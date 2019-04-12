Вот это улёт: 9 самых интересных событий выходных (космос будет)

О том, как провести с пользой субботу и воскресенье, — в материале НГС

На прошлой неделе был наплыв хип-хоп-тусовки, а в эти выходные нас почтил своим присутствием всего один рэпер, Thomas Mraz, — сбор молодежи, как всегда, в «Подземке». Старшему поколению предлагается отвести душу под старые добрые песни Макаревича, в этот же день. В субботу всей семьей можно сходить проверить грамотность или отправиться на увлекательную экскурсию по закоулкам самой большой библиотеки за Уралом. В кино покажут фильм про супергероя (уже традиция), для детей — историю про дружбу девочки и льва. Космос прилагается — спасать Галактику на этот раз будет Роберт Паттинсон.

Умилительно кудрявый хип-хопер с не умилительным именем Thomas Mraz посетит Новосибирск с концертом. Артист отправился в тур по России со своим первым за два года альбомом Hangover. С новой программой он выступит в 18 городах, и по традиции специальным гостем на концерте станет рэпер Padillion.











Где: лофт-парк «Подземка»

Когда: 14 апреля

Во сколько: 23:00

Сколько стоит: от 1000 рублей до 1500 рублей







А в ДКЖ выступит Андрей Макаревич вместе со своим музыкальным коллективом «Машина времени». Петь «Синюю птицу», песни про поворот и перекрёсток семи дорог можно уже в это воскресенье. А чтобы вспомнить слова, послушайте пару альбомов заранее.











Где: ДКЖ

Когда: 14 апреля

Во сколько: 19:00

Сколько стоит: от 6000 рублей до 7000 рублей







Фотовыставка «Новосибирск космический» началась с 9 апреля и продлится до воскресенья, 14 апреля. Кадры поведают гостям о современной космонавтике и о роли Новосибирска в ней, обещают даже рассказать, чем угощали Юрия Гагарина в Толмачёво. Оказывается, сибиряки немало потрудились.











Где: ТЦ «Сибирский мол», 1-й этаж

Когда: с 9 апреля по 14 апреля

Во сколько и сколько стоит: вход свободный







Экскурсия по ГПНТБ с посещением книгохранилища — увлекательно, правда? Наша библиотека крупнейшая за Уралом, а огромное количество книг располагается аж на четырех этажах вниз. Экскурсия кроме здания библиотеки затронет и окрестности, а завершится чаепитием в Музее Октябрьского района.











Где: место сбора — холл ГПНТБ, улица Восход, 15

Когда: 13 апреля

Во сколько: 13:00

Сколько стоит: 250 рублей. Действует возрастное ограничение 14+, для участия в экскурсии необходимо записаться по телефону 8–913–735–03–37







Проверить свою грамотность можно уже в эту субботу. «Тотальный диктант» — добровольное бесплатное мероприятие, которое проводится по всему миру. Не забудьте предварительно зарегистрироваться и прочитать правила участия. На открытых площадках регистрация необязательна, можно просто прийти в день диктанта. Советуем предварительно полистать справочник Дитмара Розенталя, лишним точно не будет.











Где: выберите удобную для вас площадку на сайте totaldict.ru

Когда: 13 апреля

Во сколько: 15:00

Сколько стоит: бесплатно







13 киноновинок вышло к наступающим выходным. Фантастический триллер «Высшее общество» с Робертом Паттинсоном («Сумерки») и Жюльет Бинош («Шоколад») в главных ролях.







За пределами Солнечной системы экипаж космического корабля выполняет необычную миссию. Его цель — ближайшая к Земле черная дыра. На его борту команда молодых мужчин и женщин — преступников, приговоренных к пожизненному заключению. В их числе Монте, добровольно отказавшийся от любви и интимных отношений. Обманным путем его семя вживляется одной из космических узниц. Рождается девочка, которой суждено изменить жизнь героя.

18+











История про девочку и ее друга из мира диких зверей — «Миа и белый лев». Приключенческая драма о жизни семьи из Лондона, переехавшей в ЮАР. Девочку Миа ничего не радует, она хочет вернуться обратно к своим сверстникам, но внезапно на нее сваливается забота о маленьком львенке по имени Чарли.

6+











Норвежская драма о трёхкратной олимпийской чемпионке, голливудской диве и самой богатой женщине своего времени Соне Хени — «Белый лебедь». Она покорила Голливуд и купалась в деньгах, но у славы есть цена.

18+











Фантастический боевик «Хеллбой» — близится час битвы Хеллбоя с Кровавой королевой, жаждущей отомстить всему человечеству за века в заточении. Оказавшись в эпицентре столкновения мира людей и монстров, Хеллбою придется пройти через ад, чтобы предотвратить надвигающийся апокалипсис. В одной из ролей снялась очаровательная Милла Йовович.

18+





