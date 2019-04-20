Это невероятно: 13 кадров с фантастическим сюжетом (ради них модель даже легла в болото)

Дейнерис с драконами на берегу Оби, семь грешниц и один рыбак, который выловил любовь из моря

Глядя на эти фотографии, можно придумать целый сюжет для фэнтезийного фильма или книги, причем у каждого зрителя будет своя версия развития событий, только дайте волю воображению. Среди культа «фото для Instagram» подобные снимки притягивают взгляд и доставляют эстетическое удовольствие отсутствием одинаковых кадров девушек в одних и тех же позировках. Корреспондент НГС.АФИША собрала несколько интересных фотографий с сюжетом и поговорила с авторами работ — они снимают целые саги и полносюжетные истории. Ради идеального кадра им приходится долго трудиться, и порой реализовать задуманную идею кажется невозможным, но они стараются — посмотрите, что из этого выходит.

Идея снять историю любви о рыбаке и спасенной им девушке, которая тонула в море, увлекла Юлию Шипилову. Это серия была задумана в рамках воркшопа, съемку решено было провести на улице.





«Несмотря на мрачность истории, всё прошло довольно весело и позитивно. Единственное, что смущало, — было очень холодно. Осень, съемка у воды, ветрено. Тяжелее всего пришлось модели, она "тонула" несколько раз», — рассказывает Юлия. Фотографией девушка занимается уже три года.











Серия снимков называется «Левиафан».









По сюжету рыбак спас из моря девушку, они влюбились друг в друга.











Какое-то время жили счастливо, у них родились дети, а потом море вновь отняло у рыбака любимую.











С приближением выхода финального сезона сериала «Игра престолов» только ленивый не снимает девушек в образе Дейнерис Таргариен. Но сделать это максимально похоже и не вульгарно получается далеко не у всех.









«Многими любимая "Игра престолов" вдохновила нас на эту съёмку. Модель на роль Дейнерис нашли быстро — девочка с белыми волосами. Дальше дело за нами — взяли в прокат платье, продумали макияж и причёску. Для съемок выбрали заснеженное место на берегу Оби. Было холодно, но модель оказалась стойкая и морозоустойчивая», — рассказывает Елена Захарченко про свою недавнюю фотосессию.









Для антуража команда хотела взять в аренду лошадь, но в последний момент все передумали и решили, что драконы будут смотреться эффектнее. Правда, пришлось изрядно потрудиться в фотошопе.









У Елены есть команда, они реализуют самые разные проекты и тематические съемки.





«Этот проект называется "7 грехов". В течение месяца мы искали подходящих под каждый образ моделей, тщательно продумывали все детали и то, как интереснее преподнести каждую грешницу. Нужно было раскрыть те детали, которые бы подчеркивали образ. Для гордыни нашли корону, для обжорства — эклеры, для зависти — арендовали змею, для гнева — красные линзы и огненные волосы, алчность — деньги, похоть — роза с шипами, лень — спутанные волосы».





Александр работает под псевдонимом Шиша Бродский. Фотограф снимает саги, и для каждой фотосессии у него есть сценарий.









«В 2009 году мне в руки попал зеркальный фотоаппарат, дали на время, просто попробовать, что получится. Я сделал несколько кадров и понял, что это моё. Первые сценарии делал с друзьями, потом понемногу стали появляться новые знакомые, которые хотели принять участие в моих фотопроектах».











Сейчас в команде у Александра около 30 человек, они лазят по болотам, заброшенным местам, лесам, снимают самые разные сцены.











В прошлом году НГС уже писал о необычной съемке Бродского — с рогатыми демонами и вырванным сердцем.







Екатерину Плотникову тоже больше привлекают продуманные истории. Чаще всего девушка берет идеи для съемок из фольклора или придумывает сама.









Эта съёмка называется «Похищенная драконом». И изначально Екатерине казалось, что воплотить эту идею в жизнь невозможно.





«Я несколько дней бродила по строительным магазинам, высматривая подходящие материалы для хвоста. Снимали на Алтае, нужна была горная местность. На сборку хвоста у нас ушло около трех часов — собирали прям около трассы, где остановились. Самое сложное было затащить тушку дракона на гору», — делится Екатерина.











Эта съёмка у Екатерины проходила в Хакасии.





«На просторах интернета я наткнулась на интересное местечко с названием "Тортуга", где стоит настоящий пиратский корабль. Проехать мимо него мы не могли, поэтому вопрос со съёмкой был сразу решен, оставалось лишь сшить подходящее платье для модели и добраться до локации».











А здесь модель прилегла в самое настоящее болото — чего не сделаешь ради красивого кадра.





«Я давно мечтала о съемке в болоте, но найти модель, которая согласилась бы на подобную съёмку? К счастью, такие сумасшедшие есть. Болото нашли недалеко от Новосибирска. Холодное утро, рассвет, болото плохо пахло, вокруг плавали бутылки и фантики из-под кальмаров. Мы расчистили небольшой кусочек пространства, в которой предстояло окунуться модели. Это были стремительные и быстрые кадры».