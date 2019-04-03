Новосибирцы — частые герои шоу на телевидении. Они поют в «Голосе», выступают в «Танцах», ссорятся в шоу «Дом-2», приходят в «Давай поженимся». Три новосибирца, которые участвовали в разных телешоу на центральных каналах, рассказали, почему остались в Новосибирске, чем здесь занимаются и почему не участвуют в других проектах. Подробнее — в материале Афиши.





Анастасия Бизяева выступила в шоу «Танцы» в 2014 году и попала в топ-50. В топ-24 она не прошла, но участие в проекте дало ей толчок в карьере. После проекта она создала свой детский танцевальный коллектив, в котором сейчас 80 учеников. Кроме того, девушка преподаёт в ансамбле «Танцующие бабушки». «Они ездят по стране, фурор производят больше, чем дети», — смеётся Анастасия.





Со своим коллективом





Участие в шоу «Танцы», говорит она, кардинально не изменило ее жизнь, как это получилось у других участников проекта, которые прошли дальше. Но эта «галочка», что она была участницей «Танцев», играет свою роль. «Да, есть такое: это Настя, она участвовала в "Танцах" на ТНТ.





Иногда меня, конечно, это немножко раздражает, потому что есть более значимые вещи в моей жизни, фундаментальные, так сказать, но люди так себе все представляют. Если эта Настя участвовала в "Танцах" на ТНТ, значит ее можно послушать, значит она знает лучше. И это такой пропускной билет — он психологически в головах людей».





У Анастасии свой детский музыкальный коллектив





Проект дал много новых знакомств и связей. Несколько раз Анастасия устраивала в Новосибирске мастер-классы с участием звезд ТНТ, в том числе с Егором Дружининым. Правда, говорит она, часто люди приходят на мастер-класс, чтобы больше посмотреть на известных людей, а не получить какой-то опыт. «Ведущие мастер-класса очень классные. У них есть своя философия, свое видение. И конечно, на мастер-классах им хочется поделиться своим видением. Но люди, которые к ним приходят, больше хотят увидеть человека с экрана».







По словам девушки, участие в проекте порвало все шаблоны и теперь уже нет страха пробовать что-то новое





Кроме профессиональных моментов, поделилась Анастасия, участие в проекте позволило ей разрушить внутренние барьеры. «Идти на шоу страшновато. Но ты один раз этот страх перебарываешь, и потом у тебя рушится очень много шаблонов. Уже не страшно пробовать очень многое, — объяснила она. — Я села на велосипед, начала заниматься сапсёрфингом. В общем, тебя несёт и ты начинаешь пробовать всё-всё-всё. И рушить внутренние барьеры, которые у тебя есть, потому что ты понимаешь, что всё это у тебя в голове.





Мысль посетить Москву у меня сидит в голове уже очень много времени, — призналась Анастасия. — И попозже я это реализую, просто я в любом случае связана коллективом. Есть некоторые моменты, которые меня здесь держат. А так, конечно, нужно вперёд шагать. На проект я бы с удовольствием пришла ещё раз, но приходить в таком же образе, ипостаси, пока нет смысла. Нужно приходить и удивлять так, чтобы вопросов лишних не было».





Выступление Анастасии Бизяевой в шоу «Танцы» на ТНТ в 2014 году





В 2014 году трёхлетний барабанщик Лёня Шиловский выиграл в «Минуте Славы» на Первом канале. Мальчик покорил жюри и зрителей игрой на ударной установке. Сейчас Лёне 9 лет, после шоу он получил мировую известность.







Выступление Лёни Шиловского в шоу «Минута Славы» на Первом канале





«Много западных СМИ начали про него писать после того, как он выступил в зале Каца с оркестром, — рассказал его папа Денис Шиловский. — Этот ролик на разных языках, не по одному миллиону просмотров. Лёньке там было уже 4 года и 2 месяца».











Выступить в новосибирской филармонии ему предложила директор и дирижёр духового оркестра. Лёня был изюминкой и сюрпризом концерта, его выступление стало приятной неожиданностью для зрителей. «Зал не отпускал. Аплодировали несколько раз, за нами режиссёр выходил не один раз», — вспоминает папа мальчика.







После своего звёздного выступления Лёня получил от певицы Вики Цыгановой приглашение поехать с ней на гастроли. Она оплатила мальчику и его семье перелеты, проживание, питание. И гонорар — за три дня 40 тысяч рублей. Концерты были в Архангельске и Северодвинске. Кроме «Минуты Славы» Лёня принял участие ещё в нескольких телепрограммах. За два с половиной года, подсчитал Денис, его сын пережил 24 перелета.









«Когда он выступал в филармонии, все говорили, что ему надо пойти в 10-летку. Я не понимал, что это, — говорит отец Лёни. — А это, оказывается, популярная даже за рубежом школа. Это новосибирская специальная музыкальная школа — НСМШ, общеобразовательная, с музыкальным уклоном».







Сейчас Лёня учится в этой школе на ударном отделении. Сам мальчик поделился с корреспондентом, что в будущем хочет попасть в «крутой» оркестр. «Там просто музыкальный спецназ, — смеется Денис Шиловский. — В классе всего 5 человек, в первой половине дня дети учатся по обычной программе, а потом спецпредметы». Лёня играет на ксилофоне, литаврах — «на всём, где можно бить». Преподаватели разрешили поставить Лёнину домашнюю установку в класс, где мальчик периодически отрывается.







Новосибирская консерватория, 2019 год





Семья по-прежнему арендует квартиру, правда, уже не в 6-м микрорайоне, а на Владимировской, возле школы. «Изначально мы ставим цель закончить школу. Потом будем смотреть наши возможности, — говорит про перспективы сына Денис Шиловский. — Неизвестно еще, что будет происходить в современном мире, потому что мир накалённый сейчас. А вообще хотели бы посмотреть, где лучшие школы за рубежом, консерватории». Как и все дети, говорит его отец, Лёня хоть и увлечён музыкой, но его приходится и заставлять заниматься, потому что, как и все дети, «хочет в гоночки поиграть на компьютере».







Артур Аржаков





Новосибирец Артур Аржаков — участник шоу «Голос» на Первом канале. Он выступил на слепых прослушиваниях, но не прошёл дальше. Ещё до «Голоса», в 2012 году, Артур был в новосибирской команде «Битва хоров», которая заняла второе место в конкурсе после Екатеринбурга.







В 2016 году Артур Аржаков выпустил клип на кавер песни «Пьяное солнце». Он объяснил, что была идея показать, что в Новосибирске можно сделать качественный материал, «были бы силы и желание».







Самый главный плюс участия в шоу, говорит Артур, в том, что появляется много интересных знакомств.





«Вся суть проекта заключается не в том, чтобы сразу стать звездой. Это невозможно, к сожалению, — объясняет Артур Аржаков. — Во всём этом сборище талантливых людей, в том, что они все могут перезнакомиться, обменяться опытом, создать что-то новое».







Сейчас Артур живёт в Новосибирске, продолжает заниматься музыкой, общается с московскими музыкантами, с которыми подружился во время съемок «Голоса». «После проекта у меня стало намного больше работы в Новосибирске. Потому что благодаря ТВ-эфиру обо мне узнало больше людей».





Артур Аржаков на выступлении в новогодней ночи – 2019 в стиле диско 80-х





Артур выступает на праздниках, корпоративах, работает вокалистом в караоке-баре «Ухо и Медведь». «Это интересный опыт. Мы часто делаем программы костюмированные. Это тоже выход из зоны комфорта, поиск каких-то творческих образов, в этом есть интерес, — объясняет он. — Но я, конечно, понимаю, что караоке — это недолгая история, нужно двигаться дальше».







Продолжать участвовать в шоу он пока не планирует, хотя мысли были. «Я просто сейчас не вижу того, в чем можно поучаствовать. Знаю, что есть проект "Песни", но как-то пока на нем еще не останавливался», — объяснил он.





Выступление Артура Аржакова на свадьбе





Сейчас Артуру 24 года. Новосибирск, говорит он, для него комфортный город, но певец не исключает переезда в Москву. Одна из причин в том, что в Новосибирске хорошие условия заниматься классической музыкой, но рок и джаз, например, только локально, и музыкантам не хватает поддержки. «Хочется, чтобы этот уровень пришел, тогда мы бы могли спокойно конкурировать с Москвой. У нас очень много хороших режиссеров, есть из каких артистов выбирать, — объяснил Аржаков. — Мне почему-то кажется, что я хотел бы попробовать окунуться в ту сферу, возможно, где-то совершать ошибки, что-то пробовать. Может быть, набравшись опыта там, приехать в Новосибирске что-то делать».





Новосибирцы также были участниками шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ — НГС узнал, чем они занимаются после участия в шоу.