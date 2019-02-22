Пушистые объятия, дракон и танцы: 10 самых милых событий наступающих выходных

О том, как интересно провести выходные – в материале НГС

В нашем городе или ничего, или все сразу – к субботе и воскресенью предлагается столько разных мероприятий, что разбегаются глаза. Мы выбрали самые яркие и интересные, которые точно стоит посетить, чтобы как минимум – разбавить надоедливые будни, как максимум – чему-то научиться или просто приятно провести время. В субботу можно до бесконечности заобниматься с пушистыми хаски, а в воскресенье этим же путем решить проблему, которая гложет вас с прошлого вторника. На сцене ЛДС в феврале все дружно споют про осень – к нам едет группа ДДТ, а в целом, всегда можно выбрать мягкое кресло в кинотеатре, там тоже есть на что посмотреть.







Самое доброе мягкое и пушистое событие февраля пройдет на территории посёлка Марусино. «Хаски-фест 2019» - это фестиваль северных ездовых собак и культуры народов Севера. Огромное количество разноглазых милых мордашек будет ждать гостей. В программе - езда в собачьих упряжках, развлечения, старты лыжников с собаками, ярмарка сувениров, мастер-классы и многое другое.











Где: ЖК «Соловьиная роща», поселок Марусино

Когда: 23 февраля

Во сколько: 11:00

Сколько стоит: бесплатно







Всем любителям вина обязательно к посещению – мастер-класс «Сам себе сомелье» пройдет в субботу в баре «113». В программе мероприятия специалист расскажет, как правильно выбирать вино в магазинах для себя, друзей и большой компании. Важно – из каких бокалов пить, с какой едой сочетать и особенно – сколько денег тратить. Ближе к ночи можно вернуться и протанцевать до утра.











Где: бар «113», Романова, 28

Когда: 23 февраля

Во сколько: с 13:00 до 15:00

Сколько стоит: 800 рублей, за двоих 600 рублей







Вечеринка с рисованием, выпивкой и танцами от организаторов проекта «Арт-вечеринка». В честь 23 февраля предлагается нарисовать жаркую картинку обнаженной девушки, белье и цвет волос – на вкус и цвет творящего. Навыки рисования не требуются.











Где: ресторан «Квартира №50»

Когда: 23 февраля

Во сколько: 16:00

Сколько стоит: 1500 рублей, на двоих – 2000 рублей







Концерт группы ДДТ уже в эту субботу на сцене ледового дворца. Легендарные российские рокеры посетят Новосибирск с программой «История звука». Собраны лучшие хиты со всех альбомов, с момента основания и до наших дней и впервые они объединены в один концерт.











Где: ЛДС

Когда: 23 февраля

Во сколько: 18:00

Сколько стоит: от 1800 рублей до 3000 рублей







Арт-маркет «Дёрн» будет работать три дня подряд. Это мероприятие, где художники не только из Новосибирска, но и из других городов сами продают свои работы – картины, значки, магниты, интерьерную живопись и другие арт-объекты. Формат подразумевает свободное общение с авторами работ, интерактивные лекции на тему искусства, мастер-классы. После мероприятия художники оставят свои работы, в течение двух недель можно будет прийти посмотреть.











Где: лофт-парк «Подземка»

Когда: с 22 по 24 февраля

Во сколько: 22 февраля с 17:00, 23 и 24 февраля с 13:00 до 21:00

Сколько стоит: вход 150 рублей







Первая в Новосибирске каддл-вечеринка – «Бережные обнимашки». Это вечеринка, на которой можно в атмосфере тепла, доверия и комфорта получить удовольствие от бережных объятий. Вы сами выбираете – сидеть одному или все же пойти и с кем-то пообщаться. Мероприятие нацелено на мирное урегулирование конфликта вас с вашими таракашками путем тактильного контакта. Без пошлости, на всякий случай напоминает анонс вечеринки.











Когда: 24 февраля

Где, во сколько: формат мероприятия закрытый, подробности уточнять у организатора vk.com/blinovinsk

Сколько стоит: взнос суммы по желанию







В кинотеатрах тоже интересно, хоть и вышло всего 8 новых фильмов, зато каких.







Любимая и взрослыми и детьми история «Как приручить дракона 3» про мальчика Викинга и его дракона Беззубика снова на экранах. На этот раз друзьям придется столкнуться с охотником на драконов, который хочет уничтожить все, что так дорого жителям деревни.

6+











Приключенческая драма «Затерянный во льдах» вышла на экраны 21 февраля. Кинолента имеет рейтинг ожидания 88% по версии сайта «Кинопоиск». Сюжет про пилота Хаксли, который потерпел крушение вертолета в арктической пустыне. Теперь ему придется сразиться со всеми опасностями, которые встречаются на пути к выживанию и заботиться о случайной спутнице, с которой его свела судьба.

12+











Историческая драма «Тобол» о приключениях офицера новой гвардии в холодном сибирском городе Тобольске. Иван отправляется в Сибирь по заданию царя, встречает любовь и оказывается втянутым в заговор местных князей, охотящихся за золотом Яркенда.

16+











В очередной раз переснятая история про демонического мальчика «Омен: перерождение». Молодая мать обеспокоена странным поведением своего восьмилетнего сына. Женщина считает, что в этом замешано нечто сверхъестественное. Интересно сравнить ремейк с уже классическим фильмом 1976 года.

16+









