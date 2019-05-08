Забили на свою голову: сибиряки показали ужасные тату, которые сделали в юности (и сразу пожалели)

Никто не застрахован от случая, когда идеальная в воображении картинка превращается в чудовищную татуировку, на которую вы потом смотреть не можете. Она, как заноза, изводит и изводит, пока вы не принимаете решение избавиться от горе-тату и зажить счастливо. «Один раз и на всю жизнь» — это предрассудки, нежелательную картинку можно свести совсем или набить на ее месте что-то новое. Корреспондент НГС.АФИША поговорила с сибиряками, которые удаляли ненавистные картинки с кожи, и попросила специалиста по лазерному удалению салона Alpha Tattoo Евгению Алейникову рассказать, что это за процедура и чем она чревата.

Елена Афанасенко, 24 года, инженер











«Моя татуировка мне не понравилась сразу же после того, как её сделали. Идея была одна, эскиз немного другой, набили нечто среднее, качество татуировки оставляло желать лучшего. Стоила она тогда 2500 рублей, за такую сумму ожидать большего и не следовало. Я была молодая и наивная.







Специалист, которая сводила мне тату, сработала хорошо — у меня не осталось ни рубцов, ни шрамов. Татуировка полностью не свелась, как мне объяснили, некоторые пигменты не сводятся, черный ушел хорошо. Сеанс стоил 1500 рублей, я ходила 4 или 5 раз. Тату я решила перебивать сверху на другую, потому что оставлять какое-то странное зеленое пятно мне не хотелось».







Андрей Мокрушин, 24 года, тату-мастер











«Я набил эту татуировку в 17 лет, узор "трайбл", раньше это было модно. Осознание того, что этой татуировке не место на моем теле, пришло быстро. На фото результат после 3 сеансов лазера, сходит долго, так как сделана тату была непрофессиональной краской. После осветления планирую перекрыть ее более качественным рисунком».







Евгений Валехматов, 32 года, руководитель









«Тату была сделана в 18 лет, просто захотелось, на тот момент не было понимания, что я хочу, а все эти загогулины в то время были модными, сделал за 2500 рублей. С возрастом я понял, что мне она не нравится, хочется чего-то более высокохудожественного. Нашел мастера, но он меня отправил к специалисту по сведению, нужно было для начала осветлить старую, прежде чем перекрывать новой татуировкой. Я делал три сеанса сведения, для осветления этого достаточно. Не было задачи убрать под ноль. Сводить тоже больно, но в целом одинаково. Процедура сведения происходит быстрее, чем полноценный сеанс тату».







Юлия Коршикова, 26 лет, работает в авиакомпании











«На ключице была набита надпись на латинском языке «Aut caesar aut nihil». В переводе на русский дословно "Или Цезарь, или никто". Так как татуировка небольшая, то и стоимость была соответствующая. Сначала я хотела перекрыть ее, но мастеру не удалось создать подходящий эскиз, который подходил бы к двум другим моим татуировкам, которые все выполнены в одном стиле. Потом я долго не могла найти студию, в которой сводят татуировки, а когда нашла, долго не могла определиться с первым сеансом, так как работа без определенного графика.







Процесс удаления лазером татуировки достаточно болезненный. Однозначно, эта процедура больнее в разы, чем нанесение. По словам тату-мастера, надписи сходят хуже, чем художественные татуировки. И это действительно так. У меня было три сеанса лазерного удаления — и результат пока оставляет желать лучшего. Только при близком рассмотрении можно заметить, что пигмент неоднороден по всей татуировке».







Евгения Алейникова, специалист по лазерному удалению:





«Процесс удаления тату происходит следующим образом — луч лазера проникает примерно на 5 мм и разрушает пигмент на мелкие частицы, не нанося вреда кожному покрову. После разрушения частицы выводятся из организма лимфатической системой, то есть естественным путем.







Это не очень приятная процедура, в некоторых случаях лучше обезболить участок обрабатываемой лазером кожи. Но чаще всего мои клиенты вполне нормально переносят процесс, по времени это недолго — например, удаление татуажа бровей занимает меньше минуты.







Лазер удаляет все полностью, не оставляя пятен, ожогов, шрамов. Помимо лазера татуировки удаляют ремовером — это жидкий препарат, который вводится под кожу. Для работы с лазером требуется специальная подготовка, много часов практики, часто неопытные мастера оставляют серьезные ожоги. Не всегда обязательно удалять тату полностью, иногда достаточно пару раз осветлить, и она готова к перекрытию.







Если у вас есть кожные заболевания, свежие травмы, склонность к келоидным рубцам — стоит воздержаться от процедуры удаления. Загар, беременность, кардиостимуляторы, эпилепсия, онкологические заболевания и заболевания крови тоже относятся к списку противопоказаний. Если хотите удалить тату на лице — не должно быть золотых нитей и ботулотоксина. Прием некоторых препаратов тоже противопоказан для процедуры сведения. Действует ограничение по возрасту: строго с 18 лет. Количество сеансов определяется индивидуально, от 2 и более. Следующий сеанс можно назначать не раньше чем через 3–5 недель, смотря как заживает, всё индивидуально».