И еще 48 часов: 9 самых крутых событий наступающих выходных

Каникулы закончились, все салаты съедены, шампанское выпито. Короткая неделя слегка сбивает с толку, и голос в голове предательски напоминает, что не прочь бы ещё отдохнуть. Главная ёлка по-прежнему стоит в центре города, и ощущение Нового года не уходит. В выходные можно продлить себе праздник и сходить на завершающийся фестиваль «Снегу рад», кто смелый — может станцевать танец из «Щелкунчика». Как более спокойная альтернатива — в субботу дегустационная лекция по виноделию. В целом же, пока масштабные мероприятия ненадолго взяли паузу, можно ходить в кино и наслаждаться новинками, которых вышло с запасом.







Фестиваль «Снегу рад», который радовал горожан в сказочном городке у кинотеатра «Победа», завершает свою работу в воскресенье, как раз в канун Старого Нового года. В честь закрытия планируется большой праздник с ледовым шоу от фигуристов Сибири, танцевальным флешмобом под главную тему из «Щелкунчика», игрой в тетрис замерзающими пальцами и многим другим. Если вы не успели сделать праздничные фотографии и покататься на катке с подсветкой — еще есть время.











Где: площадка у кинотеатра «Победа»

Когда: 13 января

Во сколько: 18:00

Сколько стоит: бесплатно







Московская рок-группа «Шапито» посетила Сибирь с концертом. Музыканты пишут трепетные, берущие за душу тексты и цепляют слушателя с первых нот. Дуэт в два голоса и в две гитары выступит на сцене «Бродячей собаки» и исполнит свои лучшие хиты — ритмичную «Только не Леннон» и лиричную «Романы Ремарка».











Где: кабаре-бар «Бродячая собака»

Когда: 13 января

Во сколько: 20:00

Сколько стоит: 500 рублей







Спектакль «Однажды в Чулимске» от Новосибирского классического театра по пьесе Александра Вампилова пройдет в концертном зале Художественного музея. Сюжет постановки отвечает на извечный вопрос — «Что делать?». Ответ знает Валюша, которая живет в Чулимске.











Где: Художественный музей, Свердлова, 10

Когда: 12 января

Во сколько: 17:00

Сколько стоит: 300–400 рублей







Практикующий винный эксперт проведет дегустационное занятие по теме «Виноделие ЮАР». Можно узнать, какими бывают модные вина Африки, чего от них ожидать, и что им несвойственно. Во время занятия вино можно не только изучать, но еще и пробовать, поэтому оставьте машины дома ради такого случая.











Где: культурный центр «Синяя цапля»

Когда: 12 января

Во сколько: 18:00

Сколько стоит: 1200 рублей







В кинотеатрах с 10 января стартовало сразу несколько премьер. Мы собрали самые популярные, по версии сайта Kinopoisk.







«1+1: Голливудская история» с Николь Кидман, Кевином Хартом и Брайаном Кренстоном в главных ролях. Многие помнят трогательную историю про старика на инвалидной коляске Филиппа и его помощника молодого энергичного парня Дрисса, только что освободившегося из тюрьмы. Голливуд переснял французскую киноленту, добавив немного своего юмора. Вышло иначе, но стоит посмотреть, прежде чем сравнивать.

16+









Кино про животных, будь то пёс или кот, всегда нравится и взрослым, и детям. Фильм «Путь домой» по мотивам романа Брюса Кэмерона («Жизнь и цель собаки») рассказывает историю собаки, которая несмотря ни на что решила вернуться домой к своему хозяину. Путь храброй Беллы полон приключений и опасностей.

6+











Зимняя тема продолжается — мультфильм «Снежные гонки» про маленькую деревню в горах Канады, где дети решили устроить соревнования по снежным заездам. Каждый участник подходит к делу с ответственностью и сам мастерит себе санки. Но, как и в любом другом виде спорта, в снежных гонках не обходится без обмана, ведь победить хочет каждый.



6+









Все еще популярная латинская поп-дива Дженнифер Лопес снова блистает на большом экране. Фильм «Начни сначала» о девушке Майе, которая уже перестала надеяться, что ее мечты осуществятся. Однако она случайно получила работу в большой корпорации. Теперь у нее есть шанс доказать снобам с Мэдисон-авеню, что врожденный талант и блестящий креатив также важны, как и диплом престижного университета.

16+











Сильвестр Сталлоне тоже не стремится уйти из киноиндустрии и по-прежнему продолжает сниматься, несмотря на свой возраст. Драма «Крид II», где помимо Сталлоне играет еще и Майкл Джордан, продолжает историю про боксера Адониса Крида, жизнь которого превратилась в череду компромиссов. Пока он разрывается между долгом и тренировками к следующему большому бою, судьба готовит ему новую невыполнимую миссию.

16+



