Поставь свою пластинку: 13 крутых (и много бесплатных) вариантов, как провести выходные

В эти выходные на улицах и в заведениях города есть вероятность встретить много веселых студентов, отмечающих закрытие сессии и не только. А если ваши студенческие годы уже сильно позади и вам слегка взгрустнулось от этого — предлагаем несколько вариантов разбавить повседневные дела и повеселиться. Тем, кто в душе мечтает стать королем вечеринки и зажигать толпу своими треками, предлагаем сходить на мастер-класс по диджеингу, или ради эксперимента посетить литературный вечер. В целом же, кино работает каждый день, а в театрах отличные спектакли, музыканты тоже играют в барах в своем штатном режиме, осталось только определиться.





Если, танцуя где-то в клубе или в баре, вам хочется свергнуть этого наискучнейшего диджея, поставить свои треки и зажечь танцпол, но крутой патимейкер вы только у себя в голове, советуем посетить мастер-класс по диджеингу. Встать на путь музыкальной индустрии помогут ребята из команды Motion House. Вам расскажут, что такое DJ-инг, как эффектно сводить треки, управлять танцполом, строить карьеру и стать действительно крутым в своём деле.











Где: лофт-парк «Подземка»

Когда: 27 января

Во сколько: 16:00

Сколько стоит: бесплатно, для участия необходимо записаться в группе vk.com/motion_house







Большой концерт пяти лучших новосибирских коллективов Oh, What The Fest! прогремит на сцене уютного бара в центре города. Для вас выступят исполнители классического hard-core punk — «Бez фанатиzма», старожилы heavy-metal — «Пирокинез», nu-metal, представляющий собой смесь мелодичности и брутальности вкупе с лирикой — Airquake, тяжелый рок в исполнении группы «Отщепенцы», и ребята, играющие metal, — To Have Balls.











Где: бар «Джек Лондон»

Когда: 27 января

Во сколько: 19:00

Сколько стоит: 200 рублей







Турнир по кибер-футболу «Fifa 2019 Лига Чемпионов». Целых два дня можно развлекаться не на шутку в виртуальном пространстве, а призовой фонд составляет 10 000 рублей. Есть за что побороться, главное не забудьте оставить заявку на участие на сайте liga-online.ru до 11:30 часов 26 января.











Где: лофт-парк «Подземка»

Когда: 26–27 января

Во сколько: 12:30

Сколько стоит: бесплатно







В субботу пройдет трибьют-вечер Сергея Есенина, на котором вы сможете поделиться с публикой любимыми произведениями автора или прочитать парочку своих. Если в душе вы поэт, но вашу страсть никто не разделяет, приходите пообщаться с единомышленниками.











Где: молодежный центр «Продвижение»

Когда: 26 января

Во сколько: 18:00

Сколько стоит: бесплатно







Большая вечеринка в честь Дня студента — вкусные коктейли, музыка и танцы. Если вы уже закрыли сессию и сдали зачеты, то со спокойной душой можно пускаться в пляс и на какое-то время забыть про лекции и семинары.











Где: лофт-парк «Подземка»

Когда: 26 января

Во сколько: 22:00

Сколько стоит: 250 рублей





Спектакль «Сиротливый запад» в интерпретации режиссёра Сергея Федотова по пьесе Мартина Макдонаха рассказывает историю двух братьев, которые пытаются разрешить свои душевные проблемы. Постановка, по версии Российской Национальной театральной Премии «Золотая маска», вошла в список самых заметных премьер России сезона 2016–2017 годов.









Где: театр «Старый дом»

Когда: 26 января

Во сколько: 18:00

Сколько стоит: от 450 до 700 рублей





В воскресенье в большом зале театра «Красный факел» покажут постановку Константина Колесникова — «Авантюристы». Жорж и Ирина Калоярские — муж и жена, брат и сестра: они могут выдавать себя за кого угодно. Русские эмигранты в Париже начала XX века используют свой актерский талант и водят за нос миллионеров, устраивая целые представления, чтобы выманить у них деньги.











Где: театр «Красный факел»



Когда: 27 января

Во сколько: 18:00

Сколько стоит: от 300 рублей







В мире кино творится нечто невообразимое — 13 премьер за неделю. Мы выбрали самые ожидаемые и интересные новинки по версии сайта kinopoisk.ru.







Комедийно-биографичная драма «Зеленая книга» с рейтингом ожидания в 82% рассказывает историю богатого музыканта (Махершала Али — «Карточный домик»), который нанимает в качестве водителя и телохранителя человека, менее всего подходящего для этой работы. Тони (Вигго Мортенсен — «Властелин колец») — вышибала, не умеющий держать рот на замке и пользоваться столовыми приборами, зато он хорошо работает кулаками. Это турне навсегда изменит жизнь обоих.

16+











Трогательная история любви мореплавателя (Мэттью МакКонахи) и замужней женщины (Энн Хэтэуэй) — «Море соблазна». Палящее солнце Карибских островов, верный корабль и жизнь, полная риска — его стихия. Единственная женщина, которую он любил, вышла замуж за миллиардера и живет на вилле в Майами. Неожиданно она вновь появляется в его жизни и умоляет о защите.

18+











Когда-то нашумевший фильм ужасов «Астрал» вновь возвращается, но несколько в другом эквиваленте: «Астрал: новое измерение». Будет ли он таким же захватывающим, как самая первая история, или окажется низкосортным, посредственным ужастиком — давайте посмотрим.

16+











Похоже Баста серьезно взялся за свою актерскую карьеру. Очередной фильм с рэпером в одной из главных ролей вышел на экраны 24 января. История «BEEF: русский хип-хоп» показывает весь путь русского хип-хопа от андеграунда до огромных стадионов, показанный глазами самых ярких и знаковых представителей культуры.

16+











Для маленьких зрителей вышел мультфильм «Волки и овцы: ход свиньёй». В спокойной и размеренной жизни объединенного городка волков и овец появляются неожиданные гости — песец и маленькая овечка. Никто не ожидал, что они принесут с собой смертельную опасность, преодолеть которую можно лишь всем вместе.

6+











В воскресенье стартует премьера очередного фильма о событиях Великой Отечественной войны. Драма «Спасти Ленинград» описывает историю сентября 1941 года. Юные влюбленные Костя (Андрей Миронов-Удалов) и Настя (Мария Мельникова) волею обстоятельств оказываются на барже, которая должна вывезти людей из блокадного Ленинграда. Ночью судно попадает в шторм и терпит бедствие, на месте трагедии первыми оказываются вовсе не спасатели, а вражеские самолеты.

12+