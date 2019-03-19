Сибирячки снимают шутливые видео, в которых рассказывают о самом неудобном и смеются над этим

Каждый день с нами случаются разные ситуации, местами настолько нелепые, что хочется сесть и разрыдаться. Унывать в любом случае не стоит, лучше смотреть на мелкие неприятности с юмором. Корреспондент НГС.АФИША собрала несколько жизненных видео: каждый из нас однажды переживал подобное — в тот самый злополучный момент хотелось укусить кого-нибудь, а сейчас ситуация вызывает только улыбку. Смотрим, узнаем себя, улыбаемся и продолжаем дальше заниматься своими делами.

Захотелось перемен во внешности







Если красить волосы или стричься под мальчика — это слишком резко, самый простой способ — выстричь челку. С лёгкой руки пошли, сделали, а после первого мытья головы впали в лёгкий ступор. Дальше вычисляем растущую Луну и шепчем челке, чтобы скорее отрастала. Знакомо? Видео Анастасии Иванцовой как раз про это, плюс лайфхак, как исправить горе-прическу.











Кот сказал — кот сделал





Коту не важно, что в квартире живет человек. В этом пространстве у руля — он, пушистый, рыжий и красивый властелин мира. А то, что вы наставили на подоконник, — зачем здесь этот мусор? Дома у Марии Волковой живет весьма своенравный кот. Наверное, лучше всего с ним не спорить и молча соглашаться.









Как в Хогвартсе — лестницы меняют свое положение





Только здесь речь пойдет не о лестницах, а о том, когда вилка не попадает в розетку. Начинается лёгкий невроз — кажется, будто эти две дырочки в пластике меняются местами, путаются и ездят по кругу. Стоп, выдохнули, еще раз посмотрели расположение отверстий и спокойно вставили блок питания в сеть. София решила снимать короткие видеоролики о том, что её бесит больше всего, — видимо, разрядившийся телефон, короткий шнур и злополучная розетка были первыми в списке неприятелей.









Все сходит с рук (осторожно, возможна отдача)





Обсуждать людей за спиной — плохо, исподтишка смеяться — еще хуже. Вот так всегда: проводил презрительным взглядом пышку с пончиком — потом не удивляйся, что маршрутка облила из лужи, лифт уехал прямо перед носом, а долгожданный утренний кофе вылился на пальто. Наверное, карма все же существует. Блогер Алёна Токарева специально сняла это видео, чтобы побудить людей быть добрее друг к другу.









Карета превращается в тыкву





Прожгла платье утюгом, порвала колготки, внезапно — перхоть или, что хуже, прыщ, а вам с утра на свадьбу. Как на заказ. Неприятно, но случается, — хорошо, если не закономерно. В профиле у Дарьи много разных видео на подобную тематику: девушка в целом любит показать себя через камеру и посмеяться над собой.









Это просто смешно





И напоследок — наша землячка, популярная блогер Ника Вайпер, снимает вайны, в которых показывает все, что взбредет в голову. Ради смеха, развлечений чаще всего Ника снимает разные жизненные ситуации.





Случалось же — подруга (та, которую вы всегда за страшненькую держали) вся в слезах появляется на пороге и просит совета: снова поправилась, — а ваш длинный язык мелет что-то совсем не из нужной оперы. Неловко даже.









Какие мелкие неприятности выводят вас из себя? Делитесь своими ответами в комментариях под статьей.