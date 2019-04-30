Если не вкусно — можно не платить?: 10 наивных вопросов про общепит, которые вы стесняетесь задать

Можно ли не платить за блюдо, если оно вам просто не понравилось? 


С точки зрения закона (здесь и далее имеется в виду «Закон о защите прав потребителей») продавец «обязан передать потребителю товар, <…> который соответствует образцу и (или) описанию» (статья 4). А вот дальше начинаются нюансы. Хорошо, если в заведении есть красочное меню с фотографиями и фото реального блюда будет очевидным образом отличаться от фотографии в меню. Если картинок нет, то можно опереться на описание, и если в меню указана баранина, а вам принесли свинину, — это вполне основательная причина для отказа. Претензии можно предъявить и к свежести продуктов (статья 7). Но если вам просто не понравился вкус, то единственное, что вы реально можете сделать, — это не заказывать его впредь. Вкусы у людей разные, и порой одна и та же еда вызывает совершенно противоположные оценки. Кстати, в заведениях, которые действительно дорожат репутацией, за блюдо, которое клиент не стал есть, лишь попробовав, могут просто не взять денег. 



И ещё, не забывайте, что непонравившееся блюдо не съедают целиком (или даже наполовину). Не уподобляйтесь герою ролика с Джереми Кларксоном, который высмеивает существующую в ресторанах традицию наливать вино на пробу. Кларксон в нем выпивает всю бутылку, после чего морщится и говорит: «Нет, оно определенно отдаёт пробкой».


Может ли ресторан потребовать деньги за разбитую тарелку, сломанный стул и т. д.?


Нет. И совершенно не важно, есть ли в заведении конфликт-меню (цены за сломанное и разбитое). Разве что возможность что-то разбить или сломать не входит в список услуг заведения, и вы именно за ними и пришли. Любые штрафные санкции на гражданина может наложить только суд. И ресторану придется доказать, что ущерб был нанесен намеренно. Правда, в этом случае, если вы действительно устроили дебош, заплатить придется не только за нанесенный ущерб, но и судебные издержки. 


Что делать, если у вас нет наличных, а в ресторане не принимают карты, но вас об этом не предупредили?


Если информация о возможности приема карт есть в заведении (на дверях, на кассе), то это можно считать офертой и требовать её исполнения. Так что вы с чистой совестью можете предложить принять плату именно этим способом. Или предложить расплатиться позже (когда «безнал» заработает). Впрочем, в наше время это довольно редкая ситуация. В большинстве случаев вам просто предложат перевести сумму на личный счёт. Это, кстати, распространенный способ воровства персонала у заведения. 


Брать деньги за выступления артистов заведение вправе, только если заранее предупредило посетителя об этом
Брать деньги за выступления артистов заведение вправе, только если заранее предупредило посетителя об этом


Могут ли включить в счёт обслуживание или концертную программу?


Только если вы заранее об этом предупреждены. Такая пометка должна стоять в меню (пусть и меньшим размером шрифта) или об этом скажет перед приемом заказа официант. Вообще, включение в счёт «обслуживания» — это форма манипуляции. Вам предлагают приемлемые на вид цены, но пытаются взять больше денег. Если посетитель хочет оставить чаевые, то пусть сделает это по своему усмотрению. 


Могу ли я сесть там, где мне вздумается?


Формально никаких ограничений, однако в реальности управление посадкой в зале — задача персонала. Какие-то столы могут быть зарезервированы посетителями, которые ещё не подошли, какие-то официант может держать, зная, что чуть позже в заведении появляются компании. В общем, этикет предписывает сначала подождать официанта или хостес, которые предложат вам свободные столики. И если ни один из вариантов вас не устроит, уже потом спросить, можно ли сесть куда-то ещё. Но, конечно, вы можете повести себя по-хамски и сесть куда вздумается. Закон этого не запрещает.


Принести еду с собой можно, только если в заведении не против
Принести еду с собой можно, только если в заведении не против


Почему нельзя прийти со своей едой (и напитками), если у меня диета, я придерживаюсь кашрута/халяля/веганства и т. д.


А можно встречный вопрос: зачем вам идти в ресторан, если у вас с собой еда? Съешьте ее там, где вам будет удобно. В некоторых случаях рестораны разрешают прийти со своим вином (правда, и тогда нужно будет заплатить «пробковый сбор» за право выпить бутылку в зале). Куда реже питейные заведения временно не возражают против закусок (если собственная кухня не работает). Но в целом попытка «прийти со своим» в заведение без крайней нужды — это хамство. Другой вопрос, что в нормальном заведении не будут делать из этого скандала. 


С другой стороны, если у вас действительно какая-то сложная диета и вы заказали в заведении что-то (например, чай), то в порядке исключения сотрудники кафе могут закрыть на это глаза. Могут, но не должны
С другой стороны, если у вас действительно какая-то сложная диета и вы заказали в заведении что-то (например, чай), то в порядке исключения сотрудники кафе могут закрыть на это глаза. Могут, но не должны


Почему чай, пакетик которого стоит 5 рублей, мне продают за 150 рублей?


Наценка заведения не равна его прибыли. Даже у самого скромного кафе масса издержек (аренда, зарплата персонала, налоги и т. д.). Ресторан продает не чай или бокал пива, а услугу — возможность провести время в заведении с чаем, пивом и т. д. Если цена вам кажется чрезмерной, просто не заказывайте напиток. Запредельно высокая наценка на чай — это ещё и способ фильтрации посетителей. Таким образом заведение защищается от тех, кто захочет использовать его как место для посиделок, офис и т. д. Ведь если вы занимаете стол, ничего не заказывая, за него не сможет сесть тот, кто может позволить ресторану заработать.


Можно ли попросить бесплатный стакан воды?


В России это никак не оговаривается. В Европе вода часто входит в обязательный набор (наравне с приборами, салфеткой), но и там в конкретном заведении ее может не быть, поскольку существовавшие ранее законы на этот счёт уже не действуют. В любом случае это дополнительный сервис, которым ресторатор пытается сделать пребывание в заведении приятным. Важный нюанс: когда вы просите воды, уточните, что это простая вода из-под крана. Иначе официант принесет вам дизайнерскую бутылочку по цене 5-литрового бутыля и будет формально прав. 


Можно ли попросить у официанта таблетку «от головы»?


Нет. То есть официант может дать вам любое лекарство. Но только как знакомый дает лекарство знакомому. Кафе — не лечебное учреждение и не имеет права оказывать такого рода услуги. В заведении, конечно, должна быть аптечка, но она предназначена для оказания первой помощи.


Если не вкусно — можно не платить?: 10 наивных вопросов про общепит, которые вы стесняетесь задать


Почему в аэропорту всё гораздо дороже, чем в тех же ресторанах в городе?


Для этого есть две причины. Объективная состоит в том, что поток покупателей в аэропорту может быть неоднородным и время от времени заведение стоит пустым. Но, как несложно убедиться, цены высоки и там, где пассажиры есть всегда. В этих случаях рестораторы объясняют высокую наценку высокой ставкой аренды, которую установил аэропорт (ему же тоже нужно как-то зарабатывать). Но в реальности всё проще. Аэропорт — замкнутое пространство с ограниченным предложением. Поэтому можно попробовать взять с потребителя больше. Тем более что в среднем посетитель аэропорта имеет более высокие доходы, чем простой житель города (билеты он же на что-то купил). Так что если не хотите переплачивать, просто не ешьте в аэропорту или приносите еду с собой. Слава богу, «употреблять продукты, принесенные с собой», в здании аэропорта можно совершенно свободно.