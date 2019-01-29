Сумка на стуле и разговоры о путешествиях: 25 правил поведения, которыми пренебрегают в Новосибирске

Если вы кладете телефон на стол, когда приходите на обед, — этот обзор для вас (мы сами так делали)

По словам эксперта, вешать сумку на спинку стула и класть телефон на стол во время встречи — признак дурного тона

Толпа в маршрутке, ссора пассажиров, след от чужого ботинка на обуви и испорченное настроение — типичное утро в сибирском мегаполисе. Иногда люди даже не замечают, что мешают другим, и особенно это злободневно для города-миллионника. Корреспондент НГС.АФИША побеседовал со специалистом по этикету Екатериной Сартаковой и узнал, какие правила нужно соблюдать в Сибири, чтобы не показаться невежей.





Как правильно заходить зимой в помещение







Этот вопрос касается не только этикета, но и внутренней культуры человека, его внимательности, заверяет Екатерина. Перед входом надо избавиться от всего, что заносить в помещение не собирались — снег, грязь, песок. Для этого нужно заранее отряхнуть обувь и снять шапку, потому что на ней может быть снег. Далее пользуемся всеми ковровыми покрытиями, которые предназначены не для декора.





«Когда вы заходите в ТЦ и видите горы песка, который нанесли люди, вы понимаете, что перед входом ноги они не вытерли, а пару раз топнуть ногами перед входом, освободив их от песка, было бы кстати. Человек может знать правила, но он не будет это делать, пока не поймет зачем. Все мы хотим жить в чистом городе и видеть красоту вокруг себя, для этого нужно делать чуть больше, чем ничего», — подчеркивает Екатерина.





Кстати, в дверях преимущество у выходящего — он освобождает помещение для других, поэтому он проходит первый. В северных краях бывает наоборот, чтобы никто не мерз.







Если дальше нужно идти в гардероб, то класть шапку и шарф в карман или рукав не стоит — лучше обзавестись пакетом, тканевым мешком и складывать их туда. Как правило, в заведениях хорошего уровня работники гардероба сами распределяют вещи по ячейкам или пакетам, по словам Екатерины, но мешочек для вещей с собой не помешает.





Если с дамой идет спутник, то он помогает снять верхнюю одежду даме, далее снимает свою, отдает вещи и забирает номерки. Будет нелишним запомнить, где чей номерок, чтобы не путаться, если придется отогнать машину.





«Самое главное, если есть возможность оставить где-то верхнюю одежду — не проходите в ней, — советует Екатерина. — Тащить за собой шапку, перчатки, шарф, расставлять все это вокруг себя не нужно. И тем более им не место на столе в кафе или ресторане. То же самое, если повесить одежду не на вешалку, а на спинку стула. Все, что не касается темы беседы, нашего дела и еды, — остается в другом, специально отведённом месте».





Телефон тоже не относится к предметам сервировки — он отвлекает и нас, и собеседника: то СМС-сообщение придет, то уведомления, а глаза так и убегают от лица товарища на экран, тут и нить беседы теряется. Но ситуации бывают разные, поэтому, если собеседник в приоритете, надо помнить о невербальном проявлении уважения к нему, а телефон лучше убрать.





«И ещё, если вам поступил звонок, когда вы говорите с визави, взять трубку, не извинившись, — это неуважение», — отмечает Екатерина.







В случае, когда вы не знаете, куда поставить сумку в кафе, надо понять: большая ли сумка, держит ли она форму или разваливается, есть ли у нее ножки. На пол можно поставить портфель или сумку среднего размера, у которой есть ножки. Возможно, вам принесут подставку под сумку. Еще ее можно убрать за спину, на место, где сидите. Клатч можно положить на колени, а ставить сумку на стол точно не стоит. Лучше не использовать для этого и соседние стулья, спинки стульев и подлокотники. Мужчине носить женские сумочки нельзя (даже 5 минут нельзя) — это не вопрос галантности. Тем более это в первую очередь аксессуар, а не чемодан или пакет.





Шапку в помещениях Екатерина рекомендует снимать как мужчинам, так и женщинам. Это не шляпка, которая дополняет остальной образ, — она же не подбиралась под джинсы или юбку. Если не хочется портить прическу, при входе надо сразу отправиться в уборную с расческой. Помните, расчёсываться за столиком кафе или на ходу в ТЦ — очень плохая идея.





Свой или чужой?





Дресс-код нужен для того, чтобы всем было комфортно взаимодействовать, а наряд — это отражение того, как вы поняли, куда попали, и кто вы — «свой или чужой». Не стоит забывать, что на некоторых мероприятиях дресс-код идет по умолчанию, без каких либо указаний, — ужин в ресторане, светский вечер.







Для мужчин всегда действует правило: если пиджак однобортный — не важно, две или три пуговицы на нем, — нужно помнить, что нижняя пуговица остается незастегнутой. У двубортного пиджака же все пуговицы должны быть застегнуты. Если однобортный пиджак надет с жилетом, то пуговицы расстегнуты все.





«Ношение мужского костюма — это искусство. Всегда видно мужчину, который впервые надел костюм», — отмечает Екатерина.





Когда дресс-кода нет, надо понять, что это за мероприятие и какой повод, где оно проходит, когда и что за публика. Отправиться на работу в вечернем макияже, в платье с открытой спиной на высоких каблуках будет не очень уместно. Даже если вечером вы собираетесь на корпоратив или на день рождения к бабушке.





«Если девушка носит наряд, больше подходящий для вечера, то возникает вопрос, как тогда она выглядит вечером — как повышает градус формальности. Поэтому есть деление на дневной и вечерний макияж, — рассказывает Екатерина. — Была ситуация, когда я пришла в отделение банка и увидела сотрудницу, которая сидит в форменной рубашке, но пуговица настолько открывает декольте, что становится уже необычно, — делится Сартакова. — Я увидела у нее длинные ногти, свежий красивый маникюр, и на каждом ногте разные рисунки. Поднялась взглядом выше и заметила распущенные кудрявые волосы. Я, как девушка, думаю: "Боже мой, каким шампунем она моет голову? Как красиво волосы блестят. Какие шикарные ногти! А как она печатает на клавиатуре с ними?". Сижу и думаю: "А она точно сейчас сделает перевод правильно? Надо проверить". Ее внешний вид вызвал недоверие к ее компетенции».







Макияж на работе, по мнению Екатерины, должен быть, поскольку задача макияжа — подчеркнуть достоинства и убрать недостатки. Поэтому нет ничего страшного в том, что девушка выравнивает себе цвет кожи, добавляет румянца, оттенка губам и подчеркивает ресницы.





При беседе с коллегами нужно избегать упоминаний о деньгах и роскоши. Особенно это касается разговоров про отпуск и путешествия — возможности и жизни у всех разные.





«Путешествия — это прекрасная тема. Более того, вы можете кого-то вдохновить, поделиться полезной информацией, но лучше избегать любых финансовых подтекстов: сколько звезд в отеле, где вы остановились, омары вы ели или креветки», — упоминает Екатерина.





При этом жаловаться в беседах с коллегами тоже не стоит — это мало кому интересно, человек не знает, как ответить и чем вам помочь, а негативная тема загружает собеседника куда больше приятной. А если это услышит гость, клиент или партнер по бизнесу, то в этом тоже мало хорошего.





Тем не менее для беседы можно пригласить коллегу на обеденный перерыв. Коллеге будет приятно, если вы пойдете попить чай и пригласите его за компанию. Делиться конфетами или другими вкусностями тоже можно и нужно, тем более это не стоит больших усилий.





«Это называется микроклимат в коллективе, — поясняет Екатерина. — Его создает каждый сотрудник по отдельности. Поэтому подпитывать эти отношения нужно всегда, чтобы вам было комфортно в этой атмосфере».





Кстати, по правилам этикета, чих нужно оставлять без внимания, не стоит замечать реакцию организма. Поэтому лучше не ждать, что вам скажут «Будь здоров», а сразу извиниться перед окружающими.





«Зина, вот и мой тут говорит... Представляешь?»





Первое, на что стоит обратить внимание в общественном транспорте, — это громкость музыки и разговоров. Звук может быть слышно и через наушники, а слушать песни без них — верх неприличия. Телефонные разговоры тоже не должны быть громкими и долгими. Мало кого интересует ваша жизнь или мнение, а рядом может находиться человек, который вообще не должен был этого слышать.





«Вы едете и обсуждаете свой дом и шумных сожителей, а на заднем сиденье едет сосед, — предполагает Екатерина. — О компании говорить что-то не очень лестное тоже не стоит: фирмы бывают крупные, ее сотрудника вы никогда не видели, но он едет с вами. Да и это просто такт по отношению к остальным пассажирам. Сейчас это твои товарищи, относись к ним с уважением. И кто знает, где и при каких обстоятельствах ты встретишь этих людей в жизни».





Если же есть возможность перезвонить, то лучше перезвонить. При необходимости решить все здесь и сейчас — быстро и тихо. Екатерина советует не брать телефон вообще, если звонок не важный: так лучше, чем вы сбросите звонок или коротко скажете, что не можете говорить.





Важно и контролировать, как вы сидите — как сильно расставили ноги, о которые люди могут споткнуться, насколько ваша поза расхлябанная. Как бы вы ни устали, вы находитесь в общественном месте, в кругу незнакомых людей, и сейчас о вас говорит положение вашего тела.







Деньги за проезд нужно готовить заранее и отдавать их при входе, чтобы потом не просить других людей их передать — тревожить незнакомых не стоит, а после прохода лучше пройти дальше в салон.





«Если я сажусь в такси, я сама первая здороваюсь с водителем. Первое почетное место по диагонали сзади — я сижу не за водителем, а наискосок от него. И вежливее уступать его своим спутникам, — поясняет Екатерина. — Абсолютная норма занять вдвоем задние места, оставив сиденье рядом с водителем пустым. Это не потому, что хочется сесть подальше от него. Это как в транспорте — сначала занимают дальние места. Плюс переднее место достается тому, кого укачивает».





Новосибирск, как отмечает Екатерина, не так плох в плане этикета, как это иногда пытаются представить.





«Этикет — это громкость. Если я понимаю, что я на серьезном мероприятии, где десять вилок слева, десять ножей справа — прибавляю его на полную. А если это встреча на природе или пикник, то эту громкость убавляю, потому что это расслабленная беседа. Это всегда инструмент, вопрос рук мастера — вы сами его используете».