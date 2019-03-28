Удав, который умеет мечтать, и ещё 8 поводов выйти из дома в выходные (для детей тоже есть веселье)

О том, как полезно и зажигательно провести субботу и воскресенье, — в материале НГС

Иногда мы всю неделю себе обещаем — проведу выходные спокойно (лежа). И когда уже по-царски мы ложимся с книжкой и уютным пледом (котом) на диван, что-то идет не так. Все мешает и раздражает — это верный признак, что время глинтвейна и вечернего чтения осталось в феврале, а сейчас хватай ролики и ребенка (или друга, или собаку) и сжигай калории и запасайся впечатлениями. Редакция НГС.АФИША постаралась собрать события на любой, даже самый капризный и взыскательный вкус.

Для любителей сразу переходить на танцы, минуя дневные развлечения, в субботу в лофт-парке «Подземка» пройдет шоу-кейс лейбла Nedostupnostь. В эту ночь резиденты лейбла Сhernoburkv, Dita Redrum, Beneath my shade будут играть свои лучшие треки, а также презентуют много новой музыки. Если вам о чем-то говорят эти имена, то тусовка наверняка будет жаркой.









Когда: 30 марта

Во сколько: с 23:00

Сколько стоит: заранее 600, на входе 700 рублей, 18+





В филиале Музея Новосибирска работает выставка винтажных женских нарядов, сумочек и аксессуаров, старинной обуви и шляпок, фамильные фотоальбомы новониколаевских семей. Уникальный экспонат — зимняя ротонда, которая по легенде принадлежала императрице Александре Федоровне Романовой.









Где: Обская, 4

Когда: 30–31 марта

Во сколько: с 9:00 до 18:00

Сколько стоит: взрослый — 60 рублей; детский, для пенсионеров и студентов — 50 рублей





А после выставки можно сразу пойти на презентацию сборника лучших песен группы «ГРОТ» опять же в лофт-парке «Подземка». Афиша обещает самые яркие песни за все время существования коллектива — от сурового рэпа первых релизов до философии высокого уровня новых альбомов.









Когда: 30 марта

Во сколько: с 19:00

Сколько стоит: от 1000 рублей, 18+





В этот раз мы решили включить в обзор несколько мероприятий для детей и их родителей. Даже последним будет интересно вспомнить приключения озорной Мартышки, милого Слоненка, матерого Попугая и Удава, который гонится за мечтой.





Судя по фото, спектакль стоит того, чтобы сводить на него своих детей и самим получить удовольствие. Герои советского мультика, говорят, стали более современными







Где: ресторан «Дом актера»

Когда: 31 марта

Во сколько: в 12:00

Сколько стоит: 180–200 рублей





Если вы любите кошек, но по каким-то причинам предпочитаете не гладить домашнего любимца под пледом, а смотреть на них под куполом концертного зала, то для вас Владимир Куклачёв (сын Юрия Куклачёва) привез спектакль «Кошки в городе». Надеемся, ни один усатый не пострадает во время выполнения трюков.









Где: ДК железнодорожников, основной зал

Когда: 31 марта

Во сколько: в 12:00

Сколько стоит: 600–1500 рублей, дети до 3 лет на руки без билета (обязательно при себе иметь свидетельство о рождении)





Во время школьных каникул 30 и 31 марта начнется детский квест по музеям. На каждой площадке участника ждет историческое задание, выполнив которое, он получит в специальный паспорт штамп в виде буквы и сувенир. В этот раз участники будут разгадывать тайны театрального закулисья и даже смогут на ощупь определить, что находится в черном ящике.









Где: уточняйте по телефону 222–67–42

Когда: 30–31 марта

Во сколько: с 10:00 до 17:00

Сколько стоит: 100 рублей, детям до 7 лет — вход свободный





В кино на этой неделе тоже случилось несколько премьер.





Картина «Мы» рассказывает о семье, которая вместе с детьми приезжает отдохнуть в пляжный домик. Но по ходу понимает, что расслабление им не светит. С приближением ночи становится понятно, что рядом есть нежеланные соседи.



18+









Немецкая комедия «100 вещей и ничего лишнего» философски повествует о том, как часто мы не замечаем, что зависим от вещей больше, чем нам бы того хотелось. Лучшие друзья Пауль и Тони отказываются от богатства, чтобы показать — деньги не стоят ничего. Но они забыли, что на девушек сложно произвести впечатление, если у тебя нет ничего.

18+









28 марта в российский прокат вышел фильм «Амбивалентность» режиссёра Антона Бильжо.





Психодрама с элементами триллера, где содержание с редкой точностью передаётся уже в названии: контрасты, смятение, состояние, близкое к шизофреническому расщеплению сознания.









Продюсерский дуэт Аси Темниковой («Синдром Петрушки», «Икария») и Ольги Цирсен («Икария») впервые представил свой проект на фестивале «Окно в Европу – 2018», где картина получила специальный приз за режиссуру и стала, по мнению критиков, одной из самых необычных и завораживающих в программе.

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