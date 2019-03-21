Эти сибиряки помнят, что скоро лето и прятать умильные складочки под одеждой будет уже не так просто. Как минимум нужно будет хотя бы раз появиться на пляже, не ночью и не на закрытом водоеме. Каждый из героев загодя начал борьбу с лишним весом и продолжает до сих пор. Кто-то даже, вдохновившись собственным результатом, сделал спорт своей работой, а одна из героинь похудела на целых 60 килограмм и очень гордится собой. Корреспондент НГС.АФИША поговорила с мужчинами и женщинами, которые упрямо борются с цифрами на весах и выстраивают рельеф, и спросила про их методы похудения: кто-то бился самостоятельно, а кому-то нужна поддержка, иначе есть риск, что все напрасно.





Яна, 45 лет, врач-терапевт и персональный фитнес-тренер







Яна похудела на 60 кг за один год, скорректировав режим питания





«После сотрясения мозга, ветрянки и дизентерии я заработала ожирение, еще в детстве. Тогда и начала бороться с лишним весом, его было много. Скидывала 5 кг, набирала 8 кг, скинув 20 кг, набирала 25 кг. Достигнув критической точки в 130 кг (мне было за 30), я решила, что хватит. За год я скинула 60 кг, цель была достигнута — мой вес на тот момент был 70 кг. Похудела я сначала, скорректировав питание. Спорт ввела, уже когда сбросила вес. Сейчас я вешу 74 кг, за три года прибавила, но ежедневно работаю над собой. Я всегда знала, что у меня получится, я никогда не проигрываю.







Я перепробовала все — таблетки, чаи, моно- и не монодиеты, голодания, детоксы, массажи, иглоукалывание, гипноз, кодирование, сейчас и не вспомню все. Не помогало, потому что у меня не было понимания процесса похудения, что важно не просто похудеть, а удержать результат, что это не временно, нужно изменить образ жизни раз и навсегда.







От Яны отвернулись друзья из-за её успеха в похудении





Самым сложным было не надеть на голову корону — резкие перемены во внешности не оставляют равнодушной. Появились поклонники, завистники, сочувствующие, последователи тоже были. Все это вдохновляет, и оно же мешает. Но именно это не дает сдаться, поэтому не было проявления слабины, я была слишком на виду, чтобы позволить себе отступить. Первый легкий жир ушел моментально и незаметно, я летала просто, меняла гардероб, перестала бояться весов. Самое сложное — когда вес встает, и ты ничего не можешь сделать, вот тогда и появились мысли свернуть с этой дорожки, но нет, я продолжила.





Сейчас Яна явно не выглядит на свои 45 и чувствует себя отлично





Сейчас у меня нет ограничений, есть переосмысление питания. Я не хочу шоколад, сладкое, колбасу, майонез, жареную картошку, мне стало это не вкусно и не нужно, я не ограничиваю себя. Ем то, что полезно. Спорт я сделала своей работой — теперь я персональный тренер, а для себя продолжаю тренироваться три раза в неделю: со свободным весом, на тренажерах, кардио, эллипсоид. После того как я похудела, меня перестали узнавать по фото в документах. Многие друзья отсеялись, сказав, что корона сдавила мне виски. Остались самые настоящие, из детства. Мои дети мной гордятся, хвастаются, — это самое главное для меня».





Александр, 35 лет, фитнес-тренер





Александра на похудение вдохновил знакомый бодибилдер





«Долгое время я жил как обычный молодой человек — пиво, сигареты, безразборная еда, нездоровый образ жизни. От спорта был очень далёк. Такая жизнь привела меня к тому, что я стал весить 130 кг. Огромный живот, узкие плечи и тонкие руки — это был я. Выглядел не лучшим образом, состояние организма ещё хуже. Беда была в том, что мне было комфортно и ничего не напрягало, 5–6 литров пива через день залетало на ура.





Как-то раз мне повезло познакомиться с парнем-бодибилдером. В тот момент я посмотрел на себя, на то, как выгляжу, и мне стало настолько мерзко и гадко, что на некоторое время просто впал в депрессию, но быстро пришёл в себя и понял, что пора что-то менять, решать эту ситуацию. Пошёл в зал, как ходят все — чисто похудеть. Тогда и началось. Конечно, я бросал заниматься, снова начинал, но в 25–26 лет уже начал приводить себя в порядок. Похудел до своего веса 80 кг с 130 кг. Сейчас мне 35 лет, мой вес — 120 кг, но выгляжу я совершенно иначе.





Первым шагом в похудении стала коррекция питания





Я пытался похудеть по-разному — суперметодики всякие, таблетки, слава богу, до чая для похудения руки не дошли. В итоге все оказалось намного проще — нужно всего-навсего считать КБЖУ, но с учётом своего организма и генетики, все мы разные, что одному хорошо — другому плохо. Сложностей было много. Лет 5 ходьбы на месте, но почему-то я не сдавался, хотя явно делал что-то не то. Любое маленькое действие намного лучше, чем огромное бездействие.





Родные меня поддерживали до поры до времени. Но когда мама увидела, что я чищу яйца и выбрасываю желтки, я был чуть ли не проклят. Это шутка, конечно. Сейчас я не поддерживаю результат, я становлюсь только лучше, развиваюсь, учусь. В данный момент нет никаких трудностей с лишним весом, пищей, перееданием, сладким. Я могу позволить себе есть все что угодно, но не всегда. Смотрю на еду теперь как на цифры: помните, когда Нео из фильма "Матрица" увидел и понял матрицу, ему стало все понятно, — вот так же сейчас и я».





Наталья, 28 лет, в декрете







Наталья начала худеть после родов, потому что ей не хватало прежнего тонуса





«Раньше я всегда занималась, ходила в зал, а после беременности у меня пропал тонус. Излишки веса были, но незначительные. Я решила, что похудение в домашних условиях не даст мне такого результата, как хотелось бы. Эффект был бы, но не такой. Я пошла на проект больше для того, чтобы развеяться: дома день сурка. Худеть коллективно всегда интереснее, плюс мотивация, когда смотришь на результаты других, просыпается соревновательный дух.







Мой вес был 56 кг, рост 167 см. На проекте за два месяца я, наоборот, увеличила массу тела, сейчас начала сушку. Изначально хотела сбросить 4 кг, но на консультации тренер посоветовал мне пойти в категорию "масса и рельеф". Участие в проекте стоит 15 000 рублей на три месяца, я согласилась и начала. По итогу денежный приз; я не стремлюсь выиграть, просто хочу привести свое тело в порядок.







За два месяца участия в проекте Наталья набрала 3 кг и сейчас перешла на этап сушки





Я занимаюсь с тренером в зале на тренажерах и с весом три раза в неделю. Мне прописали программу питания — сначала есть 6 раз в день было сложно, позже я привыкла. Оказалось, что чем чаще и больше ты ешь, тем быстрее похудеешь. Ускоряется метаболизм. Я перестала есть сладкое, и через неделю ушел целлюлит. Вместо сладостей ела фрукты, все по граммам, калории не считала, на глаз. Сейчас на сушке мне убрали все кисломолочные продукты, фрукты (а хочется), остались только крупа, мясо и овощи. Проблем, срывов у меня не было, я спокойна, потому что есть цель. Тяжело без кофе, просто черный можно, но это невкусно. Раз нельзя молоко — решила, что это отличный повод отказаться от кофе насовсем, я давно хотела.





Мои родные поддержали мою затею с похудением на проекте, пока я занимаюсь в зале, папа сидит с ребенком. Раньше хоть я и была всегда в тонусе, но у меня никогда не было рельефа, мне было интересно, смогу ли я. Во время проекта я увидела свой результат, свои способности и решила, что в дальнейшем буду продолжать. Уже присматриваю себе купальник, хотя скорее больше на финал, но ведь и лето уже не за горами. Приятно надевать свою одежду и видеть, как она красиво сидит, даже несмотря на то что килограммы прибавились».







Наталья, 30 лет, в декрете







Мотивацией для Натальи стало платье, которое было на несколько размеров меньше





«История с похудением началась со спора: моя подруга ходила в зал, и там они с ребятами решили устроить соревнование, кто быстрее похудеет и приведет себя в форму за 1 месяц, в качестве мотивации придумали денежный приз. Я услышала про их идею и тоже решила принять участие. Меня мотивировали не деньги, а то, что будем худеть коллективно, это же азарт. Сама себя я заставить не могла, а тут отличный случай представился.







У меня не было тренера, я занималась сама в зале, просто знала некоторые техники. Моя подруга — участница фитнес-бикини — помогала и объясняла, как работать с тренажерами и весом. Я занималась не слишком регулярно, ходила в зал по настроению. Похудела больше за счет питания — я всегда любила и брокколи, и куриную грудку, и прочие ПП-продукты. Никогда у меня не было сумасшедшего желания объедаться, всегда умела контролировать себя. Сладкое не люблю. Единственное, от чего не смогла отказаться, — кофе с сахаром, без сахара просто невыносимо. Подъедала, от этого результат страдал, но некритично.







За месяц девушка скинула 6 кг





Цель была скинуть 10 кг. Мой вес на тот момент составлял 75 кг. Через месяц я похудела на 6 кг, осталась собой довольна. Деньги не выиграла, но это не важно, зато я влезла в платье, которое купила только из-за того, что оно мне очень понравилось, но не было моего размера. Я дала себе установку: похудеть и надеть его. Получилось. Сейчас я поддерживаю форму за счет правильного питания, из-за маленького ребенка в зал не получается ходить, а дома я не могу заниматься, у меня не получается — сразу тысяча дел».

