Ожидание & реальность: 7 неопровержимых доказательств, что жизнь слишком похожа на фастфуд

Бытие иногда можно сравнить с походом в фастфуд. На витрине вас встречает постер с белозубыми улыбками и идеально сделанным бургером. А в реальности человек получает мятую булку от усталого работника, в глазах которого явственно читается «Ну когда же уже конец смены». Но иногда несоответствие настоящих блюд в точках быстрой еды переходит все границы. Обозреватель НГС.АФИША сравнил героев рекламы новинок основных заведений фастфуда с их реальными прототипами.





Ядерный воппер из «Бургер Кинга» за 199 рублей

Самая большая неожиданность ждала в «Бургер Кинге». Здесь уже на входе вас встречают красочные картинки зеленого бургера. Необычный цвет вызван тем, что в булочку просто добавили красителя. По замыслу маркетологов и дизайнеров, это должно подчеркнуть наличие внутри перца халапеньо. Понятно, что ждать точного соответствия как-то глупо — на картинке булка выглядит отфотошопленной, как лица участников вечеринки в официальном фотоотчете. Но реальность, что называется, превзошла даже самые смелые опасения.







Перец внутри действительно был, но вот с булкой вышел конфуз: зеленая выпечка закончилась, но снять блюдо с продажи (или хотя бы предупреждать, что булка будет обычной) никто не удосужился. В остальном налицо обычный набор преувеличений: слишком отчетливо видны все ингредиенты (в реальности, чтобы из булки так был виден лук, например, его нужно положить в несколько раз больше). Ну и реальная булка существенно больше бифштекса (а не наоборот, как на рисунке). В остальном — обычный фастфудовский бургер. С сухой котлетой и распадающейся в руках булкой. Есть можно, но за 200 рублей в Новосибирске можно найти чего-то и получше.





«Твистер де люкс» из KFC за 174 рубля

«Твистер де люкс» на фото выглядит на все 100%. Видно, что фуд-фотограф постарался — так и хочется впиться зубами в это сочетание салата, томатов и только что обжаренной курицы. Реальность, впрочем, оказывается несколько разочаровывающей. Я конечно, недостаточно часто вращаюсь в кругах богатых и знаменитых, но «де люкс» представлял себе по-другому.







В гастрономическом смысле — самое бестолковое блюдо KFC. Дорого, невкусно и выглядит как перекус ленивого холостяка. Ей богу, большинство точек с шаурмой дадут этому твистеру фору.





«Биг Мак Бекон» из «Макдоналдса» за 167 рублей

«Биг Мак» с беконом не то, чтобы подошёл близко к картинке, но, хотя бы, двигался в нужном направлении. Я понимаю, что у фуд-фотографа, который за снимок берет сотни долларов, фото выйдет получше. Но обратите внимание на толщину бифштекса. По-моему, кто-то что-то преувеличивает. Или недокладывает. С салатом тоже вышла незадача. Глядя на фото, можно представить хрустящие листы, которые простираются в бургере от края и до края. В реальности же это какая-то салатная стружка — она рассыпается во все стороны, стоит взять бургер в руки.







Порция пиццы «Бекон&Бурбон» в New York Pizza за 105 рублей

New York Pizza, конечно, не может сравниться с транснациональными гигантами, но в Новосибирске она была первым западным фастфудом, да и вообще она, конечно, родней. Здесь недавно появилась новинка «Бекон&Бурбон», отличающаяся, видимо, соусом, которым бекон и колбаски должны поливать. В готовом виде пиццы не было, но её согласились испечь специально. Так что мне достался самый свежак. Вид готового изделия несколько отличался от картинки. Вся колбаса, бекон и ветчина почему-то сбились в центр, и на них сверху «бурбоном» был нанесён какой-то знак. Надеюсь, это не просьба о помощи китайца, которого удерживают на кухне силой.







Вопреки имеющемуся до сих пор заблуждению Black Star Burger — это самый натуральный фастфуд, и сравнивать его нужно именно с «Макдоналдсом» и KFC. И тут, нужно признать, «чёрные бургеры» выглядят неплохо, по крайней мере честно. Конечно, на картинке капнули красным соусом и выставили наружу красный лук. Но в принципе обмана нет — бургер выглядит похожим. А если по мне — так в реальном бургере бифштекс смотрится даже аппетитней, чем в рекламе.







Комплексный обед в «Вилке-Ложке» за 129 рублей





Сеть «Вилка-Ложка» обижается, когда её называют «фастфудом», но понятно же, что когда типичный её посетитель думает, куда ему пойти поесть, то в качестве альтернативы он вряд ли рассматривает кафе с официантами. Особенно яркой рекламы (с аппетитными фото блюд) у этих заведений немного. А то, что есть, не всегда имеется прямо сейчас в наличии — состав комплексов регулярно меняется. Поэтому в данном случае приходится сравнивать, так сказать, общее впечатление. В данном случае перед вами обеденный комплекс за 129 рублей.





Честно говоря, картинка в рекламе выглядит настолько ретушированной и похожа, скорее, на реквизит для обучения рисованию. Реальный набор тоже не особо фотогеничен (борщ, например, мог бы быть и покраснее).





«Хрустящий бургер» в «Карлс Джуниоре» за 209 рублей

Ну и напоследок единственная точка международной сети Carl's Jr («Карлc Джуниор»). Сама сеть в России в своё время практически была ликвидирована, но отдельные заведения остались, купив заново персональные лицензии. Здесь посетителей манит (ну как манит — пытается) «Хрустящий бургер». Хрустеть в нём должны рифленые дольки жаренного во фритюре картофеля.







В принципе всё, что обещано в рекламе, на месте. Выглядит кривовато, но вам же этот бургер не в гостиную на видное место ставить. С хрустом, правда, как-то не задалось. Картошка лежит под бифштексом и успевает порядком размякнуть. Ну а то, что в настоящем бургере нет такого количества халапеньо, как на фото, так это даже к лучшему. Я бы столько не съел.