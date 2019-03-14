Листая ленту в соцсетях, трудно отделаться от мысли, что все (кроме тебя) куда-то постоянно ездят. Смотришь на эти фотографии, и хочется спросить: откуда только у них столько денег? Бороться с такого рода раздражением можно двумя путями: уйти из соцсетей или самому куда-то поехать. Обозреватель НГС.Афиша собрал возможные способы сделать это проще и дешевле, а также печальные истории новосибирцев, которые переусердствовали с экономией так, что вышло себе дороже.

Как добраться







Живя в Новосибирске, труднее всего сэкономить на дороге. Длинные перелеты, сравнительно небольшой пассажиропоток делает город малоинтересным для дискаунтеров, а по-настоящему много рейсов отсюда летает только в Москву. Однако и здесь есть варианты для экономии.





Если вам удастся добраться до крупного хаба, то есть шанс взять дешёвые билеты на рейс авиадискаунтера





Авиакомпании периодически устраивают распродажи, выставляя билеты, которые стоят ощутимо меньше обычных средних цен. Инна Чумаченко советует установить приложение Vandrouki (оно собирает такие акции по всем авиакомпаниям). А если вы настроились на поездку в какую-то страну, то стоит подписаться на рассылку авиакомпаний или сервиса по поиску билетов вроде skyscanner.com.







Европейские курорты вне сезона могут обойтись не дороже Таиланда или Турции





У билетных агрегаторов есть ещё и удобная функция «Не важно, куда лететь» — когда вы задаёте точку отправления и даты, и система выдает вам все возможные варианты билетов по всем направлениям. Это может быть особенно полезно, если вы уже купили билеты до какой-то точки, но хотите захватить другую страну или другой город. Например, из Москвы в апреле можно купить за 4073 рубля билет в оба конца в Венгрию (Дебрецен), а если вы доехали до Парижа, то оттуда можно всего за 3153 рубля слетать в Милан (и вернуться).







Инна Чумаченко говорит, что пользуется такими предложениями регулярно и именно они могут сами по себе стать мотивом посетить новую страну. «В своё время я с помощью приложения в телефоне смогла купить билеты из Новосибирска в Колумбию с возвратом в Москву за 24 тысячи рублей, а также билеты в Панаму за 28 тысяч рублей».





Политик, а в прошлом управленец телекоммуникационной компании Сергей Бойко советует искать рейсы не сразу из Новосибирска в конечную точку, а самостоятельно разбивать на сегменты через крупные аэропорты. «По запросу "Новосибирск — Сидней" агрегатор выдает 150–200 тысяч рублей, а если отдельно посмотреть Новосибирск — Гонконг и Гонконг — Сидней, иногда можно в 35 тысяч уложиться», — говорит Бойко. Сергей также советует пользоваться близко расположенными аэропортами. Бывает, что весьма выгодное предложение есть из города, в который билеты довольно дороги. «Например, мы летали в Мексику через Кёльн. Оттуда поездом в Дюссельдорф и из Дюссельдорфа уже Канкун. Со всеми расходами это получалось дешевле на 10 тысяч рублей с лишним.







Если разбить перелет на несколько частей, то цену можно в ряде случаев существенно сократить





Прежде чем купить дешевый билет, однако, стоит уточнить детали. Мария Вастистова, например, рассказала, что, попытавшись воспользоваться лайфхаком со сменой аэропорта во время пересадки в США, вынуждена была заплатить за такси 120 долларов.







Стоит обратить внимание и на время вылета (или прибытия). Вполне возможно, что дешевым транспортом в этом случае воспользоваться уже не получится. Автор материала, например, купив ощутимо более дешевый билет из Парижа в Москву, уже после обнаружил, что никак не успеет на этот рейс, даже если сядет на первую электричку. Такси же делало полученную экономию бессмысленной. Пришлось ночевать в аэропорту.







Предприниматель Константин Томилин вспоминает и вовсе курьёзный случай, когда ради экономии он с друзьями решил купить билет с вылетом из Екатеринбурга, а туда поехать поездом. «Билеты на поезд, разумеется, взяли самые дешевые, но не выдержали плацкарта и практически все время сидели в вагоне-ресторане... Потратили примерно на два перелета самолетом по тому же маршруту», — говорит он.







Где жить







Если вы планируете проводить время, знакомясь с городом, то даже крохотная квартира может быть хорошим вариантом. Сэкономленные деньги можно проесть в местных заведениях





Сервисы поиска отелей (самый известный Booking.com) и квартир (AirBnB) уже сами по себе позволяют заранее (или, наоборот, в последний момент) найти довольно дешевые варианты жилья. Но и здесь бывают временные скидки (особенно если вы готовы платить вперед без возможности отмены брони и возврата денег) и распродажи.







Аренда квартир вообще позволяет найти порой очень недорогие варианты. Автор, например, несколько лет назад снимал маленькую студию в Париже где-то за 2600 рублей в сутки. За эти деньги там даже кровать в хостеле найти непросто. Да, чтобы разложить кровать, нужно было сложить стол и стул. Но за окнами были крыши Монмартра, а внизу шумела улица Леппик (та самая, где работала Амели из известного фильма).







Неожиданным бонусом при аренде дешевой квартиры в мансарде может стать возможность устроить пикник на крыше





Специалист по PR и организатор туров Алёна Тин говорит, что, даже увидев в «Букинг коме» конечную цену, можно попытаться договориться о 10%-ной скидке, если написать отелю напрямую. Гостиница ведь всё равно платит комиссию интернет-сервису. Ещё больший дисконт можно получить у владельцев квартиры (особенно если вы готовы снять её на неделю и больше). Но для этого придется поторговаться. Ирина Лысенко рассказывает, что смогла таким образом получить 60%-ную скидку на аренду квартиры в Испании.







Венеция — один из самых дорогих городов Европы. Но расходы на жильё можно существенно сократить, если поселиться в соседних городках





Инна Чумаченко также советует не ограничиваться отелями, которые есть в «Букинг коме». По её словам, Ирина несколько раз находила очень выгодные предложения просто через карту Google и переписку по электронной почте. Константин Томилин вообще несколько раз находил очень выгодные варианты прямо на месте — просматривая частные объявления: «В Хорватии искали яхту в аренду, и дешевле 2000 евро (плюс залог) ничего не было вообще. Я взял тогда местную газету с объявлениями и нашёл вариант за 850 евро на неделю. Без залога. Общались, правда, с помощью гугл-транслейта, но быстро договорились».







Специалист по искусству публичных выступлений Светлана Винокурова советует попробовать вовсе бесплатный ночлег, который можно найти на сервисе Couchsurfing.org: «Это позволяет жить в гостях. Иногда бывают вполне условия, но от тебя требуется быть хорошим гостем. Например, приготовить что-то русское, поболтать, ну и вообще вести себя хорошо».







Впрочем, нужно понимать и риски. Арендовав квартиру через AirBnB, можно получить жильё худшего уровня (и даже в другом квартале), в запущенном состоянии. И будет ли хозяин решать ваши проблемы — выяснится только после того, как вы в эту квартиру заселитесь. Полезно также прикинуть, сколько займет времени (и сколько стоит) дорога, если жилье расположено далеко от центра. «Мы сняли как-то дешевую квартиру в Риме. Но оказалось, что она находится реально далеко от районов, где хочется в Риме находиться. В результате пару раз пришлось брать такси. Это обошлось дороже, чем если бы мы выбрали жильё поближе», — рассказывает сотрудник IT-компании Алексей Воробьев.





Что есть







Собственноручно изготовленный сэндвич обойдется не дороже поездки на автобусе. А вид с камней набережной точно такой же, как из-за столика расположенного здесь же ресторана





Аренда квартиры с кухней позволяет весьма существенно сократить расходы на еду. Конечно, готовить в отпуске хочется не всем, но в развитых странах сегодня в любом крупном супермаркете полно полуфабрикатов (в том числе и с местной спецификой), так что возню у плиты можно свести к минимуму. Да и потом, если вы вынуждены экономить в поездке, то, скорее всего, и в Новосибирске не обедаете и не ужинаете в ресторане каждый день.







Но даже если вы всё же решили не подходить к плите (некоторые просто не знают, с какой стороны это делается), то стоит помнить, что кроме ресторанов с официантами во всём мире есть масса более дешевых вариантов. Это и дешевые этнические закусочные (с кебабами и китайской лапшой), и буфеты с готовыми блюдами в супермаркетах.







В некоторых случаях устрицы оказываются куда доступней рыбы или мяса





Конечно, самостоятельное путешествие требует собственных усилий и вообще некоторой смелости. Ведь вы едете в незнакомую страну один (или одни), и случись что — искать выход тоже придётся самостоятельно. Но тут уж нужно просто заранее решить, чего вы хотите от путешествия: полного расслабления или приключений. И возможно, в этом случае стоит просто купить горящий тур в Турцию или Таиланд. Или вовсе никуда не ездить. Но тогда придётся всё-таки удалиться из соцсетей.

