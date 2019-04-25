Запахло любовью: репортаж из дома сибиряков, где у пары скунсов появилось потомство

Еще в необычной семье живут сурикаты, еноты и пауки, а у обезьян есть собственная комната

Скунс Жульен боязливо передвигается по дивану, даже бананы и орехи не заставят новоиспеченного отца позировать на камеру. Неделю назад в его жизни произошло радостное событие — у самки появились два детеныша, мальчик и девочка. Хозяйка счастливой семьи Елена Дякив уверяет, что такой скромностью зверь отличился только к приезду съемочной группы НГС. Она рассказала как получилось, что в частном доме в Кировском районе появились обезьяны, сурикаты, пауки, еноты и скунсы, и как уживается это семейство вместе.

Самца зовут Жульен, но дома коротко зовут его Жуля. По словам Елены, его можно научить чему-то примитивному — выполнять простые трюки за еду, потому что скунсы всегда голодные.







Кроме Жули и Жени (так зовут родившую самку) у Елены и Владимира Дякив и их дочери Насти живут еноты, сурикаты, обезьянки, кошки и собаки.





Для хозяев дома разведение животных — просто хобби





«У меня скунсы, дочь больше занимается енотами, муж — сурикатами. Сурикаты — это его зверушки, сейчас он им вольер на улице строит. Я работаю в магазине разливных напитков управляющей. График ненормированный, поэтому сначала зверушки, а потом все остальное», — рассказывает Елена.









Елена уверяет, что Жуля не кусается и с когтями вроде ни на кого еще не нападал. Что до специфического запаха, то он все равно есть, хоть и не в такой едкой концентрации, какой известны скунсы после испуга. По словам хозяйки, этот инстинкт, если не удалить железы, может стать опасным для здоровья человека, одежду после такой атаки придется выкинуть, а самому можно долго не отмыться.





«Раз в месяц удаляем железы у ветеринара, это потом не влияет на их жизнь. Природный инстинкт у них останется — поднять высоко хвост и повернуться задом, это движение даже у домашних есть», — рассказывает хозяйка.





Инициатором купить первого необычного зверя была Елена. За Жульеном семья ездила в Челябинск, позже там же взяли ему подружку. В доме у семьи Дякив они живут в специальных вольерах — сейчас там только что родившая самка. У нее стресс после родов, она плохо себя чувствует и выкармливать детенышей не смогла. Теперь маленькие скунсы пьют специальный заменитель материнского молока для собак.





По словам Елены, они не станут продавать малышей неподготовленным людям, которые не знают и не готовы к их особенностям





«Скунс в любом случае выделяет запах, он пахнет зверем. Но если его раз в 2 месяца купать, не будет запаха. Самец может метить, поэтому его лучше всего кастрировать. Спит целыми днями на коленях, на диване, ночью спят с вами, если вы не против. Не грызут ничего, не царапают, выше дивана не залезает. Уживается с кошками и собаками, можно приручать к шлейке и гулять. Зимой не гуляем, в природе они впадают в спячку. Может что-то украсть, в основном продукты его интересуют. Он даже сейчас страдает избыточным весом», — рассказывает Елена, пока величественный Жуля все-таки решил, что еда важнее каких-то людей с камерой.





Едят скунсы в основном овощи, фрукты и живой корм — зоофобус





«Стараемся курятиной из магазина не кормить, мясо, рыбу покупаем деревенские. У него аллергия на курицу, но в принципе их кормят суточными цыплятами, творожок любят», — рассказывает Елена.







Стоит такой зверь около 50 тысяч рублей. Но, по опыту Елены, их сложно достать — своего они искали полгода.





Видео из домашнего архива семьи Дякив





«Отпустили его один раз погулять, нашли у собак в будке, и сейчас у него есть подружка из собак — он выбрал ее и играет с ней. Она прямо требует, чтобы ей дали погулять с ребенком. У него зрение плохое, поэтому вернуться он вряд ли сможет. Если его что-то напугает, он впадает в панику и убегает. Его можно приучить гулять с ним, к людям, как в контактных зоопарках например. Он может ловить, догонять мячик, просит мячик», — рассказывает хозяйка о привычках Жули.









«Вот у самки беременность должна быть 63 дня. Но они умеют задерживать беременность на столько, на сколько ей захочется, как я поняла. Она переходила в этот раз на месяц и несколько дней. Жульена его мама родила через 8 месяцев. Мы ходили с ней на УЗИ, УЗИ показало 2–3 детенышей. Для беременных нужны витамины, кальций и усиленное питание», — рассказывает про ожидание потомства Елена.







Хозяйка рассуждает, что не против контактных зоопарков, но только в том случае, если для зверя созданы определенные условия







«В контактном зоопарке животное должно иметь возможность уйти от человека, в таких зоопарках в основном открытая территория и каждый может зайти к нему и потрогать, не важно, как он себя чувствует, хочет ли он спать, дневной он или ночной зверь», — говорит заводчица.





Сейчас весна и Жуля линяет, а еще он будет худеть к лету. С остальными членами большой семьи скунсы уживаются с переменным успехом.





«Сурикаты не станут с ним дружить, они более агрессивные. С обезьянами тоже не дружат, обезьяны будут его задирать, он будет убегать, но они его обязательно достанут», — замечает Елена.









У хозяйки дома еще 2 обезьяны-игрунки. У них есть своя комната. По словам Елены, любые подобные животные должны содержаться в вольере, но по мере возможности их выпускают погулять по дому в порядке очереди. Хозяйка рассказывает, что самка обладает плохим характером и даже может укусить.





Когда обезьяны требуют внимания — они свистят. А когда злятся — прищуриваются, как человек. Игрушки в клетке надо постоянно обновлять, придумывать что-то новое, иначе им надоедает





«Обезьяны могут контактировать только с кошками, но наша кошка против. Они из-за угла ее высматривают и таскают за хвост, за ухо, могут садиться и ехать верхом. Кот убегает», — делится Елена подробностями отношений между членами большой семьи.







Цена такого зверя — от 60–80 тысяч рублей





Хозяйка шутит, что всей семье пришлось смириться с ее увлечением экзотическими животными, потому что у них не было выбора. Дочери Елены Анастасии сейчас 18 лет, но она уже завела себе собственных пауков.



