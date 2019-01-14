На морде написано: 18 обаятельных хаски, которые похожи на вас

Мощные лапы и харизма — смешные и нежные фото с гонок хаски в материале НГС

Хаски — собаки с необычайно живой мимикой. Их морды способны выражать десятки эмоций в минуту, харизмы в одном таком хвостатом точно хватит на троих. Иногда хаски так похожи на людей, что смотришь на них и узнаёшь себя. Фотограф НГС.АФИШИ побывал на ежегодном «Рождественском заезде» и снял портреты самых обаятельных и артистичных псов — мы выбрали 18 забавнейших морд, которые так похожи на нас.











«Кто тут самый-самый сладкий пирожок? Конечно, я!» — хорошо быть пёсиком, наел щёчки на каникулах, а стал лишь симпатичнее и милее. Почему это не работает с людьми?









Вечер пятницы и мы с друзьями мчим из офисов кутить — впереди два дня, сколько всего можно успеть!











И вот прошло два дня.





«На работу? Завтра? К 9? Серый, ещё ж вчера была пятница?!» — и мы тоже регулярно задаём себе этот вопрос в конце выходных.









«Что-то вы тут все расслабились», — говорит твой начальник, когда ты не сдал отчёт вовремя, да ещё и опоздал на полчаса в понедельник.









Это я медленно моргаю, ведь ещё не выпил свой утренний кофе.









Это я выпил кофе, получил нагоняй от начальника и замотивирован вкалывать всю неделю.









«Здравствуйте! Я сетевой бизнесмен, ни в чём себе не отказываю, езжу в Таиланд трижды в год, а ты всё ещё тухнешь в офисе».









Это было непросто, но я всё же сдал тот отчёт, будь он проклят .









«Мам, географичка отменила первый урок, ну правда», — признайтесь, сколько раз в детстве вы пытались так провести маму?









А это мама спешит домой с родительского собрания (и географичка всё ей рассказала про тебя), и лучше бы тебе помыть посуду, пропылесосить и сразу лечь спать.









Когда проснулся в субботу утром и понял, что никуда не надо и можно хоть целый день валяться под одеялком.









Ситуация, знакомая каждой девушке в 15 лет: ты, собираясь на дискотеку, втихаря взяла мамину косметичку и пыталась нарисовать томный взгляд, как у той модели в журнале — вышло вот так.









На соревнованиях нужно быть серьёзным и собранным, но ты не из тех, кто изменяет своим принципам.









«Признавайтесь, кто съел мою печеньку, я вас всё равно выслежу!».









Когда внезапно не можешь вспомнить, выключил ли утюг перед тем, как пойти на работу.









У вас тоже есть друг, которого вечно тянет за приключениями?









Пытаюсь быть хорошим мальчиком и понравиться твоему строгому папе.









Но папу просто так не провести.