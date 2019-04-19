Три концерта в один день, все три в разных направлениях в лофт-парке «Подземка». Должно быть интересно:


Группа Sepultura приедет в Новосибирск с единственным шоу — бразильские музыканты, играющие в стиле металл, некоторые называют их Великими и Ужасными.


Шпионы, миллиардеры и котики: 10 лучших событий наступающих выходных


Когда: 20 апреля
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: 1500 рублей


Playingtheangel — хип-хоп-исполнитель, виртуозно вплетающий в свой слог ноты Востока. 24-летний Юрий Перфилов из Красноярска поехал в соседний сибирский город с концертом.


Шпионы, миллиардеры и котики: 10 лучших событий наступающих выходных


Когда: 20 апреля
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: от 700 рублей до 1600 рублей


Совместный концерт двух групп — Cream Soda и «Лауд». Два коллектива исполняют электронную музыку. Увидеть их вместе на одной сцене — большая редкость. Специально для Новосибирска музыканты решили объединиться и закатить мощную электронную волну.


Шпионы, миллиардеры и котики: 10 лучших событий наступающих выходных


Когда: 20 апреля
Во сколько: 23:00
Сколько стоит: 800 рублей


Большая «Библионочь-2019» уже в эту субботу. В программе обещают показы спектаклей, читку пьесы, лекторий, мастер-классы, мастерские, игротеку, показ фильмов-спектаклей, музыкальный перформанс. На каждом этаже и в каждом уголке библиотеки будет происходить что-то интересное, и каждый гость сможет найти себе занятие по душе.


Шпионы, миллиардеры и котики: 10 лучших событий наступающих выходных


Где и во сколько: ГПНТБ (17:00–22:00), Новосибирская областная юношеская библиотека (18:00–22:30), Новосибирская областная научная библиотека (17:00–23:00)

Когда: 20 апреля
Сколько стоит: бесплатно


Выставка кошек и котов «Космос» — милые, пушистые и усатые представители кошачьих будут ждать вас. Организаторы планируют устроить целое шоу и удивить зрителей номинациями — наверняка котики уже готовятся вовсю. Кроме того, на ярмарке можно будет приобрести породистого котёнка (понадобятся документы и переноска).


Шпионы, миллиардеры и котики: 10 лучших событий наступающих выходных


Где: Красный проспект, 220, к1
Когда: 20 апреля
Во сколько: с 10:00 до 19:00
Сколько стоит: детям 60 рублей, пенсионерам 140 рублей, взрослым 190 рублей


Мастер-класс «Услышь свой голос». Если вам хочется петь не только в одиночку в квартире или в душе, а покорять зрителей в караоке — обучение как раз для вас. Впервые в Новосибирске занятие по вокалу будет проводить Альбина Шёлк. Девушка имеет множество наград и номинаций и искусству пения училась у преподавателя из Лос-Анджелеса.


Шпионы, миллиардеры и котики: 10 лучших событий наступающих выходных


Где: Романова, 28, бар «113»
Когда: 21 апреля
Во сколько: с 12:00 до 16:00
Сколько стоит: 1200 рублей


Восемь киноновинок вышло к выходным, и все восемь почему-то имеют низкий рейтинг и процент ожидания по версии сайта «КиноПоиск». Лучше сходить в кинотеатр и проверить самостоятельно:


«Код красный» — история жизни русской шпионки (в исполнении Джуди Денч). Женщина предотвратила Третью мировую войну. Британская разведка долгие годы охотилась за ней, её имя стало легендой. О её подвигах стало известно совсем недавно, только после того, как был снят гриф секретности.
18+


Шпионы, миллиардеры и котики: 10 лучших событий наступающих выходных


Романтическая мелодрама «После». Классическая история любви примерной студентки и парня-бунтаря с непростым прошлым. Случайная встреча перевернула их жизни, и знакомству суждено разделить все, что с ними происходило до этого момента, на до и после.
16+


Шпионы, миллиардеры и котики: 10 лучших событий наступающих выходных


История про банкира, который делает всё возможное, чтобы не делиться имуществом со своими незаконнорожденными детьми. Российский комедийный боевик «Миллиард» — в главных ролях Владимир Машков («Вор», «Экипаж») и Александра Бортич («Полицейский с Рублёвки», «Я худею»).
12+


Шпионы, миллиардеры и котики: 10 лучших событий наступающих выходных


Фильм-биография о танцовщике Рудольфе Нурееве «Нуреев. Белый ворон» уже на экранах. История покажет жизнь Нуреева от его детских лет в Уфе до момента гастролей Кировского театра во Франции, когда он решил просить убежища на Западе.
16+


Шпионы, миллиардеры и котики: 10 лучших событий наступающих выходных