Интерьер ресторана Iskender

На улице Бориса Богаткова один за другим открылись два больших ресторана: один — иранский, другой — турецкий. Такое неожиданное совпадение (территории Турции и Ирана когда-то были частью одного государства — Персии) навело обозревателя НГС на мысль соединить их в одном обзоре. Тем более что оба заведения совершенно не похожи на всё, что открывалось раньше в Новосибирске.





BYF 119: Шахская столовая

(Бориса Богаткова, 121)







Кебаб из говядины «локме» с пловом (220 рублей), салат mix (100 рублей) и айран (100 рублей) в BYF 119





BYF 119 занимает целый этаж новостройки. Точнее, два этажа, просто на последнем, третьем, пока ничего нет. На стенах большие фотографии иранских достопримечательностей. Зал распланирован предельно просто: половина его отведена под открытую кухню, которую с двух сторон обступают большие одинаковые столы. В общем, это больше похоже на какую-то хорошую столовую, чем на ресторан в европейском смысле.







И само здание, в котором расположен ресторан, и окрестные кварталы довольно колоритны





Всё оборудование привезено из Ирана, и всё работает на газе: и огромный горизонтальный мангал, и автоматизированная шашлычная, которая может крутить целую карусель кебабов сама, без участия человека. Дальше стоят горелки под казаны для плова. Словом, подход основательный — видно, что люди приготовились обслуживать большой поток посетителей. В заведении говорят, что могут готовить до 1000 шашлыков в час.







Высокопроизводительные шашлыкожарки на газе привезены из Ирана





Еда в целом без затей: разные виды шашлыков, рыба, плов и немного шаурмы. Плов, кстати, иранский, не такой, к которому мы привыкли. В Средней Азии мясо готовят сразу с рисом, а в иранской (и азербайджанской) версии рис с овощами делается отдельно и только в тарелке смешивается с чем-то ещё. Этим чем-то, кстати, может быть не только мясо или птица, но и рыба.







Цены под стать интерьеру — «столовские». Кебабы (порция включает горку риса и немного овощей) стоят от 220 до 300 рублей.





Что касается качества самой еды, то тут впечатление двоякое. Я там брал рыбу и, честно говоря, не сразу даже распознал в ней «презренный» минтай — до того неплохо он был сделан. Неплохо для минтая в смысле. Говяжий люля-кебаб был уже не так интересен. Впечатление такое, что ешь колбаску. Приличную, сделанную из мяса, но чтобы прямо специально за ней куда-то ехать — я бы не стал.







BYF 119 — заведение, если вдуматься, совершенно невероятное. Главная «фишка» его в том, что оно может разом принять несколько десятков человек, которые пришли по-быстрому съесть недорогой кебаб. Съесть и уйти по своим делам, чтобы уступить место новым любителям кебабов, пожаренных на газовом мангале. Где их столько взять в Новосибирске (да ещё в этом районе), я правда совершенно не представляю.





Iskender



(Бориса Богаткова, 208/1)







Ресторан рассчитан на торжества с большим количеством гостей





Ресторан занял всё здание пристройки к длинной жилой девятиэтажке. Место это известно детским центром и ночным клубом (они были тут не одновременно). Внутри на двух этажах несколько залов, которые могут вместить около 200 посетителей. Заведение явно предназначено для пышных праздников — гости смогут наблюдать за происходящим с двух уровней.







Декор в стиле «дорого-богато». У человека, привыкшего к современному дизайну, вся эта позолота и хрусталь люстр могут вызвать ощущение, что он провалился в прошлое лет эдак на двадцать. Впрочем, ресторан на этих людей явно не рассчитан. Я был там в обед в будни и застал сразу несколько компаний суровых мужчин ближневосточного вида, говорящих на непонятном языке. Было видно, что они приехали сюда специально, а не зашли, увидев на входе гирлянду воздушных шариков. Именно для таких гостей здесь заведены небольшие приватные комнаты с тяжелыми шторами.







Окна есть только в одном зале, который в ресторане называют «балкон»





С сервисом, впрочем, всё пока хорошо. Хостес и официанты дружелюбны и деловиты. Меню, прием заказа, подача — всё происходит достаточно быстро, люди знают меню, но не докучают своим присутствием, когда оно не нужно.







Цены на удивление умерены (они точно не сочетаются с масштабами заведения и декором), а на первое время, пока ресторан не открыт официально, на все блюда ещё и дается скидка. Вернее, во временном меню просто зачем-то две колонки цен, и сейчас счет выставляют по правой колонке, в которой цена может быть ниже где на 12%, где на 5%. Бизнес-ланча пока нет.







Салат «Эзме» из томатов, огурцов и грецкого ореха (150 рублей)





Меню преимущественно турецкое с вкраплениями уйгурской кухни (манты, лагман). В отдельные разделы вынесены турецкая пицца — пиде, гриль и блюда в тандыре.







Пиде такого размера, что если заказать еще салатик или легкий суп, то ничего больше уже не съешь. Тонкое упругое тесто, сочная начинка с вкраплениями паприки — честно говоря, те пиде, которые я пробовал в Стамбуле, были отчетливо хуже (речь, конечно, об обычных заведениях в туристических кварталах).







Салатик из томатов, огурцов и грецкого ореха немного непривычен, но в этом и прелесть национальной кухни, когда известные тебе продукты предстают в каком-то новом для тебя виде.







Фирменное блюдо «Искендер» из говядины (320 рублей)





«Искендер» не особенно эффектно — просто горка тушеного мяса с соусом и запеченные помидоры с перцем плюс сметана. Но внутри это просто какая феерия. Тончайшие лепестки говядины — одновременно нежные и сохранившие природную текстуру, и соус, в котором сразу так много всего, что хочется пробовать его снова и снова.







«Искендер» — несколько выбивающийся из нынешнего ресторанного мейнстрима, но, очевидно, качественный проработанный проект, рассчитанный на любителей именно этой кухни и именно такого типа заведений. Даже если вы не поклонник Ближнего Востока, то стоит туда сходить только ради кухни.







Оба ресторана объединяют не только исторические корни и улица, на которой они открылись. И BYF 119, и Iskender — это такие совершенно себе на уме проекты, которые сделаны так, как будто никакого Новосибирска вокруг них нет вообще. Так что если вас утомила монотонность морозных пейзажей за окном, то оба заведения позволят пусть ненадолго перенестись в какой-то другой, довольно сильно отличающийся от всего, к чему вы привыкли здесь, мир. Совершенно не обязательно, что вам там понравится, но попробовать стоит.