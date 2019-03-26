Торт не виноват: 10 популярных привычек, которые мешают вам похудеть (смотреть фото красоток опасно)

Если не соблюдать эти правила, не помогут занятия в спортзале и 1032 обещания начать прямо завтра

Кроме действенного и жесткого правила, которым любят козырять худышки, — «не жрать», существует более мягкая инструкция для тех, кто хочет постройнеть и при этом остаться здоровым. Уделяя слишком пристальное внимание выбору диеты (благо сейчас выбор катастрофически велик), мы забываем о не важных мелочах, которые в итоге и приводят нас на поклон к холодильнику. Эндокринолог, диетолог Областного центра клинической диетологии и коррекции веса, ассистент кафедры госпитальной терапии НГМУ Ирина Татарникова рассказала, почему опасно рассматривать фото красоток и сидеть в «Фейсбуке» за обедом.

Привычка 1. Худеть экстремально





По словам специалиста, снижение веса должно быть постепенным, а кардинальное гипокалорийное питание само по себе ведет к срывам, может начаться даже депрессия.





Человек начинает ругать себя за слабость, а на самом деле просто его питание было несбалансированным





«Тут в ход идут диеты с экстремально низким количеством калорий, голодание, к которому человек не готов. Ежедневные изнуряющие тренировки — это все стресс для организма, а во время стресса организм не готов отдавать его стратегические запасы. Поэтому экстремальные методы эффективны только на начальном этапе, но это очевидно. Но потом будет срыв, и вес вернется с лихвой», — считает одной из причин неудач в снижении веса Ирина.







Диета должна быть сбалансированной, а человек — сытым. Если дефицит будет излишним, снижение веса будет некачественным. При недостатке белка мы будем терять мышцы, а не жир.







Привычка 2. Поздно ложиться спать





По словам специалиста, если человек поздно ложится, риск того, что он будет переедать в течение дня — и переедать именно сладкое, простые углеводы, — гораздо выше





«Самый ценный сон — с 11 вечера до двух часов ночи. Если человек ложится поздно или не высыпается — синтез мелатонина нарушается, восстановительные процессы в организме не происходят, и это ведет не только к общему ухудшению здоровья, но и в том числе к набору веса», — считает эксперт.





Недавно было проведено исследование, что отсыпаться в выходные, если вы в течение рабочей недели не высыпались, не полезно. Потому что это никак не улучшит ваше состояние, а может, и наоборот. Лучше соблюдать постоянный режим, спать по 7–8 часов.





Привычка 3. Жевать «мысленную жвачку»









По словам Ирины, часто причиной переедания становится «мысленная жвачка», навязчивые думы о чем-то, прокручивание в голове сценариев, — и рука тянется заесть полученный только что внутренний стресс колбасой.







Специалист советует, что нужно постараться в этот момент организовать любую физическую активность — она улучшит состояние и поможет отвлечься от переживаний.





Привычка 4. Утолять эмоциональный голод едой









Ирина советует внимательно прислушиваться к своим ощущениям: «Тело чувствует, что вы проголодались, — это физическое ощущение голода. Эмоциональный голод — это когда мы поели, но еще хочется чего-то, сам не знаю чего. Когда человек голоден, он не будет сильно выбирать еду. Есть котлета — съел котлету».







Нужно за собой последить — когда рука тянется за чем-то сладким, нужно проанализировать, о чем вы думаете, что спровоцировало желание перекусить. И задать себе вопрос: «Был ли я голоден? Почему я выбрал шоколадку, если я был голоден?».





Привычка 5. Мало гулять





Двигательная активность: важны не только периодические занятия в зале, но и ежедневная нагрузкой





«На сегодняшний день научно доказано, что польза от периодических занятий нивелируется, если остальное время вы ведете сидячий образ жизни. Если вы каждый день приезжаете на работу на машине, сидите в офисе, но потом доехали до фитнес-клуба 3 раза в неделю и позанимались по часу — польза от этого вряд ли будет», — считает диетолог.







Привычка 6. Есть во время готовки и не записывать свой рацион









Часто человек приходит домой голодный и, пока готовит ужин, переедает по мелочи, кусочничает, а потом еще полноценно ужинает. Для того чтобы такого не было, нужно составлять план питания (в который записывать все) и физической активности.





Привычка 7. Ставить нереальные цели и сравнивать себя с другими









«Люди смотрят на красивые фото в социальных сетях и думают, что легко достичь таких форм, но на самом деле это профессиональные спортсмены. Эти люди целенаправленно работают над телом всю жизнь. Поэтому для себя нужно адекватные задачи ставить. Лучше постепенно улучшать свой результат, если ставить себе нереальную планку — срыв неизбежен», — считает Ирина.







Важно не сравнивать себя с другими, нужно хвалить себя за успех.





Привычка 8. Читать или смотреть видео за едой





Во время приема пищи не нужно смотреть телевизор, в телефон, переписываться, в противном случае человек будет неизбежно переедать





Привычка 9. Гулять со стаканчиком кофе









«Похудеть мешает привычка гулять с напитками, ведь одна чашка капучино по калорийности соответствует полноценному перекусу. В кофейнях сейчас большой ассортимент напитков с сиропами. Поэтому, даже гуляя и вроде тратя энергию, вы получаете лишнюю порцию калорий. Берите с собой воду с лимоном или без», — советует Татарникова.







Привычка 10. Ходить в кафе, чтобы пообщаться





Лучше сократить встречи в кафе c друзьями. Например, можно устроить встречу с подругами в спа. Для мужчин альтернативой будет любой активный отдых





Не пытайтесь похудеть — вообще нужно забыть это словосочетание, потому что пытаться — от слова «пытка», а худеть — от слова «худо». Говоря такое, мы не настраиваем себя на позитивное снижение веса, заключает диетолог. Ирина советует думать о том, что, ограничивая себя без фанатизма, мы в первую очередь делаем себя здоровее.