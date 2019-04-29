Оставь меня: 8 неочевидных правил обращения с чаевыми, незнание которых сделает из вас невежду

Много денег — еще не значит хорошо, хотя это и неожиданно

Для кого-то оставить чаевые за услугу — широкий и исключительный жест, для некоторых это повседневная вежливость, но многие до сих пор считают это недопустимым расточительством. Соблюдать или не соблюдать этикет материальной благодарности — каждый решает сам, но для того, чтобы не оказаться в неловкой ситуации, его нужно как минимум знать. Редакция НГС.АФИШИ попросила специалиста по этикету, разработчика и преподавателя авторского курса «Уроки современного этикета» Елену Климачкову рассказать, в каком случае чаевыми можно оскорбить и унизить, а в каком ими недопустимо пренебречь.

Елена отмечает, что чаевые — это прежде всего благодарность клиента персоналу по собственной воле и без всякого принуждения со стороны персонала. Такая благодарность может выражаться просто в словесной форме (как собственно обычная благодарность) или в денежном эквиваленте.





На размер чаевых влияет качество обслуживания, статус заведения и личное мнение гостя, а также сумма чека.





Добровольно-принудительно





«Этикет, он ситуативный, нет чётких норм и правил, и в каждой ситуации мы будем действовать по-разному. Если я хочу отблагодарить официанта, который сделал свою работу не на 5, а на 10, например подогрел сок ребенку в ресторане или включил мультик, конечно, я отблагодарю это чаевыми. Но если я не оставлю — это будет на моей совести», — рассказывает специалист.





Но за каждое посещение бизнес-ланча, по мнению Елены, чаевые оставлять необязательно.





«В нашей стране к чаевым относятся по-разному, и на моих уроках много мнений: кто-то категорически не дает чаевых, кто-то всегда дает. Если меня обслужили хорошо, качественно и быстро — в России есть общепринятый стандарт — чаевые 10% от суммы чека. Если мы поели на 1000 рублей, то я оставлю 100 рублей. Но очень важный момент, что чаевые оставляются только в купюрах, но это никак не мелочь. Потому что монеты пригодятся нам для милостыни. Купюры не должны быть рваными или в неприглядном виде», — замечает эксперт.





Елена приводит в пример Францию, где чаевые уже включены в чек, и это примерно 15–17% от суммы счета. В Германии чаевые — это узаконенная часть дохода официанта, и она может достигать 30%. В Норвегии и Финляндии вообще не принято оставлять чаевые. Эксперт советует быть аккуратнее с чаевыми в странах Востока, например в Китае это возможно расценят как оскорбление, вас могут догнать и вернуть оставленные деньги. Специалист подчеркивает, что в России в дорогих фешенебельных ресторанах надо внимательно читать чек, чаевые могут быть уже включены в сумму.







Если у вас только крупные купюры и вы не готовы оставлять такую сумму, Елена советует попросить официанта разменять купюру, сказав: «Сейчас мне пригодятся мелкие деньги».





«Засунуть деньги в карман официанту, дать в руки — это считается неприличным. Даже слово некрасивое — засунуть. Всегда чаевые оставляют либо на столе, либо в самом чеке, либо рядом с тарелкой. Можно рассчитаться картой или телефоном. Не раз видела, что чаевые официанту перекидывают с телефона на телефон. Здесь я тоже сильно не буду ругаться. Нарушением этикета это не будет. Подходит ко мне официант уже после того, как я рассчиталась картой, и я говорю — хочу вас отблагодарить, но у меня нет наличных, можно ваш телефон, либо официант назовет мне номер своего телефона, и я ему онлайн переведу ту сумму, которую я планирую», — рассказывает эксперт.





Если у мужчины с женщиной свидание, и он хотел подарить спутнице букет цветов, а цветочный магазин находится через дорогу, в этом случае уместно дать деньги официанту в руки и попросить купить букет, ведь это не чаевые. А потом, когда гость будет расплачиваться по счету, он оставит чаевые».





Слишком красиво и чисто





В нашей стране не принято оставлять чаевые в салонах красоты, фитнес-центрах и магазинах. Но чаевые можно оставить в гостинице.





«В России еще есть недооцененность обслуживающего персонала и, к сожалению, встречается пренебрежение в отношении персонала, который нас обслуживает. Нигде в мире такого нет. Но наша страна оздоравливается, сейчас такого все меньше и меньше», — замечает Елена.





Например, в салоне красоты, рассчитываясь за процедуру, которая стоит 3350 рублей, можно оставить 3500 и сказать: «Сдачи не надо, это моя благодарность моему мастеру Екатерине», и это будет уместно. А дать деньги мастеру в руки — это неуместно, и этим вы скомпрометируете самого мастера, потому что в салоне красоты не принят обмен координатами мастеров с клиентом, и обычно вся коммуникация происходит через администратора.





А вот чаевые в гостинице, по мнению эксперта, уместнее дать в руки человеку. Во избежание таких ситуаций, как подозрение в краже. Можно добавить: «Это для вас, благодарю вас за ваш труд».





Эксперт уверяет, оставить меньше 10% — это не зазорно, это достаточно условная сумма, а вот значительно больше этого порога — уже не приветствуются. Потому что доходы и расходы в нашей стране у людей абсолютно разные.







Рассмотрим чаевые на заправке. Сейчас на некоторых заправках даже пишут объявления, что заправщики работают бесплатно.





«Если была слякоть, у автомобиля забрызганы стекла, и человек, который заправляет автомобиль, протрет их, я могу сказать просто: "Благодарю", или дать чаевые, если у меня есть подходящие купюры. Но только купюры, насыпать 2–5 рублей — это неприлично. Это милостыня и неуважение к человеку. А золотое правило этикета — уважай достоинство другого человека. Это правило красной строкой должно идти по отношению к персоналу, который нас обслуживает, это крайне важно, и мне это очень хочется подчеркнуть», — заключает Елена.