Девчонки танцуют одни: как наш журналист ходил кутить в «Три лося» — новый конкурент «Максимилианса»
Пиво, танцы, мясо сохатого и персональная ячейка для индивидуальной кружки — кураж, да и только
Новосибирский ресторанный рынок продолжает пополняться новыми амбициозными игроками. В начале марта в подвале торгового центра «Гранит» на площади Маркса заработал огромный бар «Три лося», который открыли владельцы самой крупной местной сети пивных магазинов. Бар варит собственное пиво, но главной местной фишкой обещает стать танцпол. Обозреватель НГС.АФИША попробовал проникнуться весельем.
Место
Помещение, которое заняли «Три лося», стало вакантным после того, как отсюда съехал бар People's. Какое-то время подвал пустовал, и вообще было не очень понятно, кто решится на столь крупный проект в этом непростом месте. Заведений на Маркса и так уже немало, а площадь находится не в том состоянии, чтобы сюда хотелось ехать специально.
Но рисковые люди нашлись — попытать счастья в ресторанном бизнесе здесь решили владельцы эдакого специализированного холдинга, включающего в себя сеть пивных магазинов «Пивная лавка» (48 точек) и рыбных магазинов «Рыбоделов» (15 точек).
В новом проекте создатели «Лосей» решили не отходить от корней далеко. Первое, что видит посетитель, — это сама пивоварня: поблескивающие стальные емкости выстроились за стеклом так, чтобы интересующиеся могли рассмотреть процесс в подробностях.
Зал оформлен, скажем так, без желания кого-то удивить дизайном. Это просто огромное помещение, которое буквой «Г» загибается куда-то вдаль. Большие столы, широкие диваны, длинный ряд табуретов вдоль барной стойки.
Еда и напитки
Пиво — приличное, хотя цены рассчитаны на публику с деньгами. Варят тут семь видов, которые называются лосями: белый лось, красный лось, матерый лось и т. д. Если вы любитель сравнивать и смаковать, можно заказать дегустационный сет в бокалах на деревянной подставке. В сете, правда, только пять видов. Мне понравилось белое и лагер. Темное показалось отталкивающе горьким.
Набор блюд в целом предсказуем (колбаски, мясо на гриле и т. д.), но есть и свои специалитеты. Так, здесь можно заказать лосятину, причём не только в тушеном виде, но и строганину. Тушенный в сметане лось не слишком отличается от любого другого крупного рогатого, хотя безотносительно к происхождению мяса блюдо вышло по-домашнему милым. То есть когда вы понимаете, что, в принципе, могли бы приготовить нечто подобное и самостоятельно, но на это нужно время (и лось), а тут добрые люди уже подсуетились.
С лосиной строганиной другая история. Тут и готовить вроде ничего не нужно. Но мясная стружка была срезана с аккуратно выбранного куска — ни жилки, ни даже жесткого кусочка. А это ведь вам не мраморный бычок, который специально выведен для мягкости мяса и специально откормлен (с этой же целью). Мясо нежное, с каким-то своим характером и совершенно лишенное неприятных запахов. Если дать ему оттаять, получится лосиное карпаччо, кстати. Два блюда в одном.
Еще я тут пробовал кундюмы (разновидность пельменей) в бульоне (просто сытная еда без фокусов) и хрустящие рулетики с начинкой. Рулетики — очевидная вариация китайских «весенних роллов», только сделанная в сибирском стиле. Без овощей (которые у китайцев составляют львиную часть начинки), но с сыром. В общем, мне лично китайский оригинал ближе, но если вам наскучили привычные пивные закуски, то это вполне годный вариант.
Танцы
Городить огромный бар ради одной только лосятины с пивом, впрочем, как-то неразумно. Идея создателей бара — организовать некое подобие «Максимилианса», то есть место, где не только еда и пиво, но и гендерное веселье тоже. Девушки танцуют, мужчины присматриваются, в итоге каждый имеет шанс на личное счастье (хотя бы в отдельно взятый субботний вечер).
В конце зала невысокая сцена с экраном, перед ней — просторный танцпол. Такое его расположение, с одной стороны, делает затруднительным проведение полноценных концертов (большей половине зала будет мало что видно), но с другой — если вы пришли просто посидеть за кружкой-другой, то происходящее там (на сцене и перед ней) вас не будет отвлекать от процесса. Ну и кавалеры, пришедшие с дамами (но не готовые к танцам), не будут чувствовать неловкости. Девушка ушла куда-то вдаль, потанцевала и вернулась.
Танцы в «Лосях» пока, действительно, преимущественно дамские. По крайней мере те, что я видел сам, и те, о которых рассказывали мне побывавшие там знакомые. Никто, разумеется, мужчин с танцпола не выталкивает (напротив, их там явно ждут), но как-то пока зажигают преимущественно девчонки. По вечерам тут бывают программы с ведущим, разыгрывающим какие-то призы, и живой музыкой. Народу, правда, пока немного, так что танцпол может быть и совершенно пуст, и занят двумя-тремя особенно решительными дамами. Но бар только-только открылся, может, тут будет оживленней.
Чтобы тягаться с «Максимилиансом», «Лосям» не хватает, конечно, пышности и пафоса. Но само направление выбрано, мне кажется, верно. Тяга к активному образу жизни охватила и любителей пива, и люди хотят не просто выпивать и закусывать, но и как-то развлекаться. И бар предоставляет такую возможность. Город большой, на правый берег за развлечениями не наездишься.
Стас Соколов
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