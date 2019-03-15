Самая мощная столичная мода в плане еды последних лет — это фуд-маркеты , специально созданные площадки с самой разной интересной едой. А началось всё с «Даниловского рынка» , который быстро стал настоящей столичной достопримечательностью. В Новосибирск эти ветры перемен пока не додули. Однако и без них хотя бы один — «Центральный» рынок постепенно становится интересным местом в плане еды. Обозреватель НГС.Афиша решил представить себя гостем сибирской столицы и отправился на Центральный на гастрономическую экскурсию.

Центральный рынок — огромный организм, который живёт сразу на нескольких уровнях. За последние годы он довольно сильно изменился, так что если вы всё это время делали покупки исключительно в супермаркетах, вас ждёт там немало открытий. Какие-то закусочные и столовые здесь были всегда. Но сейчас видно, что их составом и разнообразием предложений действительно начали заниматься.





На рынке царит совершенно особая атмосфера





Всего на рынке работает больше двух десятков точек с едой, но перечислять их все не имеет смысла — еда во многих из них однотипна (если не происходит вообще из одной кухни). Тем не менее есть свои маленькие жемчужины.







«Павильон 43»







Порция жареного лагмана с мясом и овощами стоит 120 рублей





Довольно крупная по местным меркам закусочная во внутреннем дворе. Тут обычно много народу, а в обед, бывает, и места-то не найдёшь. Кухня универсальная (харчо, лагман и котлета по-киевски), но брать стоит, прежде всего, что-то среднеазиатское. Например, здесь вполне приличный жареный лагман. Никто его из под ножа тут не готовит, конечно, — просто разогревают то, что есть. Но даже в этом виде чувствуется и качество лапши (она всё ещё упругая и вкусная просто сама по себе), и толково приготовленный соус, который не отпускает тебя, пока не покончишь с содержимым блюда. А порция тут немаленькая. Мясо, правда, подсохло, но от большой тарелки ценой в 120 рублей слишком многого требовать не приходится.







«Шашлык у Манвела»







Довольно крупный люля-кебаб стоит в шашлычной 250 рублей





Основная базарная шашлычная. За мангалом Ашот с феном (если вы не в курсе, любой уважающий себя армянский шашлычник раздувает угли именно феном, а не машет на них картонкой). На видное место выложены уже насаженные на шампуры люля, шашлыки и баранья корейка. В зале почти все столы заняты, некоторые степенно сопровождают мясо пивом. Всё просто, но функционально. Люля-кебаб стоит 250 рублей, и он по своему неплох — пышный, сочный, хотя и немного бестелесный какой-то. Нужно в следующий раз взять баранину.







«Сибирская шаурма»







Одна из лучших точек с шаурмой в городе найдена на Центральном рынке





Стену вдоль Каменской администрация рынка сейчас отдала мелким точкам быстрой еды. Их здесь уже довольно много (и ещё остаются места). Но по большей части еда тут однотипная: шаурма, манты, бургеры. Причём иногда всё сразу. Тем не менее «Сибирская шаурма» выделяется, несмотря даже на незатейливое название. Потому что шаурма тут действительно чертовски хороша. Нигде в подобных точках в Новосибирске я не встречал такого чудного йогуртового соуса. В сочетании с овощами он дает уже в первом укусе необычное для местной шаурмы ощущение свежести и легкости. Тут же можно взять густой пряный суп с рисом и горохом или манты в бульоне. Во всём чувствуется какая-то нетипичная для точки уличной еды основательность.







«Пельмень-кафе»







Тем, кому хочется привычной еды, стоит поискать кафе с пельменями и варениками





Небольшое кафе в здании самого рынка. В меню много чего (включая всякие загадочные вещи вроде «котлеты португальской»), но главное, конечно, — вареники и пельмени. Они тут продаются порциями в четырёх весовых категориях (по количеству штук), цены на пельмени начинаются с 95 рублей и с 60 — для вареников. Не то чтобы это были лучшие пельмени в городе, но соотношение цены и качества убедительное. Из десертов здесь стоят внимания сырники — высокие и ладные, которые лежат на подносе у кассы уже готовыми.







Pho







Вьетнамская закусочная смотрится на рынке удивительно органично





Третье по счёту заведение сети, которую любителям вьетнамской еды представлять не нужно. А вот для типичного посетителя рынка она смотрится, думаю, диковинно — зажатая между закусочной с лагманом и мантами и точкой с узбекскими лепешками. Большая миска говяжьего фо стоит тут 150 рублей, и это, пожалуй, лучшее, что вы можете найти на рынке из национальной кухни в принципе. Правда, есть придётся стоя — собственного зала (даже закутка) у фошной нет, только два высоких стола напротив.







Турецкая баклава







Здешняя пахлава вполне может конкурировать с той, которую вы можете купить в Стамбуле





По какому-то недоразумению точка с пахлавой попала просто в торговые ряды. Оно, может, и логично, но будь у покупателей возможность попробовать эти сладости на месте, да попробовать неспешно, со стаканчиком каркаде или кофе, дела пошли бы лучше. Потому что пахлава (или баклава — это вопрос произношения) тут просто выдающаяся. Она буквально сочится мёдом, и кажется, что даже жевать её необязательно — сама растворится во рту. Штука недешевая (1200 рублей за кило, то есть одна штучка обойдется рублей в 60), но для такого качества цена более чем разумна.







Грузинский хлеб







Справа от ворот, выходящих на улицу Крылова, давно работает пекарня с большой печью тане (или тандыром, если использовать среднеазиатскую терминологию). Пекут здесь один-единственный вид хлеба — большие пухлые круги с дыркой в середине. И в общем, ничего лучше в Новосибирске в этой ценовой категории (один лаваш стоит 35 рублей) пока не появилось.







Из новинок на рынке в глаза больше всего бросается точка под названием Black mangal — такой закос под Black Star Burger (здесь тоже есть «сочный мощный») и павильончики с шаурмой под вывеской екатеринбургской сети Kebab King. Кроме вывески, впрочем, я лично ничего интересного там не увидел — не хуже, но и не лучше других.







Большая часть точек на рынке торгует примерно одним и тем же набором блюд, но и среди них можно найти лучших









Вообще, рынок среди дня в будни производит немного тягостное впечатление. Народу мало, торговцы скучают, совершенно нет ощущения, что жизнь здесь бьёт ключом. Думаю, что если вместо части торговых рядов (можно прямо за существующими прилавками) поставить с десяток интересных едален, народу было бы побольше. Причём не только у рестораторов, но и у продавцов мяса, сыра и фруктов.

