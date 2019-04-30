Иди и танцуй: 12 крутых событий длинных майских выходных (всё самое интересное бесплатно!)

Суперкороткая рабочая неделя подходит к концу, а это значит — всю оставшуюся неделю можно отдыхать. Тех, кто решил не уезжать на шашлыки и дачи, а остаться в городе, ждёт насыщенная культурная (а местами некультурная) программа. «Монстрация», концерт знаменитых рокеров Lumen на Маёвке в Академгородке, шоу фонтанов и выступления сибирских музыкантов — это ещё не всё. НГС.АФИША составила список самых интересных событий длинных выходных.

В этом году по Красному проспекту 1 мая вновь пройдёт «Монстрация» (уже в 15-й раз!) — яркое и местами безумное шествие тысяч людей с весёлыми и абсурдистскими плакатами. Новосибирцы в этот день делятся на две части — на тех, кто обожает эту акцию, и тех, кто её ненавидит и в комментариях на НГС горячо доказывает, что плакаты глупые. В любом случае смотреть на шествие всегда интересно, как и обсуждать лучшие лозунги.







«Монстрация» начнётся у Дома офицеров в полдень и пройдёт до сквера на улице Орджоникидзе — подробную карту маршрута можно посмотреть здесь.











Где: метро «Красный проспект» (у Дома офицеров)







Во сколько: 12:00







Когда: 1 мая







Сколько стоит: бесплатно







Второе массовое событие в этот день — Маёвка около НГУ в Академгородке. Большой музыкальный фестиваль будет проходить у стен старого корпуса университета уже в 53-й раз. Концерт начнётся в 17:00 с выступления группы «Юность», затем будут петь рокеры «А.П.Л.», «Звёздная Хлебница» и Mister Dickson. Завсегдатаи Маёвки — группа The Just (это они поют прилипчивую песню про Владимира Преснякова) — выйдут на сцену в 20:00.







Хедлайнером опен-эйра станет группа LUMEN — они будут петь целый час, с 21:00 до 22:00.











Где: старый корпус НГУ (улица Пирогова, 2)







Во сколько: 17:00







Когда: 1 мая







Сколько стоит: бесплатно







Вечером на площади у ГПНТБ после долгой зимы откроют фонтанный комплекс. Организаторы обещают хорошую музыку от местных коллективов и файер-шоу.











Где: площадь Пименова







Во сколько: 21:00







Когда: 1 мая







Сколько стоит: бесплатно







Особую первомайскую программу приготовили актёры новосибирских театров из стёб-арт студии «Ха!Мы!» — лучшие комедийные номера они покажут вечером в кабаре-кафе «Бродячая собака».











Где: кабаре-кафе «Бродячая собака» (улица Каменская, 32)







Во сколько: 22:00







Когда: 1 мая







Сколько стоит: от 800 до 1300 рублей







Любителям городской истории будет интересна экскурсия «Бэтмен в сибирском Чикаго», которую проводит Музей Новосибирска. Гостям обещают атмосферу 1920–1930-х годов, когда Новосибирск переживал миграционный и строительный бум. Ведущий расскажет об архитектуре конструктивизма как части мирового наследия авангарда и покажет некоторые из зданий в этом стиле. «Помогать посетителям будет синий рогатый небоскреб, в народе известный как Бэтмен, до сих пор остающийся самым высоким жилым зданием в городе и любимым объектом насмешек и возмущений архитекторов», — обещают в музее.







Внимание — на экскурсию лучше записаться заранее по телефонам 228–75–47 и 8 913 735–03–37 (в рабочие дни звонить можно с 9:00 до 18:00, в выходные с 10:00 до 13:00).











Где: Областная юношеская библиотека (Красный проспект, 26)







Во сколько: 18:30







Когда: 2 мая







Сколько стоит: 200 рублей для взрослых, 100 рублей для школьников, 150 рублей для студентов







В ТРЦ «Галерея Новосибирск» в этот день пройдёт чемпионат по чтению вслух для старшеклассников — они будут читать вслух отрывки из книг русской и зарубежной прозы и поэзии. Посмотрим, кого Мариванна научила читать с выражением!







Организаторы обещают, что никто не знает, какие тексты попадутся школьникам 2 мая, — интрига сохраняется до самого конца.











Где: ТРЦ «Галерея Новосибирск» (улица Гоголя, 13)







Во сколько: 14:00







Когда: 2 мая







Сколько стоит: бесплатно







Вечером 2 мая в «Бродячей собаке» выступит популярная новосибирская группа «Рви Меха Оркестр», которая обещает слушателям «горячий коктейль из смеси балканской, восточноевропейской музыки, ска, латино и реггей!», а также веселье и танцы на столах. В этот вечер музыканты представят свои версии песен «Ленинграда», Бориса Гребенщикова, «Кино» и «Зоопарка».











Где: кабаре-кафе «Бродячая собака» (улица Каменская, 32)







Во сколько: 22:00







Когда: 2 мая







Сколько стоит: 500 рублей







Весёлый концерт новосибирцам обещает местная группа «Капитан Дик» — она анонсирует отборную программу рок-н-ролла и танцевальных песен.











Где: LondonBar (улица Фрунзе, 234/1)







Во сколько: 21:00







Когда: 4 мая







Сколько стоит: 200 рублей







На этой неделе стартуют несколько киноновинок, но не стоит забывать о главном фильме этого месяца — финале «Мстителей». В ночь премьеры в кинотеатрах Новосибирска было слишком тесно, и в последующие дни лучше приобрести билет заранее, чтобы поместиться в зал, заполненный фанатами супергеройской драмы. Осторожно, фильм о битве героев со злодеем Таносом идёт более 3 часов.

16+











«В метре друг от друга» — тонкая драма о влюблённых в больнице, которых обстоятельства заставили не приближаться друг к другу, касаться тоже нельзя. Победит ли истинная любовь эти преграды — узнаем к концу.

12+











«Спасибо деду за победу» — российский семейный фильм с Егором Бероевым и Ксенией Алфёровой в главных ролях. По сюжету городской мальчик приезжает в деревню, где дедушка расскажет ему о героическом военном прошлом.

6+











«Букашки-2» — новый мультфильм о крошечных насекомых. Божья коровка попадает в Карибское море и ищет своего малыша, который случайно оказался в дальних краях.

0+









