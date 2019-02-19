Глазам не верю: 14 фото, на которые придется посмотреть дважды (и каждый увидит там что-то свое)
Эти фотографы легко могут заставить читателей разглядывать их работы даже слишком внимательно
Бывают такие фотографии, на которые смотришь и не понимаешь с первого раза, а что это вообще такое. При богатом воображении можно напридумывать себе всего, как с черной кляксой на приеме у психолога. Сюрреалистичные снимки всегда смотрятся привлекательнее, чем лощеные картинки. Как минимум — это красиво, как максимум — заставляет подумать. Корреспондент НГС.АФИША собрала случайные кадры, сделанные новосибирцами, — нужно посмотреть дважды, чтобы понять, что же все-таки хотел сказать автор. Можно еще просто моргнуть и спросить себя — а бывает ли вообще такое и что особенного вижу я на этих кадрах.
В профиле у фотографа Янины Болдыревой каждый второй снимок представляет собой абстракцию. Смотришь и думаешь: «А точно ли у меня не двоится в глазах?». Янина профессионально занимается фотографией и входит в Союз фотохудожников России с 2013 года.
Это самое необычное фото «шаурмичной», которое мы видели.
Что вы видите на этом фото? Варианты самые разные. Но если приглядеться, это всего лишь шарики в пакетах.
А вообще, простая колба и капли дождя на окнах уже способны сотворить немного магии.
Поход на вещевой рынок может превратиться в легкий арт-хаус, осторожно.
Фотоаппарат «Зенит» или просто дорога — каждый увидит свое. Определиться, что конкретно изображено на снимке, сложно.
Что хотел сказать фотограф этим фото, ясно только ему самому. Но яйцо в кадре сегодня популярно, спасибо, Юджин.
Солнце сквозь деревья выглядит будто след от взлетающей ракеты. Но нет, всего лишь яркие лучи, скоро весна.
Совсем ничего необычного — тигр пытается догнать убегающую с кольцом в зубах собаку.
Как следует из этого фото, тигренок и пёс — отличная команда.
Сколько предметов вы видите на этом фото?
А отражения в зеркале так вообще способны творить чудеса.
Наши фотографы тоже ловят такие кадры, которые хочется разглядывать бесконечно.
Это фото было сделано Александром Ощепковым на 9 Мая. Толпа новосибирцев спешит увидеть праздничный салют в честь Дня Победы. Если вы там были, можно попытаться найти себя.
К этому фото можно придумать любую подпись. У кого что получилось?
Идеальная каллиграфическая буква «А» от фотографа Ольги Бурлаковой. Если снимать файер-шоу на длинной выдержке, можно получить много необычных и красивых кадров.
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Алёна Золотухина
Фото instagram.com: yanina_boldyreva, yaninaboldyreva,
frameofglare, photo._.nsk, dragon_kim, tara_tum, Александра Ощепкова, Ольги Бурлаковой
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