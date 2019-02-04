В синтепон и на Луну: чемпион мира по плаванию сделал костюм космонавта — он шокировал иностранцев

Сибиряк создал скафандр из подручных средств — он красивый, но в нем трудно дышать

31-летний новосибирец Александр Иванец придумал идею для необычного досуга. Он создал костюм для полета в космос, но лететь при этом никуда не собирается. Александр фотографирует друзей в белоснежном скафандре, его работы известны далеко за пределами Новосибирска, а жители Германии, Бразилии и других стран недоумевают: «Неужели возможно сделать такие кадры где-то в Сибири?» — полагая, что в городе и за его пределами нет живописных мест. Корреспондент НГС.АФИША поговорила с Александром — оказалось, ранец космонавта сделан из синтепона, а сам маэстро — чемпион мира по подводному плаванию.





Как рассказал фотограф, история снимков началась в апреле 2016 года и была приурочена к 55-летию полета Юрия Гагарина в космос.







«Мы как раз собирались поехать с друзьями на Алтай: у них были свои творческие планы для рекламных промороликов, я тоже хотел поснимать что-то интересное. Фотографировать красивые пейзажи Алтая можно, но хотелось чего-то особенного. Вдруг услышал новость по радио, что в этом году 55-летний юбилей со дня полета Гагарина в космос. И меня осенило…».









До запланированной поездки на Алтай оставался месяц, было время подготовиться — сшить костюм. Фотограф обратился к Юле, подруге своей девушки — она как раз работала бутафором в театре «Старый дом». Они дружно немного посмеялись над безумной идеей, но решили почему бы нет?











«За неделю до отъезда я снова задаю вопрос: "Юль, а что там с костюмом?". Оказалось, она не восприняла серьезно идею. В итоге все сшили за 2 дня из подручных средств: что-то из папье-маше, синтепона, плюс стекло специальное нашли для шлема. Стоимость костюма — около 25 тысяч».











Размер костюма подогнали под рост фотографа — 177 сантиметров. Воздушный ранец скафандра,



расположенный на спине, получился похожим на матрас. В Сети ходило много шуток по этому поводу, мол, матрас подцепили! На самом деле ранец сделан из синтепона. В багажник костюм не уместился: занял весь ряд на задних сиденьях машины.





Цвет у него белый, маркий, поэтому слежу за ним даже лучше чем за собой», — шутит фотограф.





В качестве модели — каждый раз кто-то из друзей фотографа. Сниматься в нем достаточно сложно: вентиляции никакой. Летом можно потерять сознание — дышать нечем, зимой, наоборот, замёрзнуть.





После фотосессии фотограф опубликовал снимки в Сети. Фотографии заметил всемирный «Инстаграм», а иностранцы начали интересоваться, где и как получились такие необычные кадры. С большим удивлением они узнают, что фотограф — новосибирец, и снимки делает в городе или за его пределами.









«Иногда могу поснимать космонавта в лесу. Выставить свет или дождаться закатный свет. Получается интересно.В аренду костюм не сдаю: не хочу проект превращать в скучную коммерцию, он в таком случае потеряет свою ценность в первую очередь для меня. А вот рассмотреть идеи для съемки и интересные локации готов совершенно бесплатно.





Вместе с тем фотограф очень философски относится к своим работам. Космонавт, как олицетворение жизни и мира в целом. «Я уверен, что наша планета и мы, ее неотъемлемая часть, сами являемся космосом. Мы уже в нем, нужно только обратить взор в себя. Исследуя мир, раз за разом, не стоит забывать, что мы в нем гости и должны бережно отнестись к его бесконечной красоте».





Фотографией Александр интересуется с детства. «В 17 лет родители подарили мне цифровую мыльницу. Камера — 3 мегапикселя. Сейчас телефоны лучше снимают, но тогда было другое время».









Специального образования у молодого человека нет, есть диплом НГПУ (Новосибирский Государственный Педагогический Университет, факультет «физического воспитания и спорта»). Есть достижения в спорте — Александр Иванец является Заслуженным мастером спорта и четырехкратным чемпионом мира по подводному плаванию. В 2011 году НГС писали об успехах Александра — тогда он установил мировой рекорд.











Сейчас молодой человек полностью посвящает свою жизнь фотографии. В его коллекции около 20 разных фотоаппаратов.