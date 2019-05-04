Настоящее тепло ещё не пришло, но на природу уже можно выехать, не опасаясь, что сидеть придется прямо в сугробе. А где природа, там и шашлыки. Для тех же, кто по каким-то причинам вынужден остаться в городе или просто хочет снова ощутить этот запах жаренного на углях мяса, обозреватель НГС обошёл несколько новых точек с шашлыками. Мог обойти и старые, но вы же их и так знаете, правда?

«Братья Грилль»



(Челюскинцев, 9)





В своё время это был амбициозный проект: известный спортсмен-сноубордист Алексей Соболев решил таким образом вложить заработанные на снежных склонах деньги. Первая версия «Братьев» представляла собой прокачанный дизайнерами формат мясного кафе. Смотрелись павильоны сети стильно, но бизнесу это, по всей видимости, не помогло — все точки закрылись. Сейчас у бренда новые владельцы и новый формат — теперь это довольно просторные кафе, первая точка открылась на углу Челюскинцев и Салтыкова-Щедрина.





Смотрится заведение свежо — яркая легкая мебель, искусственная зелень, торчащая из поставленных на ребро палет (они делят помещение на зоны). Гриль стоит здесь же, так что запах жареного мяса разогревает аппетит ещё до того, как вы что-то заказали.





Первая точка обновлённых «Братьев Грилль» открылась в пристройке к зданию на углу Челюскинцев и Салтыкова-Щедрина





В меню тут 12 позиций мясных блюд — это полный набор от жареной курятины (185 рублей) до рибая (855 рублей). Много ли найдется желающих есть мясо за эту цену в павильоне с пластиковыми стульями — вопрос дискуссионный, но там где кожаные кресла, он и стоит в разы дороже.







«Стейк из свинины» за 275 рублей





Шашлыков здесь нет (хотя могли бы что-то готовить на маленьких шпажках), поэтому пришлось взять обычный кусок свинины (275 рублей). Свинья была мягкой, но такой, знаете, как будто её жарили уже в готовом виде. Это ощущение возникает, если мясо перележало в маринаде или маринад этот просто был слишком мощным. Для стабильности результата такой подход, может, и подходит, но радости в подобном жареном полуфабрикате уже нет. Одни только белки, жиры и углеводы.







В общем, энтузиазма это второе пришествие пока не вызывает. Маленький павильон хотя бы подкупал камерностью. А таких демократичных заведений с мясом нынче хватает.







«Бар еды»



(Димитрова проспект, 7 к1)







В «Баре еды» готовят на небольшом гриле типа яйцо





Павильон на Димитрова, где мясо готовят уже давно. Но поскольку тут опять новая вывеска (раньше точка называлась «ШашлычОк»), то пришлось идти смотреть. Готовят тут сейчас преимущественно на гриле, хотя для любителей жанра заготовлены шашлыки из свинины, курятины (200 рублей) и люля-кебаб (200).







У стойки холодильник с уже готовым мясом и овощами, внутри несколько столов. Поесть можно на месте, но в заведении все готово, чтобы взять блюда с собой. На стекле наклейка «Армения и Россия», а среди приветствий на разных языках — фраза на армянском.







Шашлык их свинины за 250 рублей





Свиной шашлык (250) был на крепкую четвёрку. Ну да, один кусок немного подпалили, но это огонь, с шашлыком так бывает. Конечно, не обошлось без маринада, но он деликатный, вперед мяса не лезет, ограничиваясь скромной ролью размягчителя. Неожиданно вкусный маринованный лук, который хочется съесть чуть ли не раньше самого шашлыка. Размер порции вполне соответствует цене — если взять ещё гарнир или хотя бы лепешку, то ничего на обед уже не надо. Хотя, конечно, хочется.







«Пиблин»



(Сибирская, 55 к1)







Павильон на Нарымской в очередной раз сменил хозяина и теперь называется так, как будто это детское ругательство. На самом деле (если верить вывеске) «Пиблин» — это пельмени и блины. Почему не «Пеблин» — я не знаю, сходите и спросите сами, в конце концов.







В маленьком павильоне «Пиблин» меню и подача как ресторане





По соотношению количества позиций в меню (больше 24) с количеством посадочных мест (4) «Пиблин» вполне может претендовать на рекорд. Помимо ожидаемых говядины, свинины и баранины, здесь жарят рыбу (аж четыре вида), морепродукты, да ещё и готовят фирменное блюдо под названием «Пиблин» — это просто блин, фаршированный мясом с овощами и ещё обжаренный дополнительно на гриле.







Шашлыков тут три вида (курица, свинина и говядина). Первые два стоят 240 рублей (это обычная цена), а вот говядина выделяется тем, что просят за неё тут почти вдвое дороже — 420. «Он из мраморного мяса», как бы оправдываясь, говорит повар. Ну как такое не взять?







Шашлык из говядины за 420 рублей





Готовится шашлык долго, но ожидание, как выясняется, стоит того. Передо мной на деревянной дощечке, покрытой бумагой, лежали куски идеальной говядины, настолько сочные, что кажется, если добавить к ним овощей и немного пожевать, то во рту будет настоящий суп. И это был вкус именно мяса, а не каких-то жидкостей, которыми его напитали. Совершенно по ресторанному «звучали» и приправы. О целесообразности использования с говядиной розмарина (в таких масштабах) можно, конечно, спорить, но было вкусно.







Конечно, 420 рублей за шашлык — это уже та сумма, за которую хочется чего-то большего, чем просто куски мяса на шпажке. Но в «Пиблине» за него не жалко ни одной потраченной копейки. Нужно сходить ещё.







Заслуживающие внимание новые места появляются не так часто, как хотелось бы. Если вас интересует, куда можно сходить за недорогими шашлыками в Новосибирске, можете обратиться к прошлогоднему обзору. Список в принципе не изменился.