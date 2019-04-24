«Администратор — наглая, жирненькая девушка» и еще 12 самых нелепых претензий к сибирским заведениям

Смешные вещи замечают гости — им не нравятся разные столы и отсутствие борща (да как они посмели)

Люди всегда чем-то недовольны. Особенно много нареканий вызывают общепит и торговля — ведь мы туда ходим каждый день. Тем более что высказать всё, что наболело, можно теперь через социальные сети и сервисы отзывов. Чаще всего эти претензии вполне разумны, но бывает такое, что менеджеры и владельцы заведений даже не знают, как на это реагировать. Обозреватель НГС.АФИША собрал наиболее странные.





Театр начинается с вешалки, а ресторан — с поисков самого ресторана. И даже в наше время поисковиков и электронных карт это может быть проблемой.





«Шли около километра. Полчаса искали его… Нет такого ресторана!» — пишет несостоявшийся посетитель кафе на перекрестке Ленина и Советской. Пишет прямо в отзывах, встроенных в карты Google.







Люди у нас очень чувствительные, замечают любую деталь.





«Сегодня зашла в вашу кофейню, а девушка-бариста обслуживала с максимально недовольным лицом. Надеюсь, что больше такая история не повторится», — не скрывает своего недовольства посетительница демократичной кофейни.





С некоторых пор ряд кофеен принимают заказы через интернет-приложение. По идее это должно ускорить обслуживание. Но не тут-то было.





«Отвратительная команда персонала! Интернет-заказы они готовят в порядке очереди! Во-вторых, в заказе был фраппий!!» — негодует пользователь приложения.







Читая некоторые отзывы, кажется, что автор готов буквально поджарить рестораторов и сотрудников заведений





Рестораторы лукаво называют своих клиентов «гостями». И некоторые, судя по всему, настолько прониклись этой мыслью, что предъявляют заведениям претензии по поводу всего вообще.





«Почему у вас "Билайн" плохо ловит? Понимаю, что вы не сотовый оператор. Но должны были принять какие-то меры!» — негодовал недавно посетитель крупного ресторана в центре. К еде и сервису у него претензий не было, что он, кстати, признал. Но почему «Билайн» не ловит? Безобразие!





Заведения порой ведут себя странно. Посетители платят им той же монетой





Случаются в заведениях, впрочем, вещи и вправду из ряда вон выходящие.





«Сегодня… На столе на моем сидел ТАРАКАН!!! Поразила реакция персонала, НИКАКОЙ реакции!!! Подошла, убрала таракана и НИ СЛОВА НЕ СКАЗАЛА!» — пишет посетительница модной блинной. Действительно, убрала официантка таракана — теперь даже ни на «Флампе», ни в «Инстаграме» нечего выложить.







К слову, радует, что, даже попав в тяжёлую ситуацию, посетители заведений могут сохранять чувство юмора.





После посещения заведения иногда просто сам не свой





«Побывали с друзьями в этом заведении — и всё бы ничего, если бы не отравление!!!» — пишет девушка о посещении известного кафе. Ну и правда — не отравился, и уже неплохо.







Много нареканий к меню. Например, пришел человек в итальянский ресторан, а там ни борща, ни щей, представляете?





«А где у вас в меню борщ? В Москве в траттории борщ есть», — негодовал посетитель, отказываясь от минестроне и ризотто.







Есть, впрочем, и те, кто умеют найти повод для радости даже там, где её (радость), кажется, уже ничто не сулит.









«Не скажу, что был в восторге. На второе было жаркое — ну мясо как мясо, ничего сверхудивительного. Порадовало только красное полусладкое», — пишет клиент ресторана-дискаунтера.







Бывает, что официанты (да и сами рестораторы) могут ответить резко. Тут уж клиенты не остаются в долгу.





«Заходили с девочками. Хваленый том ям — омерзительная кислятина. Помои! Сказали администратору — на что получили ответ: "Тогда не приходите к нам больше!". Администратор — молодая, наглая, жирненькая девушка», — делится посетитель паназиатского бара.







Любовь посетителя — как дикая птица. Её так легко спугнуть.





«Отвратительное обслуживание. Вернее, отвратительнейшее. В общей сложности были у вас где-то раз 12–15», — выносит приговор клиент гриль-бара.











Иногда вроде и с обслуживанием неплохо, и кухня радует. И вообще место популярное. Хотя, постойте...





«В пятницу тут слишком много народу. Не советую туда ходить», — предупреждает клиент популярного бара. Так и есть: в баре в пятницу много народу. Куда смотрит правительство?







Если вы собрались вечером в модное место, то стоит быть готовым к неожиданностям. Даже если вы можете многое себе позволить.





Критик в соцсетях бывает страшен в гневе





«Зашли с женой сегодня вечером, хотели перекусить, нас полувежливо даже не пустили за столик. Объяснили, что все столики заказаны, хотя был пустой зал. Короче, мы не прошли фейсконтроль, хотя на мне часы были одеты стоимостью дороже, чем вся эта забегаловка», — выносит приговор популярному гастробару носитель люксовых часов.





Но даже если еда и обслуживание были хороши, всегда есть что-то, что оставит чувство глубокой неудовлетворенности.





«В принципе всё понравилось, но почему у них столы разного цвета? Это как вообще», — задается философским вопросом посетитель авторского ресторана. И действительно — как? Интеллигентные вроде люди, книжки небось читают, на концерты скрипичной музыки ходят. А столы покрасить единообразно не научились до сих пор.