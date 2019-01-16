Ресторанный бизнес всегда привлекал самых разных людей. Заведения открывали звезды шоу-бизнеса и крупные предприниматели, заработавшие деньги в другой сфере. В Новосибирске подобные примеры встречаются реже (здесь и звезд-то немного), но они тоже есть. Обозреватель НГС собрал новосибирские заведения замечательных людей, прославившихся вовсе не своим ресторанным бизнесом. Как правило, рестораны принадлежат этим знаменитостям не напрямую (или эта принадлежность вовсе не афишируется). Но даже упорные слухи о том, что заведение X может принадлежать господину N, оказываются для части публики достаточной причиной, чтобы в это заведение хотя бы изредка ходить.





Игорь Ким: от «Классики» до «Вилки-Ложки»







Финансист Игорь Ким был до сих пор одним из самых крупных новосибирских рестораторов





Банкир Игорь Ким в ресторанном бизнесе с конца 90-х. В своё время ему принадлежал клуб Axis в подвале на Красном проспекте. Именно там, на его месте, открылся едва ли не первый в городе полноценный европейский ресторан «Классика», ставший совместным проектом Кима и Эрика Шогрена. Для Кима изначально этот проект был скорее имиджевым: ресторан никогда не приносил больших денег, и уж точно его было смешно сравнивать с банковским бизнесом предпринимателя. Ресторан был продан ещё в 2005 году, и это стало началом его конца. Сейчас в том помещении работает кальянная.







Киму принадлежали самые разные заведения, но самым успешным оказался проект столовых «Вилка-Ложка»





Другим заметным ресторанным проектом Кима стал ресторан «Макарони», который принадлежал (пока работал) ресторанной компании «Фуд-мастер» (банкир был сначала ее инвестором, а потом и основным владельцем). «Макарони» стабильно входил в число наиболее престижных новосибирских заведений. Однако превратившийся в бизнесмена федерального уровня Ким бывал в городе всё реже, а заниматься рестораном, требующим особого подхода в компании, ориентированной на сетевые проекты, было, судя по всему, особо некому. В 2014 году ресторан был продан новому владельцу (ресторатору из Новокузнецка), местная публика к нему окончательно охладела, и в 2016 году он вовсе закрылся. Теперь Кима с ресторанным бизнесом (по крайней мере в Новосибирске) связывают только точки сетей «Вилка-Ложка», «Печки-Лавочки» и «Рыба.Рис», но вряд ли у кого-то есть шанс увидеть в них знаменитого земляка.







Александр Карелин: «Хороший год» и «Гудман»







Александру Карелину есть куда в Новосибирске сходить на ужин





Прославленный спортсмен, предприниматель и политик Александр Карелин лучше всех подходит на роль «ресторатора-знаменитости». Сам он никогда это не афишировал, однако сейчас с ним ассоциируются сразу два ресторана, рассчитанных на состоятельную публику: стейк-хаус «Гудман» и ресторан «Хороший год». Формально владельцем заведений выступает сын Карелина — Денис. Однако публика связывает эти заведения именно с его отцом. В 2015 году в интервью журналу Tatler тогдашний гендиректор новосибирского оперного театра Владимир Кехман рассказывал, что бывает в «Гудмане» регулярно, при этом «Саша не дает мне заплатить. Ни копейки. Такой уж он человек». Встреча, кстати, проходила в этом же ресторане.







В ресторане «Гудман» любят бывать самые разные известные личности





В конце прошлого года первый этаж ресторана «Хороший год» превратили в отдельное заведение — здесь появился модный бар, кухню в котором помогали ставить шеф-повара из Санкт-Петербурга. В названии заведения тоже обыгрывается спортивное прошлое Карелина — оно называется «Бар Барба».







Эдуард Таран: «Федерико Феллини»







Эдуард Таран (справа) — желанный гость в любом новосибирском заведении





Заведение открылось в прошлом году и стало для новосибирских рестораторов неприятным сюрпризом. Официально владельцем ресторана является Мария Цветкова — соучредитель модельного агентства «Русский блеск» (и ещё целого ряда компаний). Однако рестораторы называют в качестве инвестора проекта именно Эдуарда Тарана — основного владельца многопрофильной группы «РАТМ», имеющей интересы во многих сферах: от оборонной промышленности до управления недвижимостью. В Новосибирске РАТМу принадлежит, например, компания «Сибирское стекло» — это один из крупнейших в России производителей стеклянных бутылок и банок.







Ресторан Federico Fellini открылся в прошлом году и быстро приобрел популярность у местной элиты





Сам Таран известен как ценитель красивых женщин и желанный клиент любого заведения. Так, «Федерико Феллини» — это не столько просто ещё один ресторан, рассчитанный на состоятельную публику. Туда теперь ходит сам Таран, говорит один из рестораторов. А поскольку ходит он, как правило, не один, а в хорошей компании, то появление такого клиента может сделать выручку, которая позволит небольшому заведению жить неделю, а то и месяц. Возможно, в этом и состоит причина появления «Федерико Феллини» в принципе. Ситуация в экономике становится сложнее, все вынуждены экономить.







Николай Скороходов: «Соседи»







Основной бизнес Николая Скороходова связан с работой для массового потребителя





Создатель и основной владелец группы «Холидей» — одного их крупнейших региональных ритейлеров Сибири. Заведение создано супругой Скороходова, но, безусловно, отражает собственные интересы предпринимателя. Скороходов любит российский Север, Дальний Восток и, судя по фотографиям в соцсетях, периодически там бывает.







Ресторан «Соседи» — возможность совместить собственные гастрономические предпочтения и интересы дела





Ресторан посвящен сибирским и дальневосточным продуктам и блюдам. Здесь едва ли не первыми в Новосибирске появились курильские огромные устрицы, живые ещё гребешки в раковинах, которые лежали в аквариуме. Сейчас многие вещи уже не выглядят так экзотично, но заведение остается в обойме ресторанов с местным колоритом, куда можно пригласить гостей из европейской части страны и иностранцев. Созданию атмосферы в немалой степени способствует и само здание — кирпичный двухэтажный дом купца Сурикова. Летом здесь работает одна из самых уютных городских веранд.







Сноубордисты и фастфуд







Попытки заняться доступным общепитом у спортсменов большого успеха не имели





Сразу два проекта в сфере общепита несколько лет назад запустили спортсмены-сноубордисты. Сергей Лапушкин (первое место на этапе Кубка Европы) открыл точки с хот-догами «Сибирский батя», а участник сочинской Олимпиады и 7-кратный чемпион России Алексей Соболев вместе с партнерами — сеть быстрого питания «Братья Грилль». Нужно признать, что ни тот ни другой проект не обладали какими-то очевидными преимуществами на общем фоне. «Сибирский батя» просто копировал модель наиболее успешной сети «Хот-дог мастер», а павильоны «Братьев Грилль» представляли собой более или менее стандартные точки с недорогим жареным мясом, которые тогда уже начали активно открываться в Новосибирске. У обоих спортсменов были большие планы, однако непростой и хлопотный ресторанный бизнес им скоро наскучил. Сейчас оба проекта закрыты.







То, что заведение принадлежит известному человеку, разумеется, не дает никаких гарантий. В конце концов, мало ли таких ресторанов открывалось и закрывалось, потому что даже пришедшие на громкое имя люди не возвращались туда вновь. Но во всяком случае такой ресторан — это один из способов взглянуть на известного человека с иной стороны. А то и вовсе оказаться с ним за соседним столиком.