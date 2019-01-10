Новосибирск явно ждет неожиданный экономический расцвет, причем начнется он, судя по всему, от железнодорожного вокзала. Иначе объяснить появление здесь сразу нескольких заведений, рассчитанных на людей, сорящих деньгами, невозможно. В конце декабря обозреватель НГС посетил практически друг за другом только что открывшиеся «Раковарню Ивана Ракова» и Fitness Food Cafe.

Роковые раки







Интерьер «Раковарни» не производит впечатления места, где можно потратить 2000 рублей на легкую закуску





«Раковарня» — сетевой проект из Краснодара, в Новосибирске заведение открыто по франчайзингу. Когда попадаешь в заведение впервые, оно производит впечатление эдакой в меру модной студенческой пивной. Барная стойка обшита листами ОСП (ориентированно-стружечная плита) — это такой дешёвый материал, которым не жалко отделать бытовку гастарбайтеров, например. В зале легкие стулья с пластиковыми сидениями и полочки из ИКЕА (самые дешевые). Даже меню напечатано на оберточной бумаге с обеих сторон (!!!). В общем, обстановка намекает, что рублей за 200 тут можно культурно посидеть, а за 500 — и вовсе наесться от пуза. Но нет.







Несмотря на заверения сотрудников, в заведении пустынно даже вечерами





В «Раковарне», по сути, четыре блюда: раки, осьминоги (это одна сторона меню) и улитки с креветками (на обороте). Все это могут сварить или пожарить с разными добавками, которые прибавляют к цене от 119 до 199 рублей. Все просто и понятно. Сложности начинаются, когда вы смотрите на цену этих самых раков.







Порция раков размером XL за 2189 рублей (справа — съедобная часть)

Полкило стоит от 1089 рублей до 1990 рублей (в зависимости от размеров раков). То есть самая дешевая порция главного блюда заведения обойдется в 1208 рублей. Но это только начало. Я заходил в «Раковарню» трижды, и всякий раз оказывалось, что самых дешевых раков нет, потому что «их всех съели». Будь в заведении полная посадка, то в это можно было бы поверить, но за все время я видел там только два занятых стола (причем раки, одна порция, были только на одном из них).







Так в «Раковарне» выглядит 50%-ная скидка





Поняв, что сэкономить тут не удастся, заказал тех, что есть. Были только самые большие, но на них официантка пообещала 50%-ную скидку, потому как акция. Порция из четырех раков без скидки стоила 2189 рублей, после скидки — 1689 рублей 50 копеек. Такая вот нелинейная в «Раковарне» арифметика.







Получив пожаренных с текилой и перцем раков, я решил извлечь из них все съедобное. Дело в том, что есть в раке можно только хвост. В больших (как у меня) кое-что удалось высосать из клешней, но это не сильно меняет картину. На фото ВСЁ, что я получил в «Раковарне», заплатив почти 1700 рублей.







Сами раки были ну… как раки. Это же не деликатес. Главная ценность раков состоит в том, что вы можете поехать на реку и наловить их ведро. Или за недорого купить у тех, кто уже наловил. Но покупать раков по цене примерно лобстера (если посчитать съедобный вес, то лобстер выйдет даже дешевле) — это как-то странно. Вне зависимости от текущей рыночной стоимости раков. Потому что если раки так дороги, то лучше уж скромно пойти поесть обычных креветок.







Кстати, чтобы извлечь это, пришлось ломать уже довольно твердые панцири руками. В дешевой пивной это было бы совершенно нормально. Но в заведении с ценами в 2000 рублей за блюдо ждешь уже хотя бы какого-то сервиса. Выходит, что зря.







Похудительные тортики







Войдя в Fitness Food Café, трудно подумать, что перед вами элитная кондитерская





Fitness Food Café заняло первый этаж двухуровневого павильона на стыке Ленина и Вокзальной. Здание это было построено несколько лет назад, но здесь кого только уже не было. На вид заведение выглядит как небольшая демократичная кофейня: два стола и несколько мест за высокой стойкой у окна, официантов нет (да и куда им тут ходить).







Этот кусочек торта стоит 1520 рублей





Меню, впрочем, рассчитано явно на публику с достатком выше среднего. Например, салат под названием «Антицезарь» стоит 690 рублей. Это, на минуточку, уровень самых дорогих новосибирских ресторанов. На вопрос, чем «Антицезарь» отличается от просто «Цезаря», девушка (не то управленец, не то совладелица) гордо ответила: «Он у нас с курицей и вместо майонеза йогуртовый соус». Я понимаю, конечно, что йогуртовый соус — штука безумно дорогая и только из-за него к цене можно смело добавлять рублей 300, но курица?! Это же и есть классический ингредиент «Цезаря» (даже креветки появились куда позже).







«Ну нет, его обычно с говядиной делают», — уверенно ответила девушка.







В общем, поскольку я уже достаточно поел в «Раковарне», я решил ограничиться десертом. Тортики на витрине смотрелись нарядно, но в целом примерно так выглядят десерты в любой кондитерской выше среднего. Я, конечно, понимал, что в кафе с блюдами по 700–900 рублей и тортики не могут быть дешевыми, но чего не сделаешь ради работы. Увидев на терминале сумму в 700 рублей с лишним, я внутренне вздохнул, но приложил карту. Увы, зрение меня подвело. Кусочек тортика и кофе эспрессо стоили 1740 рублей. Как вишенка на торте, эспрессо был налит в огромную кружку. Торт был ничего, хотя и странноватый на вкус (как почти всё «здоровое питание», стремящееся выглядеть как обычная еда). Но я точно не заплатил бы за него в следующий раз и 10% его стоимости.







Вход в заведение нужно ещё разглядеть за растущей у здания пихтой





1520 рублей за десерт (столько стоил тортик) — это уровень цен даже не Москвы. В ресторане White Rabbit (который год входит в 50 лучших ресторанов мира), например, десерты стоят в пределах 500–800 рублей. Чтобы потратить 22 евро на тортик, вам придется доехать до ресторана как минимум с двумя звездами Мишлен. Причем желательно, чтобы это была Вена или Париж, поскольку в Праге или Будапеште все будет как-то подешевле.







В Fitness Food Cafe, конечно, уверяют, что их торты чрезвычайно полезны. Но ничего, кроме перечисления витаминов и микроэлементов (доступных по большей части в обычных продуктах), в подтверждение этих слов привести не могут. Ещё в этих тортах нет глютена и вместо молочных сливок — растительные. Последнее обстоятельство должно особенно порадовать, учитывая то, из чего сегодня делается значительная часть якобы молочных продуктов.







Прекрасно понимаю, что в мире (и даже в Новосибирске) существуют люди, готовые тратить на еду безумные с точки зрения обывателя деньги. Но даже они нуждаются в каких-то веских причинах для высокой цены того, за что платят. И вряд ли готовы швырять деньгами в интерьере дешевой закусочной.