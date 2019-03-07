Блины, пельмени и розовое вино: 11 лучших событий наступающих выходных (и котики)

О том, чем развлечь себя на все три дня, читайте в материале НГС

Первые длинные мартовские выходные запомнятся не только Масленицей, блинами и сжиганием чучела в воскресенье. Мероприятия разного масштаба и на любой вкус, есть из чего выбрать. Традиционно приехали котики — себя показать, на людей посмотреть. 8 марта поём вместе с Элджеем, слова запоминать особо не нужно, достаточно одной строчки — «Сайонара бой», на следующий день отсиживаемся на концерте «Уральских пельменей», в театре или уютно смотрим кино. В воскресенье все дружно идем гулять в парки — вдруг удастся урвать блин, после собираемся с мыслями и настраиваемся на рабочий лад, понедельник-то не за горами.





Все помним про Масленую неделю, полагается съесть хотя бы один блин, необязательно стряпать стопку. Народные гулянья — уже само собой разумеющееся мероприятие. В парках и скверах пройдут игры, поедание блинов и традиционное сжигание чучела. Полную программу мероприятий НГС публиковал в начале недели.











Где: Центральный парк, Первомайский сквер, Заельцовский парк, зоопарк

Когда: 10 марта

Во сколько: 12:00–13:00, пиротехническое шоу в Центральном парке с 18:30 до 18:45

Сколько стоит: бесплатно







Масленичные гулянья пройдут и в не совсем привычном для многих месте — на новосибирском ипподроме. В программу входят конные забеги, катания на лошадях, народные игры и песни, фотозона, выставки и мастер-классы, пони и хаски, вкусная еда и напитки. Сжигание чучела никто не отменял, состоится согласно традициям.











Где: Новосибирский ипподром, Станционная, 97

Когда: 9 марта

Во сколько: 12:00

Сколько стоит: бесплатно







В женский день лучший подарок для молодых девчонок — получить со сцены поздравление от кумира. Наш земляк Лёха Элджей, или Алексей Узенюк, выступит в Экспоцентре — исполнитель таких хитов, как «Розовое вино», «Рваные джинсы», «Минимал» и других, уже в эту субботу, успевайте купить билет.











Где: Экспоцентр

Когда: 8 марта

Во сколько: 20:00

Сколько стоит: от 1100 до 4000 рублей







Пушистая мяукающая компания — это всегда прекрасно. Выставка кошек в пятницу и субботу — огромные мейн-куны, необычного окраса гордые британцы, а в качестве особого гостя — веселая обезьяна. В рамках выставки пройдет продажа котят, поэтому если нацелены не просто посмотреть на семейство кошачьих, но и подселить одного представителя к себе, то возьмите документы и переноску.











Где: лофт-парк «Подземка»

Когда: 8 и 9 марта

Во сколько: с 10:00

Сколько стоит: 200 рублей







«Уральские пельмени» вышли-таки из телевизора и добрались до Новосибирска. 9 марта харизматичные юмористы выступят на сцене ДКЖ с предъюбилейным концертом. Обещают все самые лучшие номера, которые прозвучат абсолютно по-новому.











Где: ДКЖ

Когда: 9 марта

Во сколько: 15:30 и 19:00

Сколько стоит: от 1500 рублей до 3000 рублей







Спектакль «Время ожидания истекло» от «Первого театра» вновь покажут в «Подземке». Если вы еще не видели, не пропустите, это того стоит. Спектакль-променад, где зрители не сидят на одном месте. Постановка показывает нашу современную жизнь, где еще вчерашний абсурд из знаменитых литературных антиутопий становится обыденностью. НГС ходил на премьеру и остался доволен увиденным зрелищем.









Где: лофт-парк «Подземка»

Когда: 10 марта

Во сколько: 18:30–00:00

Сколько стоит: 1000 рублей







Всего один день в честь 8 Марта в кинотеатре «Победа» покажут фильм «Артист» 2011 года с Жаном Дюжарденом и Беренис Бежо в главных ролях. Безумно романтичная черно-белая история о любви будто снята во времена расцвета немого кинематографа.





Действие фильма происходит в Голливуде в 1927 году. Немое кино постепенно уходит в прошлое, уступая звуковому. Однако кинозвезда Джордж Валентайн (Жан Дюжарден) и слышать не хочет о микрофонах на съёмочной площадке. Тем временем растёт популярность молодой статистки Пеппи Миллер (Беренис Бежо), влюблённой в известного актёра. Девушка нарасхват в звуковом кино, в то время как слава её возлюбленного медленно, но верно угасает.











Где: кинотеатр «Победа»

Когда: 8 марта

Во сколько: 17:00

Сколько стоит: 350 рублей





13 новых фильмов вышло к предстоящим выходным. Рассказываем про самые ожидаемые по версии сайта «КиноПоиск».





Биографичная драма «Юморист» с рейтингом ожидания в 97% — история Бориса Аркадьева. В жизни у него все хорошо: счастливая семья, обожание миллионов, очередь поклонниц и благосклонность властей. Но комику не дает покоя несвобода — и внешняя, и внутренняя: чем громче его успех на сцене, тем сильнее в нем назревает протест.

16+









Сальма Хайек и Алек Болдуин снялись в комедии «Родители лёгкого поведения» — уже далеко не первое кино на заданную тему. Семейная пара Фрэнк и Нэнси пытается скрыть от друзей и дочери свой полный финансовый крах. Для этого они идут на всё, даже сдают в аренду чужой особняк. Основной вопрос фильма — получится ли у горе-авантюристов провернуть все свои махинации.

16+









Еще один фильм о становлении звезды — «Вокс Люкс». В главной роли — Натали Портман. В 1999 году отличница Селеста чудом выжила, когда её одноклассник устроил в школе стрельбу. Под впечатлением от несчастья она написала песню — и проснулась знаменитой. Взлет, срежиссированный опытным менеджером и подогретый интересом публики к трагедии, превратил её в мировую суперзвезду. Спустя 20 лет карьера Селесты пошла на спад, а скандальный эпизод на пресс-конференции грозит и вовсе ее уничтожить. Теперь упрямой звезде предстоит разобраться со своими личными и семейными проблемами и при этом не сойти с ума, пытаясь сохранить хрупкую грань между славой и реальной жизнью.

16+









Приключенческо-фантастический боевик «Капитан Марвел» привлекает к себе внимание Бри Ларсон, Самюэлем Л. Джексоном и Джудом Лоу в актёрском составе. В остальном — типовая лента про супергероев: после столкновения с враждующими инопланетными расами пилот военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс обретает суперсилу и становится неуязвимой. Героине предстоит совладать со своими новыми способностями, чтобы противостоять могущественному врагу.

16+



