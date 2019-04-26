Розовое вино, милый аист и горячие танцы: 10 самых увлекательных событий предстоящих выходных

О том, как интересно провести субботу и воскресенье, — в материале НГС

Обычно к выходным в очередь выстраиваются музыканты, посетившие Новосибирск с концертами, но в эти выходные что-то пошло не так. Большие звезды к нам не приехали, и небольшие тоже — на концертных площадках будут выступать местные исполнители. Кроме того, афиша событий предлагает совместить приятное с полезным и чему-нибудь научиться, например, как правильно похудеть (к лету особенно актуально) или как выбрать идеальное розовое вино. А 45 жарких танцовщиц под землей порадуют зрителя эффектными танцами на пилоне — будет горячо.

Лофт-парк «Подземка» в первый выходной проводит отчетное шоу танцевальной школы Gravity. Ученики и хореографы приготовили целых 45 притягательных и эффектных номеров на пилоне. «Целься в луну» — девиз предстоящего театрально-танцевального представления, будет горячо.











Где: лофт-парк «Подземка»

Когда: 27 апреля

Во сколько: 17:00

Сколько стоит: 500 рублей





Всегда актуальная тема — как похудеть правильно. В рамках проекта «Чуть-чуть о науке» младший научный сотрудник Института неорганической химии Иван Меренков проведет лекцию о похудении и расскажет о том, как работает наш организм в процессе сжигания калорий, откуда берется жир на боках, и почему у одних получается быстро, а у других это битва длинною в жизнь.









Где: культурный центр «Этаж»

Когда: 27 апреля

Во сколько: 19:30

Сколько стоит: бесплатно





В субботу с акустическим концертом выступит певица Анастасия Бессмертная (Neia). На сцене девушка исполнит песни из своего дебютного альбома «Весень». Формат предполагает живое общение с выступающим, и вы сможете узнать любые подробности о создании песен, процессе написания текстов и всё, что вам будет любопытно узнать о музыканте и его творчестве.











Где: Арт-кафе «Ом Нирвана»

Когда: 27 апреля

Во сколько: 19:00

Сколько стоит: 200 рублей







На мастер-классе «Еда для жизни: наука против мифов» будет затронута животрепещущая тема о здоровом питании. Чем опасны голодание, кетодиеты, ограничения и микроволновки, почему следует сократить потребление молочки (или не следует). На занятии специалист поможет посчитать потребности в различных группах продуктов для построения сбалансированного рациона, и что важно — без подсчета калорий.









Где: Романова 28, бар «113»

Когда: 27 апреля

Во сколько: 12:00

Сколько стоит: 800 рублей





Дегустационное занятие «Розовое вино» — что может быть лучше в выходной день. Гостям будет предложено разобраться в категории летних розовых вин. В программе занятия — лекция, дегустация, обсуждение и вопросы аудитории. Продолжительность — 1,5 часа. Организаторы рекомендуют не наносить духи и обойтись без губной помады, чтобы ничего не мешало понять напиток.









Где: культурный центр «Синяя цапля»

Когда: 27 апреля

Во сколько:18:00

Сколько стоит: 1200 рублей





10 киноновинок вышло к выходным дням — триллер «Игры разумов» с Мэлом Гибсоном в главной роли — Англия середины XIX века. Оксфордский профессор Джеймс Мюррей работает над первым в истории словарем английского языка, а его главным соратником становится заключенный психиатрической клиники для особо опасных преступников — доктор Уильям Майнор. Каждый из партнеров преследует свои цели.

16+









Французско-бельгийская драма «По воле божьей» — Александр, Франсуа и Жиль, взрослые состоявшиеся мужчины, объединяются в борьбе против почтенного священника, некогда поломавшего жизнь им и еще десяткам мальчиков. В этой битве каждому из мужчин предстоит выбрать, во что верить, над чем смеяться, и кого прощать.

18+









«Бладфест» — комедийный ужастик. Молодые ребята — поклонники хорроров — собираются на самый известный фестиваль, посвященный культовым фильмам ужасов. Их ожидает зловещий сюрприз: харизматичный организатор мероприятия планирует устроить эпическую массовую бойню, где погибнут все ничего не подозревающие участники фестиваля.

18+









Военная мелодрама «Последствия» — Германия после Второй мировой войны. Главный герой — британский военный Льюис Морган, который назначен временным мэром Гамбурга. Ему предстоит восстанавливать город почти с нуля. Вместе с женой Льюис селится в роскошный особняк, где живет немецкий архитектор с эмоционально нестабильной дочерью. Смогут ли ужиться два врага под одной крышей?

18+









Мультфильм «Большое путешествие» — однажды аист перепутал адреса и Малыша Панду доставил медведю по имени Мик-Мик. Педантичный медведь решает сам доставить маленького Панду в Южный Китай. В путешествие с ним увязывается непутевый сосед Заяц Оскар. По дороге они встречают хвастливого Пеликана Дюка, трусливого Волка Януса и романтичного Тигра Амура.

6+



