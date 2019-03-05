Ожидание & реальность: 9 популярных мест, которые превратят отпуск в кошмар (даже Бали забракован)

Долгожданный отпуск, ура, в воображении рисуется идеальная картинка: вы лежите под пальмой, попиваете коктейль, ловите волны и в целом жизнь прекрасна. Вечером развлекаетесь на пляжной вечеринке, а утром с группой туристов и веселым гидом отправляетесь на экскурсию, ведь сосед неделю назад хвалился, что это самый лучший остров в мире, обязательно надо посмотреть. Но прежде чем паковать вещи и в беспамятстве падать в солнечные объятия, лучше досконально изучить будущее место отдыха. Корреспондент НГС.АФИША поговорила с туристами и путешественниками и спросила — какие разрекламированные места оказались хуже, чем ожидали, и куда, по их мнению, не стоит ехать, какой бы шикарной ни была картинка в интернете. Кроме того, бывалые путешественники поделились местами, которые действительно впечатляют.





Анна, 31 год, блогер











«Мнения людей по поводу Бали всегда различны — кому-то нравится, кому-то нет. Впервые я попала туда в 2018 году, нам стало интересно увидеть своими глазами. Сам остров большой — передвижение между районами может занять немало времени, дороги узкие, транспорта много. Первое, что я увидела, — пробки, можно простоять и в итоге не добраться до места.







На пляже оказалась некрасивая вода, там волны, он привлекателен для сёрфа. Много грязи, мусора, даже мертвые животные. Я думала, ну неужели правы те, кто говорил, что Бали грязный. В другом районе мы увидели абсолютно такую же картину. Позже мы уехали на юг, остров Букит. Вот там красиво — чистый пляж, белый песок, шикарные закаты на обрывах диких пляжей. Огромный контраст. Можно уехать в центральную часть острова, там тоже красиво.











На Бали есть два основных вулкана — Батур и Агунг. Когда мы приехали на остров, решили взять экскурсию на один из вулканов. В тот момент Агунг проявлял сейсмическую активность, экскурсия была закрыта. Мы выбрали Батур — восхождение на него довольно простое, там пологая тропа, справится даже ребенок. В путеводителях написано, что это прогулка на 1,5–2 часа, отправляться нужно около 4 часов ночи и встречать рассвет. Как уже опытные путешественники мы решили, что гид нам не нужен, справимся сами, доедем на машине.







Как на самом деле — около вулкана огромное количество местных приставал, и если у вас нет оплаченного гида с собой, то они не пропустят вас на тропу, хотя права на это не имеют. На отказ толпа балийцев реагирует агрессивно, требует оплатить экскурсовода, который по факту не нужен.







Рассвет мы не увидели, был туман. Как выяснилось, туман там частое явление — и, заплатив деньги за обещанную картину, вы рискуете ничего не увидеть. Времени тратится много, вся ночь до утра будет потрачена впустую.











Соседний с Бали остров — Ява, там вулкан Иджен. Это невероятной красоты место, на которое обязательно нужно уделить время и не жалко заплатить деньги (стоит недорого). Туда возят экскурсии с гидом. Ночью точно так же начинается восхождение, а потом от вершины спуск в кратер вулкана — темно, видно только пары серы, мерцает голубым огнем. Вся дорога занимает часа 3,5. В кратере серное озеро, где работают местные. Зрелище очень впечатляющее — как из кратера поднимаются хрупкие балийцы с чанами серы. Рассвет мы ждали 15–20 минут — и с рассветом открывается вид на озеро бирюзового цвета. Картина завораживает.







Путешествие в Италию для меня было мечтой: я представляла себе колоритные узкие улочки, вкусную еду — пицца, паста, вино, джелато, романтика, соборы, старая архитектура. Мы выбрали несколько городов. Хочу сказать про Милан и Венецию.











Милан в путеводителях описывается как столица шопинга, все советуют туда ехать на несколько дней, потому что достопримечательностей там немного, обойти их можно за один день, а остальное время посвятить шопингу. Мы не учли одного — в выходные в Милан съезжается огромное количество людей из соседних городов на шопинг. В итоге во всех местах огромные толпы туристов, на площади у собора Дуомо сложно пробраться, чтобы посмотреть. Лучше выбирать будние дни. К собору мы приехали рано утром, на рассвете, нам удалось все хорошо рассмотреть, сделать фотографии.











Венеция — было огромное желание увидеть город на воде. Когда мы приехали, снова толпы туристов. В путеводителях советуют к посещению собор Святого Марка. Мы пришли на площадь, собор было почти не видно из-за толпы, впечатление сильно портится.











Лучше пойти не туристическим маршрутом, транспорт не нужен. Можно от площади у собора уйти от толпы и просто погулять, получится увидеть гораздо больше; набрести на храм, заглянуть во внутренние дворики домов. Ощущение, будто ты попал в какой-то фильм».







Артём, 31 год, путешественник











«Я побывал практически во всех странах Азии, не был только в Индии, Шри-Ланке. Во Вьетнаме меня очень сильно разочаровал город Ханой — это столица. В какой бы стране я ни был, даже в самой бедной, везде город-столица красивый, с высотками, с достопримечательностями. А Ханой просто как большая деревня. Там нет вообще ничего, кроме статуи Ленина. Люди там преимущественно пьют.







Остров Гили на Бали меня тоже не впечатлил. Все говорят — с Бали надо плыть на Гили, а в итоге делать там нечего, не советую тратить деньги. Купаться невозможно из-за кораллов, заход в море плохой, еда дорогая. Развлечений нет, достопримечательностей тоже. И не сказать, что очень красиво, хотя восторженных отзывов было много. Я пробыл там 4 дня, жил в палатке, на завтрак ходил в хостел, вечером ел в ресторане, еда там дорогая. Я путешествую без денег, а мои друзья жили в отеле и потратили около 150–200 долларов на человека. Мне было жалко потраченных денег за паром.











Паттайя мне тоже не понравилась, самое худшее место, где я был. Думаю, уже многие поняли, что это разочарование XXI века. Там нет пляжей, ближайший остров, который рекомендуют к посещению, — Лан, тоже обычный, есть гораздо красивее места.







Сингапур — город оказался грязным, много мусора на улице. Небоскрёбы красивы только в центре.











Я разочаровался в Японии, хотя побывать там стоит. Ожидание: современные машины, добрые люди, небоскрёбы, дворцы, роботы. Реальность — проблематично добраться до центра города. Японцы не любят туристов и как будто специально делают все сложно. Я думал, что в Японии все на электронике, в Токио я увижу небоскрёбы, традиционные дома. Роботы есть — местные, они вообще не улыбаются, обходят вас стороной и не вступают в диалог — мало кто говорит по-английски. Я думал, будут улицы, на которых все сверкает и горит, но это было бледно по сравнению с Гонконгом. Играл там на укулеле, японцы мне вообще не кидали деньги — они идут запрограммированные на работу и с работы. Прожив в Токио 3 дня, я понял, что японцы не так ценят свои традиции, как, например, в Китае. В Пекине в центре города очень много дворцов, храмов, которым сотни лет. В Токио же этого я не увидел. В Новосибирске больше современных машин и вагоны метро, считай, почти такие же.









Я бы посоветовал посмотреть Чжоучжуан, это город на воде в Китае, его называют китайской Венецией. Многие говорят даже, что он красивее, чем настоящая Венеция. Утверждать не буду, я не был в Венеции, но китайский город наверняка антуражнее. Находится он в нескольких часах езды от Шанхая. Мне никто не советовал его, я приехал сам и был приятно удивлен.









Там нет дорог, только каналы, мало кто знает об этом месте. Очень красиво. Вход в город платный, но если обойти с другой стороны и пройти через дворы, то можно бесплатно пробраться, погулять. Я прошел в темноте, переночевал в гондоле, никто ничего не сказал, китайцы очень добрые. Я проснулся в 5 утра, пофотографировался, пока не было туристов.









Лаос мне тоже очень понравился, хотя многие считают, что это бедная страна и делать там нечего. Но на самом деле там очень красиво, местные добрые. В городе Луангпрабанге находится водопад Куанг Си — это самый красивый водопад, который я когда-либо видел. Обязательно стоит его посмотреть. Многие не едут в Лаос, потому что там негде купаться, — неправда, там очень красивые лагуны с тарзанками».





Алёна, 26 лет, маркетолог











«Когда я ездила в Японию, очень сильно разочаровалась в месте, которое находится в городе Киото. Это бамбуковая роща в районе Арасияма. У нее интересная история — если ты туда попадаешь, то можно услышать, как поёт бамбук. Дует ветер, получается мелодия. Но по факту, чтобы это услышать, почувствовать и увидеть то, что на картинках в Google, приехать в эту рощу, наверное, нужно часа в четыре утра. В интернете нет ни одной правдивой фотографии. Многие приезжают и к пяти, и к шести утра, вход бесплатный. Мы были тоже довольно рано, около десяти, — там уже было около тысячи людей. Я была в шоке, не было никакого желания находиться там и что-то фотографировать, никаких магических звуков, энергетики — ничего я не почувствовала, при этом мы были не в сезон. Если бы это был сезон цветения сакуры или клёнов, я бы, наверное, даже не смогла подобраться.











Мы проехали половину острова на юг, до полуострова Кюсю, — несколько городов и деревень. Мы прошлись по туристическим местам, многие достопримечательности разочаровали. В том же Киото есть святилище Фусими Инари, находится оно на горе. Подниматься через тысячи ворот, идти долго, мы дошли до середины, устали, ничего уже не хотелось. Логично, что чем выше — тем меньше людей, но первые 20 минут ты тратишь энергию не только на то, чтобы просто подниматься, но и на то, чтобы пробираться сквозь толпу людей.











А в остальном Япония мне очень понравилась. Мы были две с половиной недели, поездка обошлась примерно в 2000 долларов. Там дорогой транспорт и жилье, а вот еда — абсолютно нет. Я бы посоветовала посетить остров Кюсю, там есть что-то типа горячих источников — красные, синие. В это место мало кто доезжает, в основном местные. Лучше строить маршрут так, чтобы посетить сразу несколько мест, на одни источники тратить день нет смысла».



