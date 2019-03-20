Поедем в номера: места, где можно почувствовать себя приезжим в родном городе (и продолжить до утра)

Путешествие — это всегда приключение. Но не всегда на эти приключения есть время и деньги. Менее затратный вариант, который не всем приходит в голову, — просто отправиться в хороший отель. Хотя бы просто на ужин. А там — как повезет. Обозреватель НГС собрал четыре маршрута выходного дня, которые можно организовать, не покупая билетов на поезд или самолёт. Правда, придётся где-то раздобыть немного воображения.

Marriott (10Ten)







Единственный пока в городе пятизвездочный отель и расположен соответственно. Где ещё можно посмотреть на купол оперного театра свысока, попивая коктейли и поедая что-нибудь элитное? В отеле два заведения. На первом этаже расположено кафе «Увертюра», которое плавно переходит в холл гостиницы. Чувство, что ты куда-то едешь, может внезапно охватить вас уже здесь, когда перекусить с дороги в зал войдут люди с чемоданами. Если хочется романтики, лучше подняться на 10-й этаж в бар 10Ten.









Лучше всего здесь, конечно, летом, когда открыта летняя веранда. Но и сейчас вид на вечерний город отсюда совершенно иной. Особенно если сразу посмотреть на цены в меню.







Провести ночь с видом на оперный театр обойдется не дешевле 18 тысяч рублей





Что касается номеров, то здесь вне конкуренции, конечно, несколько комнат на углу Орджоникидзе и Мичурина (на разных этажах). Я сам-то там бывал только на экскурсии по случаю открытия, но полагаю, это ощущение такое, что твоя кровать стоит прямо на перекрестке, но тебя самого никто не видит.





Окна в бассейне выходят в обычный новосибирский двор





С внутренней стороны здания здесь, кстати, есть бассейн, который устроен так, что, находясь в воде, можно видеть вышедших покурить на балкон жителей соседней пятиэтажки. Трудно найти место, где граница между мирами была бы так тонка.







«Azimut Сибирь» (#СибирьСибирь)







Игрушечная с виду посуда по замыслу должна вернуть посетителю ощущение детства





Отель из разряда «рабочая лошадка». Беспроигрышный выбор менеджеров среднего звена в командировке и туристов со скромным бюджетом. За окном маленький новосибирский сити из трех с половиной высоток (бизнес-центр «Манхеттен» пока не достроен, так что ночью его будет, скорее всего, не видно). Внутри — стандартный сервис сетевого отеля, который можно встретить где угодно.







Ресторан позволяет почувствовать себя туристом в родном городе





В гостинице два заведения, но остановиться лучше именно на «сибирском» ресторане, это позволит вам острее почувствовать себя гостем в родном городе. Пимы и старые самовары на полках, лыжи стоят у печки, а вот уже несут в эмалированных мисках пельмешки с маслом. Тут главное — это выдержать внутреннее состояние и не забывать, что вы приехали издалека. И весь этот антураж превратится в полный чудес новый мир.







Park Inn (Paulaner)







Из окон отеля открывается невероятно динамичная картина





Гостиница международной сети Radisson со всеми вытекающими приятными последствиями. Здесь особенно остро чувствуешь масштабы страны — буквально под окнами проходит Транссиб с его бесконечными составами, идущими в обоих направлениях. В номерах получше, кстати, стоят индивидуальные капсульные кофемашины — можете хлопнуть эспрессо, сидя в халате у себя в номере.







Кухню в ресторане ставил немецкий шеф-повар





Этой деловитой атмосфере соответствует и немецкий пивной ресторан с его колбасками, рулькой и тушеной капустой. Всего пара минут пешком от метро «Площадь Гарина-Михайловского» — и вы почувствуете себя где-то на севере Германии. Ну и пиво здесь натурально немецкое, без обмана.







Mirotel («Аджикинежаль»)







Жаренная на гриле баранина





Левобережная часть Новосибирска — как отдельный город. Эдакий Миннеаполис при Сент-Поле (или наоборот — я не был ни в одном, если честно). Поэтому если вы живете на правом, то заодно побываете в новом месте. К сожалению, недавно здесь убрали ярмарку, так что атмосфера уже не та. Но всё равно площадь Маркса стоит поездки сама по себе. Просто как пример того, что (абсолютно добровольно) могут сделать люди с местом, в котором живут.







Интерьер отеля выгодно отличается от его экстерьера





В смысле еды здесь, кстати, невероятное разнообразие. Тут вам и пивной ресторан («Гуси в городе»), и хорошая пиццерия, и крафтовый пивной бар («Барбара ждёт») и кофейня (Blackwood Coffee) — тоже крафтовая. Даже стрип-бар имеется, если уж вам захочется кутить по-серьезному. Но, исходя из общей атмосферы места, я бы рекомендовал выбрать «Аджикинежаль» — смесь среднеазиатской и кавказской кухонь, где манты соседствуют с хинкали, а пхали можно заказать к плову и запивать это всё итальянским вином. То есть всё то же самое, что происходит вокруг, но в гармоничной гастрономической версии.