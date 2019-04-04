Марика Шмидт шьет совсем недетские игрушки, их взгляд пронзает и смотрит куда-то глубоко в душу, а правдоподобность даже немного пугает. Уникальность работ сибирячки не осталась незамеченной — ее зверей и кукол покупают по всему миру, а подписчики хотят научиться делать такие же вещи самостоятельно. Редакция НГС.АФИША поговорила с Марикой, чтобы узнать, сколько можно заработать на меховых мишках и почему ее герои постоянно грустят.





«С 16 лет занимаюсь цветами, изначально я флорист. У меня высшее образование — "специалист по рекламе и массовым коммуникациям", я училась и работала в цветочном магазине. Потом переросла цветочные магазины, какое-то время преподавала в учебном центре курсы по флористике», — начинает Марика свою историю.





После университета Марика 3 года работала в автомобильной компании и параллельно занималась цветами, тогда у нее уже была своя студия. Недалеко от работы она арендовала офис и занималась оформлением свадеб.







Родители сибирячки поверили в ее силы только после того, как она купила собственную студию









«Я достаточно до высокой должности там доработала, была заместителем директора и занималась продажей автомобилей из Эмиратов, Японии и США. И мне работа очень нравилась, но когда я поняла, что мне нужно либо ехать машину отгружать, либо цветы покупать, потому что у меня завтра свадьба и в ночь приходится работать, я примерно год терзалась и все-таки ушла», — рассказывает автор кукол.





Марика заметила, что многие люди хотят сменить работу, но уйти с места, где имеешь стабильный доход, бывает очень тяжело. На тот момент творчество не приносило постоянного дохода, а расходов было немало. Тогда сибирячку поддерживал муж.





«У меня муж не суперолигарх, миллионер, мы оба на тот момент недавно закончили университет», — отмечает героиня.





Марика увидела игрушки на френдли-маркете в ТЦ «Аура» 8 лет назад. И с того момента начала изучать эту тему





Когда девушка начала заниматься игрушками, еще никто не проводил по ним мастер-классов, приходилось все изучать методом проб и ошибок, но Марика с детства любила шить, и, по ее словам, к ней вернулся этот навык.





Потом сибирячка нашла мастеров, чтобы ей объяснили базовые принципы. По словам автора, там очень много особенностей — например, мех нужен специальный из Германии или Италии. Марика считает, что в игрушке очень ценится личная стилизация, непохожесть ни на кого и авторский стиль.





«Я затрудняюсь сказать, почему все мои игрушки грустные, я не сразу к этому пришла. Были разные пробы. Я даже не думаю, что это грусть, это больше задумчивость. Я стараюсь, конечно, сделать их более весёлыми, но невозможно себя переделать. Я как-то была на мастер-классе по куклам, и там каждая кукла получилась похожей на своего автора. И тут это, наверное, оттуда же. Образ идет изнутри, все разные, никто не похож», — рассказывает мастер.





Марике часто говорят, что ее работы похожи на нее саму





Сибирячка рассказывает, что использует войлок в моделировании мордочки, а глаза оживают во время тонировки, когда идет растушевка красок. Она применяет комбинированные тонировки с помощью пастели, художественного масла, акриловых красок.





Работы автора стоят от 5 до 25 тысяч рублей





«Цена зависит от размеров, у меня есть отдельное направление: я создаю снупиков и цветочных фей — это уже микс техник тедди и лепки. Соответственно, цена на такую работу будет выше. По стоимости работы все индивидуально: у кого-то за 1000 рублей не продается, у кого-то за 200 тысяч будет продаваться. Есть еще дороже работы, которые на выставках можно встретить. Покупают не просто тедди или куклу, покупают именно работу определенного автора», — рассказывает мастер.





По словам Марики, такие работы не продаются на ярмарках; обычному покупателю, который не знает, что это такое, непонятно, почему это столько стоит. Такие мероприятия (выставки в Москве и других городах) для узкого круга, туда приезжают коллекционеры. По словам мастера, в основном продажи идут на выставках и через интернет.





На фото сибирячка с дочерью и супругом





«Из-за границы очень часто покупают, я не знаю почему, но ежики и мышки очень часто улетают в Китай. Прям бывает, их просят по 5 штук, они любят вместе делать покупки. Но очень много и в России приобретается. Многие на рождение деток покупают как талисман. Я своей дочери сшила мишку, пока не даю ей его играть, только пощупать, изучить. Когда она подрастет, я ей расскажу про его значимость, что это ее мишка, который будет с ней, потом он будет у нее в доме. Это очень символичные работы», — заключает Марика.