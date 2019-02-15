Забавы ради: 8 крутых (и много бесплатных) вариантов, как провести выходные

О том, чем развлечь себя в субботу и воскресенье, читайте в материале НГС

В законные субботу и воскресенье хочется проводить время разнообразно и интересно, выкидывать такие номера, которых не ждешь от себя — серьезного работяги-трудоголика в будни. Специально для таких случаев вам предлагается несколько нетривиальных вариантов досуга — заявить о себе, спев на сцене под гитару или без нее, научиться жонглировать или принести домой толстого кота. О том, как еще раскрасить дни, читайте в материале НГС.





Концерт рэпера Bumble Beeze прогремит в стенах «Подземки» уже в эту субботу. Тем, кто томится в ожидании события, осталось потерпеть еще чуть-чуть. Популярный музыкант приезжает к нам в рамках тура Predatour и обещает исполнить не только привычные и полюбившиеся хиты, но и несколько треков из нового альбома.











Где: лофт-парк «Подземка»

Когда: 16 февраля

Во сколько: 18:00

Сколько стоит: 1600 рублей







Выставка-раздача бездомных собак и кошек «День хвоста» пройдет в эту субботу. Десятки животных съедутся в надежде обрести хозяина. Во время выставки будет работать пункт приема гуманитарной помощи и ярмарка handmade изделий, все вырученные средства пойдут на благотворительность. Гостям, желающим взять кошку, организаторы рекомендуют взять с собой сумку-переноску, а будущим владельцам собак — поводок. Все новоявленные кото- и пёсовладельцы получат подарки от партнёров.











Где: ТК «Река» — улица Большевистская, 45/1

Когда: 16 февраля

Во сколько: с 12:00 до 18:00

Сколько стоит: бесплатно







На вечере, посвященном песням Александра Башлачёва — советского поэта и рок-исполнителя, выступит несколько новосибирских коллективов. А если у вас есть желание сказать несколько слов со сцены или исполнить песню — можно смело это сделать, не возбраняется. Практически открытый микрофон пройдет в воскресенье в ресто-клубе «Агарта».











Где: ресто-клуб «Агарта»

Когда: 17 февраля

Во сколько: 18:00

Сколько стоит: бесплатно, но нужно забронировать стол заранее







Если сильно хочется обучиться искусству жонглирования и импровизировать не с двумя апельсинами, а с тремя — сходите на мастер-класс «Оригинальный жанр». На занятии вы освоите мастерство манипуляций с реквизитом и предметами, познакомитесь с процессом постановки творческих оригинальных номеров. Наденьте свободную одежду, чтобы было удобно, и возьмите сменную обувь.











Где: молодежный центр «Респект»

Когда: 17 февраля

Во сколько: с 16:00 до 20:00

Сколько стоит: бесплатно







14 премьер вышло к выходным дням. Как обычно, мы расскажем про самые яркие и ожидаемые фильмы по версии сайта «КиноПоиск» — на этот раз преимущественно русские.







Комедия «Громкая связь» с Ириной Горбачевой в главной роли покажет историю о семерых друзьях, которые собрались в загородном доме и начали играть в игру — участники должны зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи. Они и представить себе не могут, какие удивительные откровения им предстоит сделать друг о друге.

16+











Комедия «Семь ужинов» рассказывает о том, как разваливается супружеская жизнь после пяти лет брака. Когда жена просит развод, главный герой вдруг осознает, что не готов отпустить близкого человека, и уговаривает жену протестировать будто бы разработанную им научную методику восстановления отношений, называется она «Семь ужинов». И если после участия в этом эксперименте девушка не изменит решение, он даст ей развод.

12+











Триллер Александра Баршака «Пилигрим» показывает картину жизни девушки Миры — владелицы модной галереи. Однажды на берегу моря находят мужчину с амнезией, который помнит её имя, но никто не знает, кто он. Мужчина знает о Мире то, что может знать только очень близкий человек, хотя она ни разу в жизни его не видела. Мир девушки начинает разрушаться, когда выясняется, что неизвестный провёл несколько лет на Ближнем Востоке и за ним идёт настоящая охота.

16+











Драма «Капернаум» о двенадцатилетнем мальчике Зейне. Он точно не знает, сколько у него братьев и сестер, но четко уверен, что детей в его семье должно быть меньше. Мальчик работает нелегально, чтобы помогать семье, и на мир смотрит с ненавистью. Зейн получил тюремный срок и, будучи в тюрьме, подал в суд на родителей за то, что они дали ему жизнь.

18+









