Немедленно прекратите: 10 вещей в ресторанах, от которых уже тошнит («Вам все понравилось?» — ааааа)

Весна, как известно, не только время любви и всеобщего внимания к почкам, но и обострения различных психических заболеваний. Особо нервных начинает бесить все, что без того бесило в более спокойный зимний сезон. Мы оставили этих вечно недовольных за скобками выборки, а обратились к адекватным, доброжелательным и милым (ну, почти всегда) людям, чтобы выяснить, что бесит в кафе и ресторанах их настолько сильно, что они тут же хотят бежать из заведения, забыв даже доесть.

Цветные перчатки







Нет, когда они появились в Black Star Burger — это было ещё куда ни шло. Модное место, куда люди идут не столько поесть, сколько сделать селфи. Перчатки тут — важный аксессуар. Но сегодня это стало уже мейнстримом. Самое ужасное, что посетители зачем-то включаются в эту игру и напяливают на себя бессмысленный реквизит. Причем заведения пошли дальше. Теперь уже перчатки разноцветные. Красные и даже розовые (для девушек).









Давайте скажем правду: даже самый сочный бургер можно и нужно есть голыми руками (предварительно их, конечно, лучше помыть). А вся эта история с перчатками — для пижонов. Вы еще костюм химзащиты наденьте, чтобы ненароком не капнуть чем-нибудь на джинсы или кроссовки.







Цветная еда











Подкрашивать пищу красителями придумали не сегодня. В итальянской кухне, например, чернила каракатицы используются давно — там это часть традиции. В Южном Китае красители добавляют в тесто для паровых пельменей. Да что там — уже не одно поколение вскормлено колбасой и сосисками приятного красноватого цвета, которым мы полностью обязаны нитриту натрия. Но у всего есть предел.







Все эти разноцветные булки для бургеров и хот-догов, крашенное углем мороженое, красные пельмени и прочие колористические буйства уже как-то утомили. Мало того что эту еду страшно взять в руки, так повара частенько решают, что если они покрасили булку для бургера, то на все остальное можно наплевать. Дескать, вы не только для «Инстаграма», вы её есть, что ли, собираетесь? Да, представьте, я ем еду. И хочу, чтобы она была прежде всего вкусной, а уже потом фотогеничной.







Кальяны везде







Ничто не выдает так провинциальный ресторан, как булькающие конструкции в клубах дыма. Нет, я ничего не имею против всевозможных лаундж-баров, кальянных и прочих заведений, куда люди приходят специально за этим. Но если главное в заведении — еда, то кальянам с ней не по пути. А уж если к еде добавляется ещё и вино, то пути эти расходятся в противоположные стороны вообще. Вы, значит, пытаетесь расслышать в бокале аромат прелой листвы из соснового бора и косточки кишмиша, а тут в воздухе стоит такая смесь, что не отличишь шабли от кагора по акции.







Телевизоры в зале











Не знаю как вас, а меня постоянное мелькание чего-то на экране раздражает. Особенно если вы пришли в заведение с компанией и хотели бы сосредоточиться на общении. Верх идиотизма — когда музыкальные клипы идут без звука и одновременно играют какие-то треки. Иногда, конечно, это создает неожиданные комические эффекты (например, Стинг вдруг начинает петь голосом Лепса), но обычно такой диссонанс просто вносит ощущение какого-то неуюта, тревожности.







Собственно, телевизор в зале действительно нужен, только если на нем регулярно показывают какие-то спортивные соревнования (и на них специально приходят посмотреть люди). В редких случаях видео может создавать настроение, если совпадает с концепцией заведения.







Модные блюда не к месту







Даже самым лучшим заведениям нужно вносить какие-то изменения в меню. Но давайте все-таки каждый будет заниматься своим делом. Когда все подряд начинают варить рамен, жарить пад-тай или резать поке, то получается у большинства так себе. Потому что за любым таким блюдом стоит приличная история, набор технологий. И чтобы получилось что-то внятное, хорошо бы их освоить. А то получается так, как в анекдоте про человека, которому сосед напел песню «Битлз».







Громкая музыка









Я понимаю, что какой-то музыкальный фон нужен. Лучше уж мелодический шум, чем слушать разговоры за соседними столами. Но всему же есть предел! И когда для того, чтобы общаться с собеседником, приходится напрягать голос — это не дело. Я понимаю, что за проигрывание музыки с заведений берут деньги всякие сомнительные организации по защите авторских прав, но я же в том не виноват. Я вполне могу послушать оплаченный заведением хит чуть потише.





Навязчивый сервис





Проявление заботы — это хорошо. Хорошо, когда горы грязной посуды своевременно убираются со стола, а на их месте появляются новые блюда. Но зачем пытаться схватить и унести любую салфетку, к которой я притронулся, зачем пытаться забрать у меня тарелку, на которой ещё полно еды? Ладно бы это происходило в заведениях высокой кухни с белоснежными скатертями и посетителями в смокингах и вечерних платьях. Но подобную настойчивость можно встретить и в обычном недорогом баре. Нужно как-то выработать уже систему знаков. Есть же в отелях специальные штуки, которые можно повесить на ручку двери, «уберите мой номер». Может быть, я хочу, чтобы меня, напротив, оставили в покое?





Вопрос: «Понравилось ли вам?»





Во-первых, в большинстве случаев официанту совершенно наплевать, понравилось ли что-то лично мне. Он меня видит в первый раз (и возможно, что в последний), он не готовил еду, не придумывал интерьер. Что мне могло понравиться или не понравиться в этом случае? То, как он лично со мной общался? Так мне просто достаточно получить свою еду и напитки. Спрашивать впечатления о кухне имеет смысл шеф-повару или владельцу заведения. Да и то, только если ему удалось установить какой-то контакт с посетителем. Иначе заведение получит дежурное «все хорошо», за которым может быть что угодно.





Странные напитки





Увлечение крафтовым пивом местами заходит слишком далеко





Названияводнослово







Этот приём, может, и хорош, когда заведение только-только открылось. То есть человек видит эту нечитаемую последовательность букв и пытается просто разобрать написанное. Так, глядишь, и на заведение обратит внимание. Но потом-то с этим названием жить.







И ещё. Удручает, конечно, счёт в конце. Нет, ну правда, рестораторы так любят это слово «гости», что даже запрещают называть клиентов заведения как-то иначе. Гости туда, гости сюда, а потом раз — и требуют каких-то денег! Это очень раздражает.