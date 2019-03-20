Marriott (10Ten)


Единственный пока в городе пятизвездочный отель и расположен соответственно. Где ещё можно посмотреть на купол оперного театра свысока, попивая коктейли и поедая что-нибудь элитное? В отеле два заведения. На первом этаже расположено кафе «Увертюра», которое плавно переходит в холл гостиницы. Чувство, что ты куда-то едешь, может внезапно охватить вас уже здесь, когда перекусить с дороги в зал войдут люди с чемоданами. Если хочется романтики, лучше подняться на 10-й этаж в бар 10Ten.


Поедем в номера: места, где можно почувствовать себя приезжим в родном городе (и продолжить до утра)


Лучше всего здесь, конечно, летом, когда открыта летняя веранда. Но и сейчас вид на вечерний город отсюда совершенно иной. Особенно если сразу посмотреть на цены в меню.


Провести ночь с видом на оперный театр обойдется не дешевле 18 тысяч рублей
Провести ночь с видом на оперный театр обойдется не дешевле 18 тысяч рублей


Что касается номеров, то здесь вне конкуренции, конечно, несколько комнат на углу Орджоникидзе и Мичурина (на разных этажах). Я сам-то там бывал только на экскурсии по случаю открытия, но полагаю, это ощущение такое, что твоя кровать стоит прямо на перекрестке, но тебя самого никто не видит. 


Окна в бассейне выходят в обычный новосибирский двор
Окна в бассейне выходят в обычный новосибирский двор


С внутренней стороны здания здесь, кстати, есть бассейн, который устроен так, что, находясь в воде, можно видеть вышедших покурить на балкон жителей соседней пятиэтажки. Трудно найти место, где граница между мирами была бы так тонка. 


«Azimut Сибирь» (#СибирьСибирь)


Игрушечная с виду посуда по замыслу должна вернуть посетителю ощущение детства 
Игрушечная с виду посуда по замыслу должна вернуть посетителю ощущение детства 


Отель из разряда «рабочая лошадка». Беспроигрышный выбор менеджеров среднего звена в командировке и туристов со скромным бюджетом. За окном маленький новосибирский сити из трех с половиной высоток (бизнес-центр «Манхеттен» пока не достроен, так что ночью его будет, скорее всего, не видно). Внутри — стандартный сервис сетевого отеля, который можно встретить где угодно.


Ресторан позволяет почувствовать себя туристом в родном городе
Ресторан позволяет почувствовать себя туристом в родном городе


В гостинице два заведения, но остановиться лучше именно на «сибирском» ресторане, это позволит вам острее почувствовать себя гостем в родном городе. Пимы и старые самовары на полках, лыжи стоят у печки, а вот уже несут в эмалированных мисках пельмешки с маслом. Тут главное — это выдержать внутреннее состояние и не забывать, что вы приехали издалека. И весь этот антураж превратится в полный чудес новый мир.


Park Inn (Paulaner)


Из окон отеля открывается невероятно динамичная картина
Из окон отеля открывается невероятно динамичная картина


Гостиница международной сети Radisson со всеми вытекающими приятными последствиями. Здесь особенно остро чувствуешь масштабы страны — буквально под окнами проходит Транссиб с его бесконечными составами, идущими в обоих направлениях. В номерах получше, кстати, стоят индивидуальные капсульные кофемашины — можете хлопнуть эспрессо, сидя в халате у себя в номере.


Кухню в ресторане ставил немецкий шеф-повар 
Кухню в ресторане ставил немецкий шеф-повар 


Этой деловитой атмосфере соответствует и немецкий пивной ресторан с его колбасками, рулькой и тушеной капустой. Всего пара минут пешком от метро «Площадь Гарина-Михайловского» — и вы почувствуете себя где-то на севере Германии. Ну и пиво здесь натурально немецкое, без обмана. 


Mirotel («Аджикинежаль»)


Жаренная на гриле баранина 
Жаренная на гриле баранина 


Левобережная часть Новосибирска — как отдельный город. Эдакий Миннеаполис при Сент-Поле (или наоборот — я не был ни в одном, если честно). Поэтому если вы живете на правом, то заодно побываете в новом месте. К сожалению, недавно здесь убрали ярмарку, так что атмосфера уже не та. Но всё равно площадь Маркса стоит поездки сама по себе. Просто как пример того, что (абсолютно добровольно) могут сделать люди с местом, в котором живут.


Интерьер отеля выгодно отличается от его экстерьера
Интерьер отеля выгодно отличается от его экстерьера


В смысле еды здесь, кстати, невероятное разнообразие. Тут вам и пивной ресторан («Гуси в городе»), и хорошая пиццерия, и крафтовый пивной бар («Барбара ждёт») и кофейня (Blackwood Coffee) — тоже крафтовая. Даже стрип-бар имеется, если уж вам захочется кутить по-серьезному. Но, исходя из общей атмосферы места, я бы рекомендовал выбрать «Аджикинежаль» — смесь среднеазиатской и кавказской кухонь, где манты соседствуют с хинкали, а пхали можно заказать к плову и запивать это всё итальянским вином. То есть всё то же самое, что происходит вокруг, но в гармоничной гастрономической версии.