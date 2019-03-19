Захотелось перемен во внешности


Если красить волосы или стричься под мальчика — это слишком резко, самый простой способ — выстричь челку. С лёгкой руки пошли, сделали, а после первого мытья головы впали в лёгкий ступор. Дальше вычисляем растущую Луну и шепчем челке, чтобы скорее отрастала. Знакомо? Видео Анастасии Иванцовой как раз про это, плюс лайфхак, как исправить горе-прическу. 



Кот сказал — кот сделал


Коту не важно, что в квартире живет человек. В этом пространстве у руля — он, пушистый, рыжий и красивый властелин мира. А то, что вы наставили на подоконник, — зачем здесь этот мусор? Дома у Марии Волковой живет весьма своенравный кот. Наверное, лучше всего с ним не спорить и молча соглашаться. 



Как в Хогвартсе — лестницы меняют свое положение


Только здесь речь пойдет не о лестницах, а о том, когда вилка не попадает в розетку. Начинается лёгкий невроз — кажется, будто эти две дырочки в пластике меняются местами, путаются и ездят по кругу. Стоп, выдохнули, еще раз посмотрели расположение отверстий и спокойно вставили блок питания в сеть. София решила снимать короткие видеоролики о том, что её бесит больше всего, — видимо, разрядившийся телефон, короткий шнур и злополучная розетка были первыми в списке неприятелей. 



Все сходит с рук (осторожно, возможна отдача)


Обсуждать людей за спиной — плохо, исподтишка смеяться — еще хуже. Вот так всегда: проводил презрительным взглядом пышку с пончиком — потом не удивляйся, что маршрутка облила из лужи, лифт уехал прямо перед носом, а долгожданный утренний кофе вылился на пальто. Наверное, карма все же существует. Блогер Алёна Токарева специально сняла это видео, чтобы побудить людей быть добрее друг к другу. 



Карета превращается в тыкву


Прожгла платье утюгом, порвала колготки, внезапно — перхоть или, что хуже, прыщ, а вам с утра на свадьбу. Как на заказ. Неприятно, но случается, — хорошо, если не закономерно. В профиле у Дарьи много разных видео на подобную тематику: девушка в целом любит показать себя через камеру и посмеяться над собой. 



Это просто смешно


И напоследок — наша землячка, популярная блогер Ника Вайпер, снимает вайны, в которых показывает все, что взбредет в голову. Ради смеха, развлечений чаще всего Ника снимает разные жизненные ситуации. 


Случалось же — подруга (та, которую вы всегда за страшненькую держали) вся в слезах появляется на пороге и просит совета: снова поправилась, — а ваш длинный язык мелет что-то совсем не из нужной оперы. Неловко даже. 



Какие мелкие неприятности выводят вас из себя? Делитесь своими ответами в комментариях под статьей. 