни, получить автограф и подарок от фронтмена коллектива — Кирилла Бледного.











Где: лофт-парк «Подземка»

Когда: 10 мая

Во сколько: 19:00

Сколько стоит: от 1000 рублей до 2000 рублей





Для любителей винтажной одежды из папиного чемодана коллектив культурного центра «Этаж» проводит фотодень. Если давно и очень сильно хочется ретрофотографий — событие придется по вкусу. Для участия необходимо заполнить анкету (ее можно найти в группе центра «ВКонтакте»).









Где: культурный центр «Этаж»

Когда:12 мая

Во сколько:16:00

Сколько стоит: вход свободный







Просмотр фильма про капризного мопса «Патрик» в пёсокафе Dog House точно понравится и детям, и взрослым. А после можно понежить лохматых жителей кофейни — только не забудьте зарегистрироваться по телефону. Чай, конфеты и печенье прилагаются.











Когда: 10 мая

Во сколько: 19:00

Сколько стоит: 300 рублей







А 12 мая в этой же кофейне фотограф Дарья Скипа с удовольствием сделает вам уютные портреты с четверолапыми обитателями — фотографии вы сможете выложить у себя в соцсетях, рассказав историю того, с кем сфотографируетесь. Возможно, это поможет найти им хозяев.











Когда: 12 мая

Во сколько: с 17:00 до 21:00

Сколько стоит: вход 200 рублей, фотосессия — бесплатно







В кинотеатрах будут представлены сразу 10 киноновинок — и это еще прошлые не все успели посмотреть.





Российская военная драма «Коридор бессмертия» рассказывает историю вчерашней ленинградской школьницы Маши Яблочкиной, которая после блокадной зимы пришла работать на железную дорогу. Оттуда девушку отправляют на строительство Шлиссельбургской магистрали, соединяющей город с Большой землей и находящейся в прямой видимости немецкой артиллерии. Так героиня попадает в 48-ю паровозную колонну особого резерва НКПС, которой ценой смертельного риска предстоит доставить в Ленинград 75% всех грузов и военного снаряжения.

12+









Еще одна военная драма «Война Анны». Вся семья главной героини погибает во время расстрела. Сама она чудом остается в живых — мать закрыла ее своим телом. Больше двух лет девочка живет, прячась в нерабочем камине в комендатуре, пока деревню не освобождают от нацистов.

12+









Историческая драма «Отель Мумбаи: Противостояние»: Индия, Мумбаи, роскошный отель «Тадж-Махал Палас» — гарантия безопасности. И каждый гость здесь — бог. Но однажды мир красоты, роскоши и комфорта рушится. Три дня противостояния смерти, три дня борьбы за выживание.

18+









Комедия «Отпетые мошенницы» расскажет о том, как быть успешной женщиной. Высокие каблуки, яркая помада и главное — утягивающее белье. Будь готова расплакаться в любой момент, ведь ни один мужчина не устоит перед женскими слезами. Бери все, что плохо лежит, и хорошо блестит. За каждым миллионом может скрываться миллиард, не откажи себе в удовольствии проверить.

16+



