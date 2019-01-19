В перепалки с клиентами на «Флампе» вступают даже сетевые заведения с высоким рейтингом

Давайте честно признаемся: мы все не любим критику — выслушивать её крайне неприятно. Правильно реагировать на неё ещё сложнее, особенно если критикуют не вас лично, а вашу компанию и, как вам кажется, почём зря. Нередко золотое правило сферы услуг «Клиент всегда прав» даёт трещину, когда посетители заведений оставляют негативные отзывы на сервисе «Фламп», — и вот руки уже чешутся написать недовольному гостю, что он сам дурак и ничего не понимает в модных заведениях и высокой кухне. В попытках защитить честь компании сотрудники иногда создают заведениям репутацию не просто дерзких, а даже хамоватых и скандальных. Обозреватель НГС.АФИША прочитал сотни отзывов на популярные кафе, кальянные и доставки Новосибирска и выбрал 5 острых на язык заведений — они обвиняют клиентов в глупости, скупости и советуют им больше не приходить к ним.





Сервис отзывов «Фламп» давно уже стал отдушиной для недовольных посетителей — здесь можно разнести в пух и прах и за остывший кофе, и за непонравившуюся музыку в кафе, да и вообще за всё. Однако владельцы и менеджеры кафе и ресторанов тоже оказались не так просты и не так робки: некоторые заведения решили не сдерживаться и вступать в откровенную словесную перепалку с клиентами на просторах Сети. Как оказалось, поругаться с клиентами любят даже заведения с рейтингом выше 4 баллов и десятками положительных отзывов на «Флампе». Сделать вывод, кто здесь всё-таки прав — клиент или заведение, — основываясь только на отзывах «Флампа», сложно, но стиль и подача ответов на критику сильно удивляют. В приведённых цитатах авторская орфография и пунктуации сохранены.







В октябре на страничке Coffee Collective на Ленина, 8 (оценка на «Флампе» 3,9 балла) разгорелся спор на 42 комментария. Посетитель оценил заведение всего на 2 балла, жаловался на слишком долгое ожидание заказа и был недоволен, что на прилавке выставлены муляжи, а на деле желаемого йогурта не было в наличии. Завязалась дискуссия, к которой присоединились и другие пользователи «Флампа» — они поддержали автора отзыва и сочли ответы официального представителя хамскими и агрессивными.





«Значение слова посредственность очевидно вы тоже не понимаете, но легко оперируете им. (на всякий случай сахар слева от бара, можете есть, он бесплатный). Вы персонаж безусловно интересный, но не для дискуссии без медицинского и психологического образования (в хорошем смысле без обид). В последнем посте включаете слово "позорный", очевидно также не понимая его значения, а если и понимайте, что используете не уместно, сожалеем о вашем потраченном времени в общеобразовательных учреждениях, видимо если оно и было, то было очень посредственным», — написали в одном из комментариев представители Coffee Collective.





И добавляют градуса дискуссии в следующем ответе: «Пока, что мы наблюдаем идиотизм за гранью понимания Вселенной, больше которого мы и не видели, впервые сталкиваемся в жизни с тем, чтобы люди шли за посредственностью, но все бывает впервые Ответ на это лишь один — посредственные люди выбирают посредственность».





У кофейни Coffee Collective много положительных отзывов, но в конфликтных ситуациях сотрудники вступают в словесную перепалку с недовольными клиентами





За такие шутки в ответах в 2019 году можно хорошенько получить от виртуального Росфемнадзора — после всех скандалов с рекламой и публикаций в корпоративных группах в соцсетях лучше воздержаться от аргументов в духе «Ну вы же женщина!», иначе есть риск получить клеймо сексистов и потерять часть молодой женской аудитории. А разве не они чаще всех посещают кофейни?





«...если вы имеете образование и тем более являетесь Женщиной, как вы вообще может позволять себе употребление таких слов? Задумайтесь над этим серьезно, по честному наедине с собой. Если уж кто-то и является в этом диалоге забегаловкой, возможно огорчим, но это очень похоже на вас», — Coffee Collective переходит на откровенные оскорбления. Получив возмущения на свою реакцию, кофейня рекомендует остальным фламперам не читать отзывы хейтеров.





Звание самых известных спорщиков Новосибирска уже который год остаётся за TomYum Bar на Красном проспекте, 50 (оценка на «Флампе» 3,6 балла) — скриншоты их ответов на «Флампе» давно разошлись по соцсетям и даже попадали в новостные заметки. Там споры разгораются под каждым негативным отзывом, а пассивная агрессия, кажется, главный инструмент ведения дискуссии с недовольным клиентом.





«...Вас не устраивают наши правила бронирования? Вы можете выбрать любое другое заведение города, где в принципе можете не бронировать — места всегда есть», — ответил TomYum Bar девушке, которая была недовольна, что бронирование столика попросили дополнительно подтвердить по СМС.







Вольности заведение позволяет не только на «Флампе», но и на своих страничках в соцсетях. 23 декабря один из фламперов опубликовал скриншоты ответов TomYum Bar в соцсетях.





Представители TomYum Bar предпочитают агрессивный и напористый стиль общения в Сети





«Надеюсь, что мнение клиентов действительно для вас важно. Хотелось бы поинтересоваться, руководство действительно считает, что такое общение с ОФИЦИАЛЬНОГО АККАУНТА заведения приемлимо? Это позволительно? Разберитесь, пожалуйста со своими сотрудниками, портите имидж заведения, даже вкусная еда не спасёт такой беспредел. Желания появляться в ваших заведениях 0», — возмутился пользователь сервиса.





На что TomYum Bar ответил: «Не имеем ничего против Вашего нежелания появляться в наших заведениях». Сложно что-то возразить такому ответу.





Пассивно-агрессивный стиль общения на «Флампе» присущ не только TomYum Bar. Пусть и не с таким задором, но Manchester pub на Коммунистической, 40 (оценка на «Флампе» 4,1 балла) отвечает на критику клиентов, хотя и пытается сохранить позитивное настроение. В августе гости жаловались на слишком жирные куриные крылышки.





У Manchester pub на «Флампе» высокая оценка, но на негативные отзывы они отвечают резко





«Заказывали крылья в меду, а не со стекающим маслом, видно проблема в неумении готовить», — говорится в одном из отзывов.







«Готовьте дома! И самое главное Улыбайтесь!)))» — представители паба решили, что такой ответ вполне уместен.







Конфликты в заведениях часто перетекают в интернет, и далеко не всегда из комментариев ясно, кто же здесь прав — клиент или персонал.







QOOB Hookah&bar с иронией отвечает на комментарии о высоких ценах в заведении





«Не в восторге, ценники высокие. Кальян 1000 рб за один, за 2000 тр., за три 3000 тр. и т д., мы спросили почему ценники высокие, не как в других кальянных, что за второй кальян цена ниже, на что нам ответили что у них другого уровня заведение. Я так и не поняла чем вы отличаетесь от других кальянных своим уровнем. Персонал не общительный не разу не улыбнулись молчат, парень кальянщик еще более менее. Еще и говорят что безлимит по времени провождении, но все же не безлимит, а на два часа и до свидания», — такой недовольный отзыв оставил гость кальянной QOOB Hookah&bar на Красном проспекте, 33 (оценка на «Флампе» 4,2 балла).







«Добрый вечер. Помним вашу компанию. Как вы уже сказали, при бронировании столика, вы были предупреждены, что со своими напитками и едой к нам нельзя, но тем не менее пришли с 3-емя литрами разливного пива или лимонада. Видимо негде было его оставить перед тем как идти в Заведение. Второй кальян вам был предложен, на что вы сказали, что 2000 за 2-а кальяна на 4 человека — очень дорого, как и чай за 200 (объём 1 литр) тоже очень дорого. Насчёт время нахождения. Люди приходят в заведения заказать кальян, напитки или еду, а не просто сидеть за пустым столом и играть в настольную игру. Для этого подойдут домашние посиделки — не дорого и "никто не выгонит". Скорее вам подойдёт формат другого заведения», — не без иронии попытались осадить недовольных клиентов в QOOB Hookah&bar.







Скажем честно: мало кто умеет хорошо готовить суши и роллы в России, и жалобы на суши-бары и доставки возникают регулярно — заказчики то майонез найдут в составе, то обвинят производителей, что те заменили ингредиенты на более дешёвые, а то и вовсе подсунули просрочку.





За недовольных клиентов регулярно заступаются другие фламперы





25 декабря у суши-бара «Имбирь» на Ватутина, 33 (оценка на «Флампе» 2,9 балла) появился следующий отзыв:





«<...> Когда дома открыла контейнер, ролы были настолько ужасного вида, что просто сложно описать, но я попробую: рис был как клей, сыра настолько мало, что его просто размазали минимальным слоем, какой только может быть, но это не самое страшное, сыр был засохший!!! Это видно стало как только открыла, а это говорит о том, что эти ролы ни как не сегодняшнего производства, и скорее всего даже не вчерашнего! Как можно вообще такое продавать людям?? Причем за приличную цену! На вкус естественно есть не возможно, спасибо хотя бы что не отравились! Выкинула все в мусорку. Стоит ли говорить о том, что палочки мне положить забыли, хотя я просила, а соевый соус — гадость разбавленная!».







На что «Имбирь» пообещал вернуть деньги, если покупательница принесёт сет обратно. В комментариях уже другой пользователь подчеркнул, что «человек же четко написал, что выкинул все в мусорку».





«Что сложного? Мусорное ведро не контейнер. Можно достать», — безапелляционно ответил суши-бар. Чем всё-таки закончилась история с купленным сетом — неизвестно.





Всё же стоит отметить, что подобные споры в заведениях Новосибирска скорее исключение, чем правило: большинство рестораторов и владельцев заведений пишут вежливое «Уточните дату визита в личные сообщения для выяснения обстоятельств» либо просто игнорируют негативные отзывы.