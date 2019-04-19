Шпионы, миллиардеры и котики: 10 лучших событий наступающих выходных

О том, как ярко и интересно провести выходные, — в материале НГС

Третьи выходные апреля выдадутся познавательно-музыкальными. Учитывая, что погода непредсказуема, идея с длительными прогулками или отдых где-то на берегу с шашлыками рискует не увенчаться успехом. В популярном лофт-парке в один день соберутся разные представители музыкальной культуры, что случается не часто. Приехали кошки и коты — весомый повод прогуляться до Красного проспекта и посмотреть выставку, а может, и приобрести котенка. В воскресенье представится отличный повод научиться петь, а в кино история про шпионку, танцовщика и миллиардера, весьма заманчиво. Про любовь тоже покажут — неплохой вариант для дождливого воскресенья.

Три концерта в один день, все три в разных направлениях в лофт-парке «Подземка». Должно быть интересно:







Группа Sepultura приедет в Новосибирск с единственным шоу — бразильские музыканты, играющие в стиле металл, некоторые называют их Великими и Ужасными.











Когда: 20 апреля

Во сколько: 19:00

Сколько стоит: 1500 рублей





Playingtheangel — хип-хоп-исполнитель, виртуозно вплетающий в свой слог ноты Востока. 24-летний Юрий Перфилов из Красноярска поехал в соседний сибирский город с концертом.











Когда: 20 апреля

Во сколько: 19:00

Сколько стоит: от 700 рублей до 1600 рублей







Совместный концерт двух групп — Cream Soda и «Лауд». Два коллектива исполняют электронную музыку. Увидеть их вместе на одной сцене — большая редкость. Специально для Новосибирска музыканты решили объединиться и закатить мощную электронную волну.











Когда: 20 апреля

Во сколько: 23:00

Сколько стоит: 800 рублей







Большая «Библионочь-2019» уже в эту субботу. В программе обещают показы спектаклей, читку пьесы, лекторий, мастер-классы, мастерские, игротеку, показ фильмов-спектаклей, музыкальный перформанс. На каждом этаже и в каждом уголке библиотеки будет происходить что-то интересное, и каждый гость сможет найти себе занятие по душе.











Где и во сколько: ГПНТБ (17:00–22:00), Новосибирская областная юношеская библиотека (18:00–22:30), Новосибирская областная научная библиотека (17:00–23:00)

Когда: 20 апреля

Сколько стоит: бесплатно







Выставка кошек и котов «Космос» — милые, пушистые и усатые представители кошачьих будут ждать вас. Организаторы планируют устроить целое шоу и удивить зрителей номинациями — наверняка котики уже готовятся вовсю. Кроме того, на ярмарке можно будет приобрести породистого котёнка (понадобятся документы и переноска).











Где: Красный проспект, 220, к1

Когда: 20 апреля

Во сколько: с 10:00 до 19:00

Сколько стоит: детям 60 рублей, пенсионерам 140 рублей, взрослым 190 рублей







Мастер-класс «Услышь свой голос». Если вам хочется петь не только в одиночку в квартире или в душе, а покорять зрителей в караоке — обучение как раз для вас. Впервые в Новосибирске занятие по вокалу будет проводить Альбина Шёлк. Девушка имеет множество наград и номинаций и искусству пения училась у преподавателя из Лос-Анджелеса.











Где: Романова, 28, бар «113»

Когда: 21 апреля

Во сколько: с 12:00 до 16:00

Сколько стоит: 1200 рублей







Восемь киноновинок вышло к выходным, и все восемь почему-то имеют низкий рейтинг и процент ожидания по версии сайта «КиноПоиск». Лучше сходить в кинотеатр и проверить самостоятельно:







«Код красный» — история жизни русской шпионки (в исполнении Джуди Денч). Женщина предотвратила Третью мировую войну. Британская разведка долгие годы охотилась за ней, её имя стало легендой. О её подвигах стало известно совсем недавно, только после того, как был снят гриф секретности.

18+











Романтическая мелодрама «После». Классическая история любви примерной студентки и парня-бунтаря с непростым прошлым. Случайная встреча перевернула их жизни, и знакомству суждено разделить все, что с ними происходило до этого момента, на до и после.

16+











История про банкира, который делает всё возможное, чтобы не делиться имуществом со своими незаконнорожденными детьми. Российский комедийный боевик «Миллиард» — в главных ролях Владимир Машков («Вор», «Экипаж») и Александра Бортич («Полицейский с Рублёвки», «Я худею»).

12+











Фильм-биография о танцовщике Рудольфе Нурееве «Нуреев. Белый ворон» уже на экранах. История покажет жизнь Нуреева от его детских лет в Уфе до момента гастролей Кировского театра во Франции, когда он решил просить убежища на Западе.

16+









