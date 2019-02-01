Не морозь меня: 9 интересных (и несколько бесплатных) событий предстоящих выходных

О том, чем развлечь себя в холода — читайте в материале НГС

Когда на улице –40, мысль о том, чтобы куда-то выйти, сама по себе уже приводит в ужас. Но если вдруг отменилась вечеринка с друзьями, долгожданный фильм ещё не появился в интернете в хорошем качестве и внезапно закончились все ингредиенты для домашней пиццы, придется сделать это — покинуть уютную квартиру. Мир не заморожен, мероприятия в городе проводятся в штатном режиме, правда, их несколько меньше, но они есть. Можно пойти научиться снимать крутые клипы, поиграть в мафию или сходить на концерт. А в кино вышло аж 12 новинок — запереться дома не выйдет.







Рок-группа ДМЦ выступит на сцене «Бродячей собаки». Молодой коллектив выступал на крупных рок-фестивалях и записал 6 альбомов, им явно есть чем гордиться. В создании некоторых записей принимали участие Дария Ставрович (Слот, Нуки), Иван Демьян (7Б) и другие звездные исполнители. Песня ребят «Да не вопрос» так вообще стала хитом на «Нашем радио».











Где: «Бродячая собака»

Когда: 3 февраля

Во сколько: 20:00

Сколько стоит: от 400 рублей







Город заспыпает, и просыпается мафия… Речь сейчас не о котиках, которые, безусловно, по ночам тайно творят свои темные делишки. Бесплатная игра в Мафию пройдет в баре DOSKI в это воскресенье. Ждут идеальных манипуляторов и мастеров приводить убийственные аргументы за и против.











Где: бар DOSKI, проспект Карла Маркса, 37/2

Когда: 3 февраля

Во сколько: с 16:00 до 23:00

Сколько стоит: бесплатно







В ваших мечтах вы монтируете крутые видеоролики, от которых бегут мурашки, а на деле выходит, что даже ваша бабушка больше оператор? Обидно, но исправимо — художник, оператор и видеограф Илья Шендриков научит, как настроить камеру, поймать ракурс и снять шедевр — мастер-класс по видеосъемке «Постпродакшн. Красивая картинка из ничего» уже в эту субботу.











Где: арт-пространство «Крыша»

Когда: 2 февраля

Во сколько: 18:00

Сколько стоит: бесплатно







Если совсем ничего не приглянулось, посмотреть кино — беспроигрышный вариант, тем более что к началу нового месяца вышло столько всего, что разбегаются глаза.





Ночной кинопросмотр культовых фильмов 70-х–90-х годов в антикафе Fun-Time. Смотрим «День сурка» — что вполне логично, в фильме одноименный праздник отмечали как раз 2 февраля. После Билла Мюррея сразу Аль Пачино и «Крёстный отец», потом «Бегущий по лезвию» и «Американская история Х». Настольные игры, чай и печенье, приятная компания — бонус к кинопросмотру.











Где: антикафе Fun-Time

Когда: 2 февраля

Во сколько: с 22:00 до 9:00

Сколько стоит: 400 рублей







Фильм «Фаворитка» имеет рейтинг ожидания 93% и 7,5 звёзд по версии сайта «Кинопоиск». Наверняка лента будет стоящей — XVII век, идет война Англии и Франции. Трон занимает болезненная королева Анна, а её соратницей становится близкая подруга леди Сара, которая берет на себя управление страной. Когда при дворе появляется новая служанка Эбигейл, Сара попадает под ее очарование и берет девушку под свое крыло. Фильм о взаимоотношениях трех женщин, каждая из которых тверда в своих стремлениях.

18+











Комедийная драма «Семья по быстрому» рассказывает историю бездетной супружеской пары, которая решила усыновить троих детей. Они даже не представляют, с какими сложностями им придется столкнуться. Режиссёром картины выступил Шон Андерс, автор «Мы — Миллеры» с Джениффер Энистон и «Пингвины мистера Поппера» с Джимом Керри. Думаем, его новый фильм будет в том же стиле.

12+











Коллаборация Аргентины и Испании — фильм «Ангел». Криминальная драма о парне по имени Карлитос, который имеет ангельское лицо и наклонности дьявола. В школе он знакомится с Рамоном, с которым они составляют идеальный дуэт — их совместные преступления становятся лучшим самовыражением.

18+











«Русский бес» — фильм, где в главной роли снимается Иван Макаревич — сын вокалиста группы Машина Времени. Это история о любви, взаимоотношениях и предательстве. Молодой человек Святослав влюбляется в девушку Асю, отец которой крупный банкир. Святослав решает открыть собственный бизнес, чтобы обеспечить Асе те условия жизни, к которым она привыкла. По ходу развития событий выясняется, что у начинающего предпринимателя есть недоброжелатель.

18+











Переснятый французом Лайонелом Стекти фильм «Приключения Аладдина» сильно далек от той сказки, которую многие любят с самого детства. Бывший воришка и Принцесса живут в замке. Однажды на пороге дворца в Багдаде появляется ужасный Диктатор. Чтобы избавиться от незваного гостя и не потерять Принцессу, Аладдину придется вновь окунуться в мир приключений и опасностей.

6+



