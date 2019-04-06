Отрыв в промзоне: журналист НГС сходил на эксцентричный ужин для богатых в нежилом районе города

Там были официанты в масках, балерины на столах и еда на брёвнах, но гости хотели на море

Нежилой район Новосибирска с промышленными и административными зданиями, наверное, никогда не видел одновременно столько дорогих машин, роскошных вечерних нарядов и женских лиц, подправленных рукой пластического хирурга. Вечером 4 апреля на новой площадке лофта «Мельница» прошло необычное и странное мероприятие под названием иммерсивный pop — up ужин «Кутёж по-русски». Стихи Пушкина под современный бит, оперная певица под деликатесы на брёвнах, танцующие на столах балерины — такого в городе ещё никогда не было. Попасть в избранные можно было всего за 5500 рублей на человека.

Вечером 4 апреля в нежилом районе Новосибирска — на новой площадке лофта «Мельница» — собралось 70 человек, кто за каких-то 5500 рублей приобрёл право на необычный рор-up ужин «Кутёж по-русски». Прийти и поужинать парой выходило дешевле на 2000 рублей.











«Это иммерсивный рор-up ужин по сказкам Пушкина. Иммерсивность — это погружение. Погружение во вкус, погружение в свет, звук, еду, перформанс… Мы взяли за основу сказки Пушкина — сказку о рыбаке и рыбке, у Лукоморья, сказку о мёртвой царевне, о царе Салтане… В сочетании с концепцией сделали и вынос блюд, и выход артистов», — рассказала автор необычной вечеринки основатель event-команды «La’Морковь» Анна Ефимцева. За гастрономическую часть ужина отвечала Олеся Мухаметова из компании «Фудартпро».















«Наше всё» — Александр Сергеевич Пушкин, был в этот вечер везде: на сцене, в поданных блюдах и напитках — хотя бы в виде водки «Онегин», в выступлении битбоксера, который творил музыку под строчки из сказок поэта, в картинах новосибирских художников, которые были специально написаны для этого вечера и аукциона… Да и просто разгуливал по залу.











Иногда начинало казаться, что ты попал на тайное сборище какой-то загадочной секты любителей Пушкина. Становилось немного жутковато, но вместе с тем ещё более интересней... Правда, это наблюдение человека, который стоял и наблюдал за пустыми глазницами Пушкиных на лицах 35 официантов со стороны, из мрака. Возможно те, кто сидел за столами при свечах, ощущали всё по-другому.











Такое количество дорогих иномарок в этих местах — в районе улицы Фабричная — возможно, никогда и не собиралось. Или собравшиеся были с персональными водителями, или совсем не употребляли всевозможные алкогольные коктейли, которые подавали во время каждого из четырёх выноса блюд.











О том, что здесь подавали, можно писать отдельную статью. Нет, разделанных золотых рыбок не было. Вот, например, что вынесли в самом начале вечера. «Тартар из копчёной говядины с соусом айоли. Копчёный угорь с авокадо и редькой. Щучья икра с копчёной сметаной на крапивных оладьях», — раздавалось в динамиках во время торжественного выхода официантов с поленьями в руках. Всё это подавалось с коктейлем на основе бренди, сладкого вермута, шиповника и копчёного виски.











Гастрономические изыски тут же за ширмами в режиме реального времени весь вечер готовила команда из нескольких поваров. Руководили всем процессом три шеф-повара: один — новосибирский и два из томского ресторана «Кухтерин».











Употреблять еду под выступление артистов здесь не только разрешалось, но и нужно было. Иначе возникала вероятность остаться голодным: какое-то действие происходило на одной из трёх небольших сцен практически постоянно.











Естественно, прежде чем всю эту красоту съесть, её обязательно нужно сфотографировать на смартфон, а возможно и выложить в Instagram.











Оперная певица, театральные актёры, профессиональные балерины, битбоксер, декламирующий стихи Александра Сергеевича Пушкина, и всевозможные «вау-эффекты», как выразились организаторы «Кутежа».











Нет, это не «вау-эффект», это своеобразная реклама банного комплекса. Полуобнажённая девушка и банщик с берёзовыми вениками. Веники сухие, чтобы без брызг и запаха.











Организаторы «Кутежа по-русски» Анна Ефимцева и Олеся Мухаметова почему-то не стали уточнять, откуда были профессиональные балерины. Хотя в меню, которое раздавали гостям, чётко указывалось: «Шоу балерин НОВАТ».











В какой-то момент в зал вынесли 70 белых шаров, надутых гелием. Участникам вечера предложили написать на бумажках свои желания, привязать бумажки к шарикам и отпустить их. На одной из бумажек читается: «море».











Ближе к финалу всего мероприятия, которое длилось около трёх часов, поглощение еды прервали аукционом. На торги было выставлено 12 картин новосибирских художников, которые создали их специально для этого вечера. Большинство работ выставлялось на торги с 1000 рублей и раскупались по 2000–5000.











Эта круглая работа художницы Анны Бауленко ушла за рекордную для недорогих картин финальную цену в 15 500 рублей. Холст, масло, диаметр 40 сантиметров. Называется «Рыбонька». Вероятно, в честь золотой рыбки из сказки Пушкина.











Гости торговались довольно азартно, а победители не стеснялись своих эмоций. Были и те, кто скупил сразу несколько недорогих картин.











Главная интрига аукциона: за какую сумму уйдёт уже нашумевшая в городе работа Анастасии Отришко «Неспящая царевна». На этом полотне художница изобразила Пушкина и рядом обнаженную себя. Справа от «Царевны» на фото ещё одна дорогая работа: картина художницы Марины Ягода «Лада». Продана за 25 000 рублей при старте в 20 000.











Скандальная работа Анастасии Отришко ушла дороже. «Царевну» купил один из иностранных гостей вечеринки (на фото — в центре) за 35 000 рублей. Торги на «Неспящую царевну» начинались с 30 000 рублей.











Анастасия Отришко на вечеринке была без спутника. «Цена меня немножко расстроила, — улыбнувшись поделилась впечатлением с корреспондентом НГС.АФИШИ художница. — Я хотела, чтобы она росла [сильно]… Ну, ладно, на хорошее дело денег не жалко: часть их уйдёт на благотворительность. <…> Что меня сильно впечатлило? Конечно, балерины на столе. Это круто было!».











Но самой дорогой картиной оказалась концептуальная работа под названием «Кутёж по-русски». Изначально её вообще можно было принять за стоящую на подрамнике афишу вечера. Картину приобрёл за 1000 долларов (чуть более 65 тысяч рублей) ещё до аукциона испанец Игнатио, проживающий в Германии. «Мне понравилось здесь абсолютно всё! Всё было настолько удивительным. Особенно понравился балет», — восторженно заметил Игнатио.











Балерины на столах — неожиданный поворот классического выступления, которое совершенно безобидно начиналось на одной из сцен. Со столов, надо заметить, к этому моменту всё уже было убрано.











Подобные вечеринки проходят в Новосибирске не в первый раз. Вероятно, и не в последний. Правда, постоянно меняются места таких ужинов и всегда разрабатываются совершенно новые сценарии. В каком-то смысле это мероприятие можно назвать штучным, одноразовым. Но при этом — совсем не дешёвым.