



Место







Помещение, которое заняли «Три лося», стало вакантным после того, как отсюда съехал бар People's. Какое-то время подвал пустовал, и вообще было не очень понятно, кто решится на столь крупный проект в этом непростом месте. Заведений на Маркса и так уже немало, а площадь находится не в том состоянии, чтобы сюда хотелось ехать специально.





Зал бара способен вместить почти 300 человек





Но рисковые люди нашлись — попытать счастья в ресторанном бизнесе здесь решили владельцы эдакого специализированного холдинга, включающего в себя сеть пивных магазинов «Пивная лавка» (48 точек) и рыбных магазинов «Рыбоделов» (15 точек).







Пивоварня установлена прямо на входе, хотя и огорожена глухой стеклянной стеной — попасть туда можно только из внутренних помещений заведения





В новом проекте создатели «Лосей» решили не отходить от корней далеко. Первое, что видит посетитель, — это сама пивоварня: поблескивающие стальные емкости выстроились за стеклом так, чтобы интересующиеся могли рассмотреть процесс в подробностях.







Зал оформлен, скажем так, без желания кого-то удивить дизайном. Это просто огромное помещение, которое буквой «Г» загибается куда-то вдаль. Большие столы, широкие диваны, длинный ряд табуретов вдоль барной стойки.







Еда и напитки







Пиво — приличное, хотя цены рассчитаны на публику с деньгами. Варят тут семь видов, которые называются лосями: белый лось, красный лось, матерый лось и т. д. Если вы любитель сравнивать и смаковать, можно заказать дегустационный сет в бокалах на деревянной подставке. В сете, правда, только пять видов. Мне понравилось белое и лагер. Темное показалось отталкивающе горьким.







Пивным гурманам могут принести дегустационный сет





Набор блюд в целом предсказуем (колбаски, мясо на гриле и т. д.), но есть и свои специалитеты. Так, здесь можно заказать лосятину, причём не только в тушеном виде, но и строганину. Тушенный в сметане лось не слишком отличается от любого другого крупного рогатого, хотя безотносительно к происхождению мяса блюдо вышло по-домашнему милым. То есть когда вы понимаете, что, в принципе, могли бы приготовить нечто подобное и самостоятельно, но на это нужно время (и лось), а тут добрые люди уже подсуетились.







Томлёное мясо лося с кореньями за 430 рублей





С лосиной строганиной другая история. Тут и готовить вроде ничего не нужно. Но мясная стружка была срезана с аккуратно выбранного куска — ни жилки, ни даже жесткого кусочка. А это ведь вам не мраморный бычок, который специально выведен для мягкости мяса и специально откормлен (с этой же целью). Мясо нежное, с каким-то своим характером и совершенно лишенное неприятных запахов. Если дать ему оттаять, получится лосиное карпаччо, кстати. Два блюда в одном.







Строганина из лося за 270 рублей





Еще я тут пробовал кундюмы (разновидность пельменей) в бульоне (просто сытная еда без фокусов) и хрустящие рулетики с начинкой. Рулетики — очевидная вариация китайских «весенних роллов», только сделанная в сибирском стиле. Без овощей (которые у китайцев составляют львиную часть начинки), но с сыром. В общем, мне лично китайский оригинал ближе, но если вам наскучили привычные пивные закуски, то это вполне годный вариант.







Танцы







Городить огромный бар ради одной только лосятины с пивом, впрочем, как-то неразумно. Идея создателей бара — организовать некое подобие «Максимилианса», то есть место, где не только еда и пиво, но и гендерное веселье тоже. Девушки танцуют, мужчины присматриваются, в итоге каждый имеет шанс на личное счастье (хотя бы в отдельно взятый субботний вечер).





Живая музыка местами похожа на финал конкурса караоке





В конце зала невысокая сцена с экраном, перед ней — просторный танцпол. Такое его расположение, с одной стороны, делает затруднительным проведение полноценных концертов (большей половине зала будет мало что видно), но с другой — если вы пришли просто посидеть за кружкой-другой, то происходящее там (на сцене и перед ней) вас не будет отвлекать от процесса. Ну и кавалеры, пришедшие с дамами (но не готовые к танцам), не будут чувствовать неловкости. Девушка ушла куда-то вдаль, потанцевала и вернулась.





Атмосфера веселья пока накрывает зал лишь эпизодически. Но никто не мешает именно вам стать его эпицентром





Танцы в «Лосях» пока, действительно, преимущественно дамские. По крайней мере те, что я видел сам, и те, о которых рассказывали мне побывавшие там знакомые. Никто, разумеется, мужчин с танцпола не выталкивает (напротив, их там явно ждут), но как-то пока зажигают преимущественно девчонки. По вечерам тут бывают программы с ведущим, разыгрывающим какие-то призы, и живой музыкой. Народу, правда, пока немного, так что танцпол может быть и совершенно пуст, и занят двумя-тремя особенно решительными дамами. Но бар только-только открылся, может, тут будет оживленней.





Если вам нечего класть в банковскую ячейку, можно арендовать хотя бы ячейку для персональной кружки. И пить исключительно из неё





Чтобы тягаться с «Максимилиансом», «Лосям» не хватает, конечно, пышности и пафоса. Но само направление выбрано, мне кажется, верно. Тяга к активному образу жизни охватила и любителей пива, и люди хотят не просто выпивать и закусывать, но и как-то развлекаться. И бар предоставляет такую возможность. Город большой, на правый берег за развлечениями не наездишься.

