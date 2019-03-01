Весна идёт: 11 самых ярких событий первых мартовских выходных

О том, как весело и интересно провести субботу и воскресенье, — в материале НГС

Скучать точно не придется, с наступлением весны вариантов времяпрепровождения становится заметно больше. Даже звёзды стали приезжать к нам охотнее — есть вероятность встретить где-нибудь не только Леонтьева с Киркоровым под ручку, но и других мировых знаменитостей. В очередной раз можно сфотографироваться с пушистой собачьей мордахой и помочь тем самым бездомным животным. На заметку девушкам: будет возможность научиться делать красивую прическу — скоро снимем шапки. А любителям пассивного отдыха всегда можно провести время на мягком кресле в кинотеатре или театре. Обратите внимание, на некоторые мероприятия действует ограничение по возрасту.







Разнообразить ленту соцсетей фотографией с пушистым милым созданием и одновременно сделать доброе дело — это идеально. В воскресенье состоится благотворительная фотосессия в помощь животным приюта Академгородка. Стоимость нескольких фотографий с одной моделью всего 100 рублей — все вырученные средства пойдут на разные полезные вещи, в которых нуждаются бездомные животные.











Где: площадка у ДК «Академия»

Когда: 3 марта

Во сколько: с 12:00 до 16:00

Сколько стоит: вход свободный







Приезжает Зомб — русскоязычный рэпер, он же Семён Трегубов из Барнаула, презентует новый альбом под названием «Табу». Девочкам пора собираться — исполнитель хитов «Делаем флекс», «Даже не половина» и «Девочка хочет движа» уже в эту субботу будет выступать на сцене концертного зала в «Подземке» и сводить с ума фанаток.









Где: лофт-парк «Подземка»

Когда: 2 марта

Во сколько: 19:00

Сколько стоит: от 900 рублей до 1300 рублей



Ещё один громкий концерт в эти выходные — старички рока решили посетить столицу Сибири. Немецкая группа In Extremo — их называют мастерами фолк-метала и говорят, что они могут исполнить песни на валлийском, латинском, старофранцузском и даже русском языках, но внешне они больше напоминают самых обычных завсегдатаев пабов и баров.











Где: лофт-парк «Подземка»

Когда: 3 марта

Во сколько: 20:00

Сколько стоит: от 2200 рублей до 2700 рублей







В кинотеатре «Победа» идет фестиваль «Современное кино Китая». Впервые в России, мероприятие началось 26 февраля и закончится в это воскресенье. В программе 6 знаковых художественных фильмов, основная задача — открыть российской публике феномен китайского кинематографа.









Где: кинотеатр «Победа»

Когда: с 26 февраля по 3 марта

Во сколько и сколько стоит: уточнить в расписании кинотеатра







Мини-фестиваль новой немецкой драмы — мероприятие пройдет с воскресенья по понедельник. Четыре новосибирских театра объединились, чтобы представить немецкоязычные пьесы из антологии «Шаг-5» — серия альманахов с профессиональными переводами современной немецкой драматургии. Актеры театров «Первый театр», «Глобус», «Старый дом» и «Мастерская Крикливого и Панькова» покажут эскизы спектаклей и поговорят с критиками из Санкт-Петербурга. Событие имеет возрастную отметку 18+.











Где: лекторий-бар «Поток»

Когда: 3 и 4 марта

Во сколько: 3 марта 2 спектакля — в 17:00 и в 20:00, 4 марта — 18:30 и 21:00

Сколько стоит: вход бесплатный по регистрации, зарегистрироваться на geothe-nsk.timepad.ru



К весне разнообразить свой образ — самое оно. Мастер-класс «Макияж и прически. Весна-лето 2019» уже в воскресенье, будет время отточить навык к 8 Марта. На мастер-классе вам расскажут про основные тренды предстоящего сезона, как ухаживать за кожей лица, волосами и еще много чего полезного.











Где: Романова, 28, «Бар 113»

Когда: 3 марта

Во сколько: с 12:00 до 14:30

Сколько стоит: 800 рублей и 600 рублей, если вы придете вдвоем







В кино выпустили столько новинок, что разбегаются глаза, не знаешь, что выбрать. 17 новых фильмов покажут в кинотеатрах на наступающих выходных. Мы расскажем про самые ожидаемые по версии сайта «КиноПоиск».







Фильм «Наркокурьер» с Бредли Купером и Клинтом Иствудом в главных ролях. Эрл Стоун — одинокий старик. Его частный бизнес находится на грани разорения, отношения с женой не ладятся, а дети, кажется, давно забыли о его существовании. Неожиданно ему предлагают несложную, но прибыльную работу — просто водить машину. Стоун поначалу соглашается и вскоре понимает, что стал наркокурьером мексиканского картеля и попал в поле зрения оперативника Агентства по контролю за оборотом наркотиков.

18+











Фильмы о возрождении звезды стали сегодня популярными. Очередная лента — «Мадонна. Рождение легенды» — расскажет, через какие трудности пришлось пройти певице, прежде чем взойти на пьедестал славы. Ведь еще в 1979 году в Нью-Йорке Мадонна Луиза Чикконе была никому не известной танцовщицей, решившей начать петь.

16+











Неподражаемая Хелена Бонем Картер снялась в фильме «Тинторетто: Бунтарь в Венеции». Музейное шоу рассказывает историю художника Якопо Борусти, получившего прозвище Тинторетто (Красавчик), с первых лет его творческой карьеры и до самой смерти. Художник ни разу не покинул стены Венеции, даже в дни суровых испытаний. Тинторетто пережил страшную эпидемию чумы 1575 года, истребившую большую часть населения. Именно в это время живописец создал самый значительный цикл картин.

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Российская комедия «Любовницы» с Паулиной Андреевой, Александрой Бортич и Юлией Александровой в главных ролях. Три обычные москвички — медсестра, студентка и актриса — случайно встречаются в баре и выясняют, что все они только что расстались со своими мужчинами, которые оказались связаны узами брака. Для начала девушки решают отомстить своим бывшим. Но когда цель достигнута, у подруг появляется идея: используя свою смекалку, они решают помогать таким же, как они, сёстрам по несчастью, выводить на чистую воду неверных мужей и наказывать двуличных любовников.

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Кино про петлю времени никогда не перестанут снимать. «Счастливого дня смерти» — фильм ужасов о том, как на прошлый день рождения судьба преподнесла главной героине сомнительный подарок — праздник повторялся снова и снова, а в финале её убивал маньяк в маске. То ли дело в этом году: какое счастье проснуться с утра пораньше и оказаться в той же самой петле времени, только теперь с тобой умирают все твои друзья.

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