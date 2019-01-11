Двуличные и горячие: известные сибирские двойники — о позоре для родственников и огромных доходах

Вы можете всматриваться в лицо Лободы до боли в глазах и, не веря своему счастью, встретить звезду в ресторане — бежать за селфи и автографом, размахивая листочком. Только вот беда — Светлана спокойно отдыхает в Москве или где-нибудь на Бали, а перед вами двойник, умело изображающий знаменитость. Корреспондент НГС.АФИША, пролистав программу прошедших праздников, обнаружила, что шоу двойников популярны у сибиряков, и решила спросить у самих артистов, почему они играют чужие роли и сколько на этом зарабатывают.







Дмитрий Столицын, 32 года, работает двойником 15 лет







«Эту деятельность я не выбирал, так получилось по стечению обстоятельств. В университете я принимал участие в студенческих мероприятиях, выступал на сцене за оценки. Я учился на менеджера по строительству. Все, что касалось менеджмента и психологии, мне нравилось, а строительство, сопромат и строительная механика давались мне с трудом.







Сейчас это моя основная работа. Считаю, что чем-либо заниматься нужно серьезно, это не может быть просто хобби. В моем случае это ещё и слишком дорогое хобби. Гастрольная цена от 30 000 рублей до 150 000 рублей за программу. Тридцать тысяч — это минимум. В день можно объехать несколько заведений, за сезон можно успеть отработать до 15 площадок.











Вариантов, в каком образе выступить, у меня миллионы, сколько артистов, столько и ролей. У меня их около сотни. Образ должен быть популярным, я должен внешне подходить под того артиста, в роли которого хочу выступить. Учитываю, сумею ли я его "продать". Хорошо бы, если бы мне нравился этот исполнитель. На рынке, к примеру, востребованы Земфира, Stromae, но на корпоратив последнего вряд ли кто-то закажет. Я их делал, потому что мне было интересно. Мне нравятся почти все роли, иногда бывает, что какие-то надоедают, если часто их делаю. Сейчас я только готовлю образы Тины Тёрнер, Фредди Меркьюри, Майкла Джексона. Есть еще планы, но вот эти пока в приоритете. Как я готовлюсь: сначала делаю актерское наблюдение, потом применяю на себе перед зеркалом. Трудности бывают с хореографией, бывает, учу долго, но зато не забываю потом никогда.









Я четко разграничиваю, когда я на сцене и когда вне сцены. Даже заходя в гримерку, я уже Дима Столицын, а не Наргиз или Сергей Зверев. Друзья уважают то, чем я занимаюсь, и не просят меня исполнять ту или иную роль, это все равно что я просил бы их заниматься работой в отведенное для отдыха время. Считаю, что по знакомству лучше не обращаться, лучше пригласить на мероприятие профессионала, но незнакомого.







За время работы случаются разные ситуации, чаще всего меня путают с оригиналом. Когда я работаю в женском образе, меня могут спутать с девушкой, бывает такое, что в гримерку присылают цветы и подарки. От подарков я не отказываюсь, но знакомства не завожу.











Я нередко сталкиваюсь с осуждением относительно своих женских ролей, есть пара родственников, которые считают, что я их позорю. Но тут вопрос в том, считаю ли я их родственниками, так что им нечего стыдиться. В целом сегодня XXI век, люди адекватны, а в каком образе хочу, в том и выступаю. Принимать меня или не принимать — дело каждого. По-настоящему близкие люди меня поддерживают, следят за моей работой, за моими перемещениями по городам в России и не только, интересуются».











Ульяна Сергеева, 30 лет

Выступает в образе Мэрилин Монро











«С детства все говорили мне, что я прирожденная артистка. У меня музыкальное образование, я закончила консерваторию по классу фортепиано. Параллельно с учебой в консерватории я стала брать уроки вокала и сценического мастерства, поработала в Новосибирском музыкальном театре. Педагог по вокалу и сценическому мастерству пару лет назад предложила мне попробовать исполнить песни из репертуара Мэрилин. У меня так удачно получилось, что люди начали приглашать меня выступать.









Заработок не слишком высокий, надеюсь, однажды доход вырастет до уровня самой Мэрилин. В плане сходства мне вполне достаточно Мэрилин, на сцене я могу примерить любую роль: и Золушка, и Красная королева из "Алисы в Стране чудес", и pin-up красотка, и голливудская дива, интересных образов так много. Как Монро я работаю больше года.











В жизни я могу быть очень жесткой, резкой. Была трудность в том, чтобы найти и развить в себе необходимые качества: мягкость, женственность, доброту. Сейчас женственность, присущая Монро, стала и моей неотъемлемой частью. Окружающие всегда в восторге, им нравится моя игра. Часто просят исполнить фирменное "Пу пу пи ду". Я пою вживую с десяток самых известных композиций Монро из фильмов, есть шоу на день рождения, когда я появляюсь из огромного торта: один раз в 7:45 утра в рабочий день супруга подарила такой торт мужу на завтрак. Мужчина был под таким впечатлением, что после поздравления потерял ориентацию в пространстве и слегка заблудился в собственной квартире.









Когда я только начинала, родители очень хотели, чтобы я нашла стабильную работу по образованию — педагога или концертмейстера. Это достойные и интересные профессии, но мне этого мало. Сейчас родители смирились с тем, что я живу не как нормальные люди, гордятся. У меня есть муж, и он рад тому, что я делаю то, что нравится мне самой и людям. Ревнует, еще как, проверяет каждый раз наличие кольца на пальце.











Женщины могут приревновать своих мужчин, такое тоже бывает. Однажды я предложила мужчине сфотографироваться, начала предлагать позировки, заметила женщину и по ее недоброму взгляду поняла, что это её мужчина. Пригласила сфотографироваться втроем, она надула губы и отказалась, было неприятно».





