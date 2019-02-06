2009 vs 2019: уже не вернуть стриптиз после ланча, телегу из «Жили-Были» и клуб «Эгоистъ» (а жаль)

По соцсетям недавно пронесся флешмоб 2009 vs 2019. Стас Соколов решил перенести его с людей на рестораны и понял — оглянуться назад действительно полезно. Он перечитал ресторанные обзоры 2009 года, чтобы найти в них самое необычное, важное или просто занятное.





Шест на второе, а потом компот









2000-е были временем безумств и излишеств. Так, по крайней мере, кажется сегодня, глядя на сохранившиеся репортажи о тогдашней клубной жизни. Например, сегодня уже как-то трудно представить себе заведение, где дешевый бизнес-ланч плавно переходил бы в стриптиз вечером. Но именно так всё было устроено в клубе «Эгоистъ» на Вокзальной магистрали. Место было специфическим — сюда любили захаживать, скажем так, лихие предприниматели 90-х, но их время уже ушло. Так что заведению пришлось искать новых клиентов. Бизнес-ланч (после которого вечером можно было перейти к стриптизу) здесь стоил 190 рублей. Это был обед из трех блюд с десертом. Сегодня такие цены можно найти разве что в столовой, да и то придется ограничиться готовым комплексом. Если к нему докупить еще что-то на сладкое, то как раз рублей 190 и получится. Правда, уже без стриптиза, времена нынче серьезные, не до того. «Эгоистъ» закрылся ещё в начале этого десятилетия, и на его месте давно работает одна из точек сети «Коляда».







Начало шашлычных миллиардеров







Первое заведение будущей крупной сети выглядело предельно просто





В 2009 году на Центральном рынке заработало совершенно нетипичное для местного общепита заведение. Здесь жарили неплохие и при этом недорогие шашлыки. Цены за шпажку начинались от 120 рублей, а за 400 можно было не только наесться, но и выпить пару кружек пива (оно здесь стоило 40 рублей). При всём при том в заведении было чисто, интерьер был простым, но стильным (и явно не рассчитанным на типичных клиентов заведений на рынке). Даже сегодня тот «Шашлыкофф» смотрелся бы на рынке вызовом, а уж тогда и вовсе было понятно, что ребята здесь задержатся ненадолго. Так, в принципе, и вышло, с той лишь разницей, что «Шашлыкофф» не просто закрылся, а вырос в огромную сеть из 60 с лишним баров по всей стране (количество которых постоянно растет). Цены с тех пор, конечно, подросли (куриный шашлык, который 10 лет назад стоил 120 рублей, сегодня продается за 260), но теперь это и не базарная шашлычная, а модное место. Ну для тех, кому жалко тратить на шашлык из курицы больше 260 рублей.







Перерождение «Печек-Лавочек»







От ставшего уже привычным названия пришлось отказаться





Сеть, которая сегодня известна как «Печки-Лавочки», изначально называлась «Жили-Были» и была практически 100%-ным клоном столичного проекта «Ёлки-палки». В Новосибирске, конечно, успех у этого «ремейка» был не такой безоговорочный, как у оригинала, но народ ходил. Особенно неистовой популярностью пользовалась здешняя «телега». Заплатив раз за аренду тарелки, можно было подходить к салат-бару с закусками (он был стилизован под телегу), пока не лопнешь.





Однако вот беда: при создании сети тогдашний менеджмент компании не позаботился проверить это название. И довольно скоро выяснилось, что сеть с точно таким же именем есть в Самаре, а её владельцы требуют или поменять вывеску, или платить роялти. Спор вёлся довольно долго, пока в компании «Фуд Мастер» не решили отказаться от спорного бренда и не купили уже точно не имеющее других владельцев название «Печки-Лавочки». С тех пор существенно изменился и интерьер, и меню, и даже сама концепция.







Рулька в ИКЕА







Рулька с гарниром в ИКЕА 10 лет назад стоила всего 299 рублей





ИКЕА была еще в новинку, и новое сезонное блюдо в ней выглядело вполне достойной темой для обзора. Рулька продавалась не на вес, а поштучно и стоила 299 рублей. Для тогдашних цен в ИКЕА это выглядело почти барством, но это была самая низкая цена в городе. И пусть рулька была не идеальна, но это был самый доступный способ попробовать это несложное, но требующее возни блюдо. Столовая ИКЕА никуда, понятно, не делась, но вот рульки прямо сейчас там нет ни за какие деньги. Всё-таки сезонное блюдо.







Погорели на санкциях





Против контрсанкций оказались бессильны даже бизнес-ланчи





Кризис тогда затронул даже людей состоятельных. Иначе чем объяснить, что в самом дорогом на тот момент новосибирском заведении Tierra del Fuego появился бизнес-ланч. Причём честный, с настоящими (пусть и маленькими) стейками, которые стоили смешные 400 рублей за штуку. Даже по нынешним временам с учётом инфляции и контрсанкций это недорого. Вечерами же цены на мясо здесь начинались от 1100 рублей, а самый дорогой стейк тянул на 2650, что 10 лет назад выглядело совершенно космической ценой.







Кризис 2008–2009 годов «Огненная земля» (так переводится название с испанского) пережила, а вот прекращения поставок американского мяса (после того как российское правительство запретило импорт из целого ряда стран) перенести уже не смогла. Ресторан тихо закрылся в начале 2016 года.





Выжившие







Денис Иванов был первым ресторатором, который в Новосибирске начал красить еду в непривычные цвета





Из 30 новых заведений, о которых успел написать НГС в 2009 году, до наших дней дожили целых пять. Самый успешный юбиляр здесь — ресторан Дениса Иванова «Beerman&Пельмени», он тогда удивил публику и лепщицами пельменей, которые сидели прямо в зале за стеклом, и черными пельменями (тогда это было ещё действительно необычно). Ресторан по-прежнему работает и даже не особенно изменился с тех пор.







Ещё один примечательный новичок 2009 года — кафе «Агарта». Интеллигентное заведение с джазом тогда выглядело скорее как проект для души владельца компании «Топ Книга». Сама «Топ-книга» в то время уже испытывала серьезные трудности (которые привели компанию через несколько лет к банкротству). А вот арт-кафе выжило. Интерьер потерся, к кухне бывают вопросы, но заведение до сих пор собирает любителей самой разной музыки.