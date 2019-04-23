Мода на Грузию, может, и прошла, но любовь к этой стране и её кухне никуда не деть. На прошлой неделе в Новосибирске заработал ещё один грузинский ресторанчик, который, по мнению обозревателя НГС.АФИША, заслуживает внимания всех, кто не безразличен к сациви и саперави.





«Мишико» — проект Андрея и Виктории Коротышевых, чей маленький ресторанчик La Trenta работает на углу Урицкого и Ленина. Движение к Грузии, от Италии выглядит вполне естественным (хотя несколько запоздалым). В сущности, Кавказ для России — это как Италия для Европы. Простая обильная еда, горячие радушные люди, много вина и что-то милое-старое на заднем плане.







Зал оформлен в стиле старой квартиры





«Мишико» поселился на первом этаже пристройки к гостинице «Октябрьская». До этого здесь находился магазин дорогой детской одежды, а еще раньше — клуб «Дождь». Ресторан работает пока в тестовом режиме, так что оценить интерьер в полной мере не получится. Однако очевидно, что для оформления выбран стиль «дом грузинской бабушки». Старая (или выглядящая так) мебель, абажуры с торшерами и — главный связующий элемент декора — ковры ручной работы. Плюс какое-то количество рисунков. Самые увлекательные — в туалете. В мужском, например, девушка в человеческий рост с неподдельным любопытством заглядывает пользователю унитаза через плечо. В зале окна от пола до потолка, так что вечерами посетители обречены чувствовать себя немного участниками шоу «За стеклом». Зато с улицы ресторан смотрится как кукольный домик.







Хачапури по-аджарски за 320 рублей





Меню довольно пространное — даже слишком. Неподготовленному посетителю недолго и потеряться во всех этих киндзмари, нигвзиани бадриджани, броцеули и прочей чихиртме. Мне кажется, что создатели ресторана даже чуток перестарались, пытаясь продемонстрировать аутентичность. Грузия — конечно, чертовски популярное направление, но не уверен, что в городе столько знатоков кухни этой страны.







Огромные окна превращают зал ресторана в сцену





Цены на горячее колеблются от 220 рублей (лобио) до 480 (сёмга в ореховом соусе), бараний шашлык и имеретинские купаты (самые дорогие позиции) — 560 рублей. Винная карта пока крайне лаконична: по паре бутылок сухого и полусладкого вина в разделах «красное» и «белое». Грузию дополняет сборная команда из французского, испанского, итальянского и новосветского вин, которые, к слову, дешевле грузинских. Бокалами вино стоит 165 рублей.







Жареные телячьи мозги за 390 рублей





Грузинских поваров в ресторане нет, но рестораторы уверяют, что провели в Грузии много времени, а шеф-повар и вовсе стажировался в тамошних заведениях. По еде это чувствуется: в принципе такой набор блюд легко представить в тбилисском ресторанчике в не особо туристическом районе. Причем это касается не только самого выбора, но и качества.







Мне лично больше всего понравилось харчо (то, что горячее блюдо, а не суп) — куски говядины в густом ореховом соусе с травами и специями. Это один из тех вкусов, которые в Грузии вас или очаровывают, или отталкивают от местной кухни. В «Мишико» удалось передать это ощущение дома и тепла, которое наполняет с первой ложки.







Харчо из говядины за 320 рублей





Жаренные в кляре телячьи мозги — штука на любителя. Но они здесь сделаны так, что не разбирающийся в субпродуктах (да ещё выпивший бокал-другой) может не заметить подвоха. Кусочки в хрустящем кляре с нежной, почти кремовой сердцевиной просто сами просятся под холодный ркацители.







Бараний кебаб за 520 рублей





Хачапури по-аджарски изящно, как отправившийся на свидание молодой грузин. Концы «лодочки» вытянуты в обе стороны, а сырный центр формирует почти идеальный круг. На вкус это особо не влияет, но на фото в «Инстаграме» будет смотреться просто прекрасно. Внутри, впрочем, все тоже как положено (сыр глубоко затек внутрь, желток лишь едва прихватило теплом снизу).







В общем, даже в первый день работы вся еда была вполне убедительной. Разве что в кебабе из баранины хотелось бы больше сочности. Это, собственно, единственная претензия к кухне (должно же хоть что-то не понравиться). Ах да, ещё в первые дни не было хинкали — какие-то проблемы возникли с оборудованием.







Настенная живопись в мужском туалете





«Мишико» — это, конечно, не аутентичный ресторан, открытый грузинами для грузинов, где хозяйка сама принимает заказы, разговаривает о жизни с постоянными посетителями и шумно переругивается с родственниками, работающими на кухне. Но это точно сделанный с любовью проект людей, которые что-то понимают в этом бизнесе и, что называется, увлечены темой. Так что если вы любите пряные грузинские вкусы и вообще всю эту южную, пропитанную солнцем и страстями кухню, то сюда, определенно, стоит заглянуть. Будет хорошо — а может, даже ещё лучше.

